Csak kétharmaddal lehetne leváltani a legfőbb ügyészt a kormány új javaslata szerint

Új törvénytervezetet nyújtott be a kormány megbízásából Varga Judit igazságügyminiszter, amely többek közt előírná azt, hogy feles többség helyett csak kétharmados többséggel lehessen leváltani hivatalából a legfőbb ügyészt – írja a Telex.

Az indítvány szerint a legfőbb ügyészt a jövőben az Országos Bírói Hivatal, a Kúria, az Állami Számvevőszék és az alapvető jogok biztosának pozíciójához hasonlóan csak a képviselők kétharmadának egyetértésével lehetne elmozdítani.

A hivatalos indoklás szerint a jelenlegi szabály módosítására azért van szükség, mert a legfőbb ügyész megválasztása is kétharmados többséghez van kötve, így a megbízatás megszüntetésére vonatkozó irányelvet is ehhez igazítanák.

A jelenlegi legfőbb ügyész, Polt Péter harmadik ciklusát tölti a hivatal élén, mivel terminusát 2019-ben hosszabbították meg újabb 9 évre, így akár 2028-ig hivatalban maradhat.

A jövő tavasszal esedékes választások előtt az egyik leginkább tematizált kérdés az ellenzéki politikusok körében a legfőbb ügyész munkáját érinti, akit ellenzéki oldalról azzal vádolnak, hogy a kormány számára kényesnek tűnő ügyekben nem indít vizsgálatot.

A fenti törvényjavaslat mellett olyan tervezeteket is benyújtott a kormány, amelyben más állami vezetők kinevezésére és menesztésére vonatkozó rendelkezéseket is megváltoztatna, amellyel kapcsolatos jogkörök a mindenkori miniszterelnökről a köztársasági elnökhöz kerülnének át. Ezen szabályok vonatkoznának például a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökére is.

Címlapkép: Polt Péter legfőbb ügyész az ügyészség 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját tartja az Országgyűlés plenáris ülésén 2018. december 13-án. Fotó: MTI/Soós Lajos