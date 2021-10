Mártha Imre: Paks II. egy döglött atomerőmű projekt, le kell szállni róla

„Lassan ideje lesz megfogadni miniszterelnök úr kedvenc mondását, némileg aktualizálva: Ha döglött atomerőmű projekten ülsz, szállj le róla!” – fogalmazott a Paks II. projektről az Indexnek adott interjúban Mártha Imre, az MVM volt vezérigazgatója, a Budapesti Közművek Zrt. jelenlegi vezérigazgatója. Érvelését egyrészt arra alapozza (újra), hogy az orosz beruházó régóta nem volt képes olyan műszaki terveket letenni az asztalra, ami egy uniós engedélyező hatóságnak elfogadható, másrészt ott lenne a lehetőség, hogy Paks I. üzemidő-hosszabbításával egyelőre ne is legyen szükség Paks II. megépítésére, harmadrészt a két atomerőmű együttes működése esetén annyi áramot termelne, amit nem lehetne eladni még a régióban sem. Ezekről is megkérdeztük az Országos Atomenergia Hivatal új főigazgatóját, akivel éppen ma publikált exkluzív nagyinterjút a Portfolio

Igencsak felpörgött a híráramlás Magyarország legnagyobb beruházása körül (Paks II.), hiszen szeptember 24-én Kóbor György, az MVM vezére nyilvánosan is felvetette a Paks I. üzemidő-hosszabbításának kérdését, majd rá pár napra távozott a cégcsoport éléről, aztán szeptember 30-án a Portfolio-val közösen szervezett konferencián a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke is kijelentette, hogy alapvető fontosságú az üzemidő-hosszabbítás, illetve ezzel együtt a Paks II. megépítése is.

Előtte nap, szeptember 29-én derült ki, hogy 9 évre Kádár Andreát nevezte ki a miniszterelnök az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) élére, akivel éppen ma jelentetett meg a Portfolio exkluzív nagyinterjút. Vele körbejártuk azt a témát, hogy miért a törvényileg lehetséges utolsó napon, szeptember 30-án rendelt el az OAH hiánypótlást a Paks II. létesítési engedély kérelménél, ami miatt tegnap este kénytelen volt Moszkvában újra egyeztetni a pontos beruházási menetrendet a Roszatom vezérével Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Ő az út előtti videóban hangsúlyozta, hogy az OAH hiánypótlása mellett is szeretné tartani az eddigi menetrendet a kormány (2029 körüli Paks II. átadás), hogy a 2030-as uniós klímavállalásnak meg tudjon felelni az ország (és így akkorra a magyar áramtermelés 90%-a tiszta erőforrásból jöjjön). Ezért akarja tehát a jelek szerint addigra párhuzamosan működtetni a kormány a Paks I. és Paks II. projektet.

Mindezek tükrében érdekes az, amit Mártha Imre a szeptember 29-én adott, ma megjelent interjúban mondott az Indexnek: ő ugyanis már évek óta és most is azt szorgalmazta, hogy meg kell csinálni Paks I. újabb üzemidő hosszabbítását, azaz a 2032-2037 között lejáró engedélyeket ki kell nyújtani. Emlékeztetett arra, hogy az eddig végrehajtott első üzemidő-hosszabbításokkal 2032-2037-ben még csak 50 évesek lesznek a működő blokkok, de a világban több helyen már 60-80 éves üzemidőket futnak az ilyen blokkok.

Hangsúlyozta: „már meghaladottá vált az az évtizedekkel ezelőtti műszaki iskola, hogy bizonyos berendezéseket nem lehet kicserélni, felújítani egy atomerőműben. A mai technológia ezt gyakorlatilag szinte teljes körűen lehetővé teszi, és ezzel egy második Paks I.-es üzemidő-hosszabbításra is lehetőség nyílik.”

Rámutatott: „Ezért is merült fel például az USA-ban bizonyos erőműveknél, hogy 80 évre kitolják az üzemidőt.”

Gondoljunk bele, az új építéshez képest aprópénzből megvalósítható üzemidő hosszabbítások gazdasági aranyesőt hoznak. Így a Paks I-es blokkok 50 éves üzemidő-elérésére tervezett leállítása kissé urizálásnak tűnik

- fogalmazott most.

Ezek miatt Mártha szerint „bölcs döntés volna” a Paks I. üzemidő-hosszabbítása, de felhívta a figyelmet arra, hogy „ez a gondolat szembemegy Paks II. építésével, hisz a két erőmű hatalmas, 4400 megawattos együttes termelési kapacitását képtelen befogadni a magyar rendszer és a közép európai piacon is nehéz elhelyezni az időszakosan fölösleges termelést. Pláne, ha hozzávesszük ehhez a magyar napenergia-termelést, ami közismerten dübörög.”

A párhuzamosan működő Paks I. és Paks II. projekttel járó műszaki-nukleáris biztonsági kérdéseket mi is körbejártuk a Kádár Andreával készített interjúban, kitérve arra is, hogy a Dunából való vízvételezés, a hűtővíz kiengedés, a magyar áramigény várható volumene mind felvet kérdéseket. Mártha egy 2018-ban nyilvánossá vált, Süli János paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszternek írt levélben már figyelmeztetett rá: gond, hogy nincs és nem is lesz megfelelő mennyiségű és hőmérsékletű víz a Dunában Paksnál, ezért „azonnal át kell terveztetni a Paks II.-terveket”.

Mártha most az Indexnek azt mondta: tudomása szerint az oroszok már behűtött pezsgővel várták az OAH létesítési engedély kérelmének megadását szeptember végén,

ehhez képest nagy pofon volt a hivatal újabb hiánypótlási felszólítása.

Mindezek után a volt MVM-vezér kijelentette: „Mindenkinek el kellene gondolkozni azon, mit is jelent, hogy 2014 óta nem sikerült olyan minőségű terveket készíteni és benyújtani, amit egy európai uniós színvonalú eljárásban jóvá tudott volna hagyni a hatóság. Megjegyzem, a Roszatom által Finnországban tervezett testvér projekt ugyanígy vergődik a hatósági eljárásokban. Lassan ideje lesz megfogadni miniszterelnök úr kedvenc mondását, némileg aktualizálva: Ha döglött atomerőmű projekten ülsz, szállj le róla!”

A Paks I. projekt kapcsán 2017-ben szerveztek egy példátlan tartalmú sajtóbejárást, amelyen a Portfolio is részt vett. Az akkori beszámolónk a ritkán látott fényképekkel együtt ebben a cikkünkben olvasható.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos, Portfolio. A képen a Paks I. projekt dunai vízvételezési csatornája látható a 2017-es sajtóbejáráskor.