Koronavírus: Ijesztő adatok Oroszországból, villámgyorsan kerülnek intenzívre az emberek

A koronavírussal fertőzöttek és a járvány halálos áldozatainak számában is megdőlt a napi rekord Oroszországban - írta csütörtökön az Interfax hírügynökség a járványügyi válságtörzsre hivatkozva.

A fertőzöttek száma szeptember 20. körül kezdett növekedni, és október kezdete óta tapasztalható a felfutás az orosz régiók zömében.

Mihail Murasko egészségügyi miniszter arra figyelmeztetett csütörtökön, hogy a fertőzöttek száma a továbbiakban is növekedni fog, ha nem vezetnek be korlátozásokat az emberek kapcsolattartására vonatkozóan, és nem gyorsul fel az oltási kampány. A tárcavezető arra kérte a karanténba vagy nyugdíjba vonult orvosokat, hogy oltassák be magukat, és térjenek vissza a szakellátásba.

Az elmúlt napon 31 299 új fertőzöttet regisztráltak, és 986 ember halt bele a koronavírus okozta Covid-19 betegség szövődményeibe. A fertőződések száma most első ízben haladta meg a harmincezret, de a halottak száma is minden eddiginél nagyobb volt.

A legtöbben, 72-en a fővárosban, Moszkvában haltak meg, Szentpéterváron 67 halálos áldozatról tudnak.

Moszkvában az előző napihoz képest 52 százalékkal ugrott meg a fertőzöttek száma.

A járvány kezdete óta így 7 892 980 a fertőzöttet és 220 315, a Covid-19 betegség okozta halálos áldozatot regisztráltak Oroszországban.

Az egészségügyi tárca szerint a mostani járványhullám a fertőzöttek számának gyors növekedésében különbözik az előzőektől, illetve abban is, hogy sok olyan páciens van, akinél "villámgyors" a betegség lefolyása, két-három napon belül intenzív kórházi ellátásra szorulnak. A Kreml eddig is a lassú oltási kampánnyal magyarázta a halottak számának növekedését, ezért oltakozásra szólította fel az embereket. Mihail Misusztyin miniszterelnök kedden azt mondta, hogy az ország lakosságának mintegy harmada, 43 millió ember lett teljesen beoltva. A hatvanöt év felettiek körében ez az arány 42 százalékos.

Oroszországnak ugyanakkor négyfajta saját fejlesztésű vakcinája van,

és a világ számos országába szállít oltásokat, illetve külföldön is gyártanak orosz fejlesztésű oltóanyagokat.

A válságtörzs csütörtökön bejelentette, hogy Moszkva több ország - köztük Hollandia, Svédország, Norvégia, Irán, Szlovénia, Omán, Tunézia és Thaiföld - esetében november 9-én feloldja a kereskedelmi repülőjáratokra bevezetetett repülési tilalmat. A korlátozást a járvány kitörésekor, tavaly vezették be, és azóta fokozatosan enyhítettek rajta. A légi forgalom szüneteltetése komoly csapást mért az orosz légi táraságokra.

