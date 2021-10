Tizenhárom éves csúcson az amerikai infláció

Tovább nőttek a fogyasztói árak az Egyesült Államokban szeptemberben, az infláció ezzel tizenhárom éves csúcsra ugrott. Az emelkedés meghaladta az előző havit és az elemzői várakozásokat is.

Tovább gyorsult az amerikai infláció, szeptemberben a statisztikusok 5,4%-os éves áremelkedést mértek. Ez némileg meghaladja az augusztusi áremelkedést, akkor 5,3% volt a fogyasztói árindex. Az elemzők is 5,3%-os inflációra számítottak.

A maginflációs index 4% volt szeptemberben, ez megfelel az előző havi emelkedésnek és az elemzői várakozásoknak is.

A frissen közölt adag továbbra is nagyon magasnak tekinthető, az áremelkedés legutóbb 2008 augusztusában érte el ezt a szintet és már hónapok óta az amerikai jegybank célsávja fölött van (idén nyáron is láttunk már 5,4%-os áremelkedést). A Fed ugyanakkor inkább a személyes fogyasztások indexére figyel, de cseppet sem megnyugtató, hogy az az index is bőven meghaladja az amerikai jegybank 2%-os aszimmetrikus inflációs célját.

A Fed a novemberi vagy a decemberi ülése után jelentheti be, hogy kivezeti az eszközvásárlási programját, amely keretében havonta 120 milliárd összegben vásárol kötvényeket. A kivezetés pontos dátuma függ az inflációs folyamatoktól és a munkanélküliség alakulásától is - utóbbi inkább a lazaság fenntartását, míg az inflációs környezet a szigorítást tenné indokolttá.

