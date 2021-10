Négy új Duna-híd épül 2023 végéig a magyar-szlovák határon

Két Nógrád-megyei és egy Győr-Moson-Sopron megyei híd Duna-híd megépítése kezdődhet el a következő időszakban a magyar-szlovák határon, és egy Pest-megyei híd építése már folyamatban van – hívta fel a figyelmet szerda reggeli közleményében az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Ennek apropója, hogy a három új határhíd fenntartásáról létrejött magyar-szlovák megállapodás üzemeltetési, fenntartási feladatainak részleteit egy törvénymódosításban rögzítené a tárca és ezt nyújtotta be a parlamentnek.

Az Ipoly Nógrád megyei szakaszán Drégelypalánk-Ipolyhídvég és Őrhalom-Ipolyvarbó között épülnek új hidak egyenként 1,7 milliárd forintból. A kivitelezési közbeszerzési eljárások lezárultak, a vállalkozói szerződések hamarosan hatályba lépnek. A munkaterületeket akár már novemberben átadhatják, az építkezések befejezése 2023 végére várható.

A Győr-Moson-Sopron megyei Dunakiliti és Doborgaz között gyalogos és kerékpáros Duna-meder híd épül, mindkét oldalon csatlakozó ártéri hidakkal. A beruházás teljes költsége közel 1,9 milliárd forint. A magyarországi létesítmények kivitelezőit már megtalálták. A nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés a szlovákiai folytatás közbeszerzési eljárásának lezárásával lép hatályba. A munkálatok szintén 2023-ban fejeződhetnek majd be.

A magyar-szlovák határt keresztező műtárgyak fokozott együttműködést igénylő üzemeltetésének, fenntartásának és rekonstrukciójának feltételeit egy 2017-es kétoldalú megállapodás rendezi. A közös tulajdonban lévő határhidak közül egy-egy létesítmény teljes felügyeletét érdemes az egyik félnek magára vállalnia. A megállapodás első kiegészítése a négy évvel ezelőtt aláírás óta megszületett döntések alapján megépülő hidak üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról rendelkezik. A nemzetközi egyezményeket és azok változásait törvényben kell kihirdetni, az Innovációs és Technológiai Minisztérium ehhez kéri az Országgyűlés hozzájárulását.

A módosítás szerint a drégelypalánki átkelő üzemeltetését és fenntartását a magyar, a másik két hídét a szlovák fél végzi. A szükséges rekonstrukciós munkálatok feltételeit a két ország közösen biztosítja.

Schanda Tamás, a tárca miniszterhelyettese emlékeztetett rá: „A napokban ünnepeltük az újjáépített Mária Valéria híd átadásának huszadik évfordulóját (ld. fenti címlapképünkön - a szerk.), a közeljövőben újabb három határhíd fenntartásáról létrejött magyar-szlovák megállapodást szentesíthet az Országgyűlés”.

Ennek kapcsán rámutatott: „A szomszédos országokkal közös közlekedési beruházások egyszerre szolgálnak gazdaságélénkítési, turizmusfejlesztési célokat, és nemzetpolitikai szempontból is rendkívüli jelentőséggel bírnak. A szlovák féllel való együttműködésünk az elmúlt években még magasabb fokozatba váltott, az M15 autóút négysávosításának köszönhetően most már teljes értékű sztrádakapcsolat köti össze Budapestet Pozsonnyal. A komáromi Monostori híd átadásával a korábban 100 kilométeren hiányzó teherautós átkelésre teremtettünk lehetőséget a Dunán. Az M30 befejező szakaszát Miskolctól Kassa irányába idén adjuk át a forgalomnak, ezzel Magyarország öt évvel a határidő előtt, elsőként építi meg a Via Carpatia közép-európai gyorsforgalmi folyosó összes rá eső elemét. Az előkészítés alatt álló varsói gyorsvasúton pedig kevesebb mint két óra alatt vonatozhatunk majd a magyar fővárosból Pozsonyba.”

A miniszterhelyettes emlékeztetett: „A Pest megyei Ipolydamásd és Helemba között már dolgoznak az új átkelőn. Az Ipoly-híd acél főtartóit szeptember végén emelték be a helyükre. 2023-ban tehát összesen négy híddal nyitunk új utakat az északi szomszédok, a határmenti magyarlakta területek felé.”

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre. Esztergom, 2020. december 27. Kilátás az esztergomi Bazilika hátsó teraszáról a Víziváros épületeire, balra a Loyolai Szent Ignác-plébániatemplom és a jezsuita rendház, a háttérben a várost a szlovákiai Párkánnyal összekötő Mária Valéria híd.