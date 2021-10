Energiaválság Magyarországon: megvizsgálja a kormány, hogy mit tehet az ipari fogyasztók rezsijével

Azzal, hogy a kormány friss döntése miatt közel ötödével mérsékli a stratégiai gázkészlet mértékét, arányaiban csökken az ipari fogyasztók áramdíjában a gázkészletezés díja is, de ezen felül is megvizsgálja a kormány, hogy mi a mozgástere a magánszektor által fizetett tarifaelemek terén – mondta el a Portfolio kérdésére Steiner Attila egy pénteki sajtóbeszélgetésen. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára szintén kérdésünkre elismerte, hogy sok jelzést kaptak a magánszektorból, hogy „nagyon sok helyen nagyon erős nyomást jelent számukra” az egy év alatt sokszorosára ugrott áram-, illetve gázár.

Sokan panaszkodnak, vizsgálódik a kormány az ipari tarifaelemeknél

Steiner Attila kérdésünkre úgy fogalmazott: még elemzik azt, hogy az Európai Bizottság szerdán közzétett intézkedési eszközcsomagjából egyáltalán milyen lehetőségekkel éljen a kormány a vállalkozási szektorban. Felhívta a figyelmet arra, hogy a lakossági kört védi a rezsicsökkentés és egyébként is Európa legalacsonyabb áram- és gázárait fizetik a magyar háztartások (lásd alább a konkrét számokat).

Arra a kérdésünkre, hogy a hírek szerint egyre több cégnél súlyos nehézségeket okoznak az elszálló áram- és gázárak, így az energiakereskedők már mondtak fel ellátási szerződéseket, ezért tervez-e valamilyen árakat ellensúlyozó intézkedést a kormány, úgy reagált: „versenypiaci feltételek vannak a nagyfogyasztók körében”, és a magánszektori szereplők által kötött gáz- és áramszerződésekről nincs is adatbázisa a kormánynak, ezért tájékozódniuk kell, hogy pontosan mi a helyzet.

Megjegyezte: az ipari fogyasztóknál

meg kell vizsgálni az összes tarifaelemet, hogy milyen mozgástér van

a kormány számára, de hangsúlyozta: „egyelőre nem szeretne semmilyen intézkedést” megnevezni, bejelenteni, hiszen nagyon eltérő a helyzet attól függően, hogy milyen ágazatbeli szereplőről van szó és az is eltérő, hogy ki milyen hosszú időtávú szerződéssel rendelkezik a saját energiaszükséglete fedezésére. Így tehát egyelőre időt kért az elemzési munkára, de azt elismerte kérdésünkre, hogy

sok jelzés érkezett be, hogy nagyon sok helyen nagyon erős nyomást jelent számukra

az árak mostani elszállása.

Éppen a tájékoztató előtt néhány órával szivárgott ki, hogy Németországban bele is nyúl az áramtarifába a kormány, méghozzá jelentősen.

Stratégiai gázkészlet és tarifában megjelenő díjcsökkenés

Steiner Attila a Portfolio kérdésére azt mondta: az elmúlt évek időjárási és gázfelhasználási tapasztalatai, a tárolók mostani relatív magas, 85% körüli töltöttségi szintje és a minap megkötött hosszútávú orosz gázvásárlási szerződés együttesen tette lehetővé azt a tegnapi kormánydöntést, miszerint mintegy 18%-kal csökkentették az előírt stratégiai gázszükséglet mértékét. Felhívta a figyelmet arra, hogy ezzel párhuzamosan arányaiban ugyanennyivel csökken az ipari fogyasztók számára a gáztarifában megjelenő készletezési díj is.

A stratégiai gázkészlet témája kapcsán visszautalt rá, hogy mintegy 10 évig az 1,2 milliárd m3-es volumen elegendő volt, a 2019-es évben született az a döntés, hogy ezt 1,5 milliárd m3 körülre fel kell emelni, mert akkoriban még nem volt meg az újabb hosszútávú orosz gázszerződés és az Ukrajnával folytatott vitánk is bizonytalanná tette a gázbeszerzési lehetőségeinket. „Most teljesen más helyzet van, tárolóink töltöttsége európai szinten is kimagasló, (mintegy 85%-os, a szerk.), és életbe lépett a hosszú távú szerződés is”, amely évente 4,5 milliárd m3-nyi gázt biztosítás, amelyből a lakossági fogyasztást már biztosítani lehet. Összességében azt mondta: a mostanáig érvényben lévő 1,5 milliárd m3-es szint

nem feltétlenül indokolt,

és ezért csökkentette vissza azt a miniszteri rendelet.

Lakossági rezsiköltségek és az ETS kibővítésének terhei

Steiner Attila rövid prezentációjában rámutatott arra, hogy egy év alatt a gázár mintegy 400%-kal, a villamosenergia ára mintegy 80-100%-kal emelkedett Európában, és közben a CO2-kvóta ára is jelentősen emelkedett. Ezek alapján megállapította, hogy

nagyon nagy a nyomás az energetikai szektoron jelenleg egész Európában,

és egyre több tagállam lép elsősorban a lakossági fogyasztók megvédése érdekében.

Felhívta a figyelmet arra, hogy ezzel együtt továbbra is Magyarországon (Budapesten) a legalacsonyabb a gáz és a villany lakossági ára egész Európában (áram ára most 10,63 eurócent/kWh, földgázé 2,87 eurócent/kWh) és

ha piaci árakat kellene fizetnie a lakosságnak, akkor havonta átlagosan 32 ezer forinttal nőne egy család rezsiszámlája.

Orbán Viktor kormányfő ma reggel a Kossuth Rádióban már elmondott üzeneteit megismételve Steiner rámutatott, hogy jelenleg Bécsben, vagy Berlinben kétszer-háromszor magasabb a villany és a gáz ára, mint Budapesten, a svédek a budapesti gázár nyolcszorosát fizetik.

Steiner is elmondta, hogy a kormány meglátása szerint az Európai Bizottságnak van felelőssége a most kialakult helyzetben, mert az európai hagyományos energiatermelést intenzíven leépíti a klímavédelemre hivatkozva és közben a gáz- és árampiac átmenet nélküli liberalizációját szorgalmazza, valamint a CO2-kvóta rendszer (ETS) kiterjesztését akarja elérni a közúti közlekedésre és a lakosságra a nagy szennyezők (multik) helyett. Megjegyezte: az, hogy a Bizottság az otthoni gáztüzeléssel járó kibocsátásáért, illetve a hagyományos hajtásláncú gépjárművekre plusz terheket akar kiróni (az ETS rendszer ezen szektorokra kiterjesztésével), havonta 4-12 ezer forinttal is megemelkednének a családok kiadásai. Amint azt Orbán Viktor reggel már jelezte: a V4-ekkel megállapodtak abban, hogy az ETS-re rendszer kiterjesztésének ilyen irányú terveit nem fogják támogatni Brüsszelben a jövő heti EU-csúcson.

Naperőművi és paksi nukleáris kapacitsok

Az államtitkár jelezte azt is, hogy hétfő reggel ő mutatja be az uniós helyrellítási alapból finanszírozandó lakosági napelemes és fűtési elektrifikációs pályázat végső szabályrendszerét, amelyet most még nem ismertetett, mert még dolgoznak rajta.

Az eseményen szóba került a 2030-ig tervezett cél, miszerint a magyar áramtermelés 90%-a tiszta energiából jöjjön. Ennek kapcsán megjegyezte, hogy a napelemek elmúlt évekbeli rendkívül gyors terjedése miatt most az a terv, hogy a naperőművi kapacitások háromszorozódjanak meg 6 ezer megawattra és ha mellette csak a Paks I. blokkjai üzemelnek (2 ezer megawatt) már akkor is teljesülni tud ez a cél, hiszen jelenleg az országos áramfogyasztás mintegy 7300 megawatt.

Arra a kérdésünkre, hogy ha addigra Paks I. mellett Paks II. is működne, akkor mi történne (Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nemrég 2029 körüli Paks II. átadási célt említett, még mielőtt az OAH hiánypótlást rendelt el a létesítési engedélynél és emiatt Moszkvában kellett egyeztetnie), Steiner úgy reagált: akkor még magasabb lenne az áramtermelésen belül megújuló energia és „nagyon jelentős exportunk” is lenne áramból. Leszögezte:

minél korábban elkészül Paks II., annál jobb az országnak”, így „az a cél, hogy 2030-ra már futnak az új blokkok is.

