Rendkívüli uniós ülés lesz az energiaárak elszabadulása miatt, piacmanipulációt is vizsgálnak

Az október 21-22-i EU-csúcson domináns téma lesz az energiaárak elszabadulása, és rá pár napra, október 26-án rendkívüli miniszteri tanácsülést is tartanak ugyanerről a témáról Luxembourgban - derül ki az Európai Tanács ülésnaptárából.

Az energiaügyekért felelős miniszterek a meghívó szerint az energiaárak megugrásának hatásairól és az erre adott potenciális tagállami és uniós szintű intézkedésekről fognak tárgyalni.

Amint tegnap megírtuk, az Európai Bizottság (mint javaslattevő szerv) tegnap közzétett egy olyan intézkedéslistát, ami rögzíti, hogy mit tehetnek meg a tagállamok rövid- és középtávon a megugró energiaárak negatív hatásainak fékezésére lakossági és kkv-körben. Így tehát van egy konkrét gondolkodási keret.

Ennek kapcsán az EUobserver cikke is fontos, hogy tegnap az Európai Bizottság megerősítette: vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy a földgázt kitermelő és Európába szállító vállalatok milyen "manipulatív gyakorlatokat vagy visszaéléseket" végeznek, és hogy bizonyos kereskedelmi minták befolyásolták-e a szén-dioxid kvóta áremelkedését. A vizsgálatot az extrém mértékű, rövid idő alatt bekövetkező gázár-többszöröződés és nagymértékű volatilitás válthatta ki, amely mögött (a fundamentális hátterű, azaz kereslet-kínálati okok miatti ármozgás mellett) állítólag nagy gázkereskedő cégek nyugati trading irodáinak fokozott spekulatív piaci aktivitása is meghúzódott a régi gázév végén és az új év elején. Egyes vélemények szerint a piaci manipuláció mögött az az orosz megfontolás is állhatott, hogy így kényszerítsék ki az Északi Áramlat 2 engedélyezését (amit egy német bírósági ítélet egyelőre blokkol).

A holland TTF gáztőzsde novemberi határidős szállításának ármozgása.

Címlapkép forrása: Getty Images