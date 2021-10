Itt az újabb bizonyíték, hogy nagy átalakulásban van a magyar egészségügy

Megváltozott az egészségügy Magyarországon, a hálapénz kivezetésének és az egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetésének köszönhetően. A szereplők alkalmazkodnak, így a betegek is, és még többen keresik fel a magánklinikákat - hangzott el a Dr. Rose pénteki sajtóbeszélgetésén. A Budapest belvárosában működő intézmény 30%-os növekedést tud felmutatni idén és teljes kapacitáson pörögnek.

Eddig azt mondtuk, hogy növekszik a betegek igénye a magánegészségügyben, most már arról beszélhetünk, hogy drasztikus mértékben - kezdte a beszélgetést Papik Kornél, a Dr. Rose Magánkórház ügyvezető igazgatója. A betegek kiszorulnak a közfinanszírozott ellátásból és olyanok is megjelennek a magánintézményeknél, akik korábban nem vettek igénybe ilyen magánszolgáltatást. Látványos trend továbbá elmondása szerint, hogy a fekvőbeteg ellátásukkal kapcsolatban is egyre inkább a magánszolgáltatókat keresik a betegek.

Számokat is hozott a beszélgetésre az ügyvezető. Ezek szerint évente már 50 ezer beteget látnak el, év/év alapon az árbevételük idén 30%-ot emelkedik. A Dr. Rose Magánkórház közel 150 orvossal, több mint 40 szakrendeléssel, 3 tökéletesen felszerelt műtővel, 25 ágyas fekvőbeteg részleggel várja a betegeket, egyértelműen különleges lokáción a Széchenyi térre nézve.

A 2018-tól új tulajdonosok által működtetett intézmény tevékenységét az elmúlt 3 évben azúj vezetés alaposan átvilágította, megerősítette a menedzsmentet, és a folyamatosfejlesztéseknek köszönhetően még stabilabb, biztonságosabb és magasabb színvonalú ellátástnyújt - tette hozzá.

Erre reagálva a Dr. Rose is egyre szélesebb szolgáltatási palettát kínál, bővíti a kapacitásait, és fejleszti az eszközparkját. "Több területen, összesen 600 millió forintos fejlesztés zárult le az elmúlt hetekben" - árulta el Junger Éva, a Dr. Rose Magánkórház járóbeteg-ellátásának vezető orvosa. Megújult a képalkotó diagnosztikai háttér, a 3 műtő és a szülészeti részleg, fejlesztették a minimál invazív laparoszkópos műtétek eszközparkját, az endoszkópos laboratóriumot, a fül-orr-gégészeti és szemészeti rendelőket, az informatikai környezetet, valamint jelentős beruházásokat valósítottak meg a koronavírus-járvány miatti fokozott sterilitás folyamatos fenntartása érdekében.

Papik Kornél hozzátette, hogy a megújulás része a márkaépítés is. A 2010 óta önálló márkaként működő, de a magánkórházhoz tartozó Budapest Plasztikai Intézet márka átalakult és október elejétől integrálódott a Dr. Rose Magánkórházba. A Budapest Plasztikai Intézet színeiben az elmúlt 11 évben több mint 11.000 plasztikai műtétet végeztek, a jövőben, a Dr. Rose Magánkórház Plasztikai Sebészeti részlegeként havi 120-140 plasztikai műtétet terveznek.

Papik Kornél kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy ugyan várólista, és két hónapos várakozás még nincs a magánegészségügyben, azonban a klinika teljes kapacitása folyamatosan ki van használva.

Ez sokat elárul a betegek által támasztott keresletről, mivel a Dr. Rose hagyományosan nem a legolcsóbb szolgáltatók közé tartozik, a fővárosban sem, a prémium szegmens tetejét képviseli az intézmény.

Arról is megosztották tapasztalataikat, hogy az új egészségügyi szolgálati jogviszony alkalmazása óta mennyire nehéz az orvosok alkalmazása az állami pozícióik mellett. Az Országos Kórházi Főigazgatóságnál az a bevett gyakorlat, hogy az egészségügyi szakszemélyzet nap közben 8 és 16 óra között az államiban dolgozik, és ezt követő idősávra kaphat lehetőséget a magánintézményben tevékenység ellátására. Ezért például a magánklinikának át kellett picit szerveznie a rendelési időket. Arról is beszámoltak az intézmény szakmai vezetői, hogy az új orvos szerződtetése nem rövid folyamat, mert az OKFŐ engedélyének kiadása akár 3-4 hónapig is elhúzódhat. És közben a tevékenységet engedélyező és felügyelő Nemzeti Népegészségügyi Központ is nagyon leterhelt, ezért az itteni engedélyezési folyamat is hónapokat vehet igénybe.

Pörög a magánegészségügyi piac

Az elmúlt hetekben, hónapokban sorra számoltunk be a magánegészségügyi szolgáltatók piacán látható aktív bővülésről, terjeszkedésről, felvásárlásokról.

A Róbert Magánkórházat működtető TritonLife Csoport sorra jelenti be a vidéki klinikái nyitását, csütörtökön Szegeden nyitották meg az intézményüket hivatalosan, két műtővel 12 ággyal, járóbeteg rendelőkkel.

Szeptemberben jelentette be a Doktor24 és az Union Vienna Insurance Group Zrt., hogy közös vállalata megvásárolta a Közép-Dunántúl régió meghatározó magánegészségügyi szolgáltatóját, a Life Egészségcentrumot Székesfehérváron. Emellett a Doktor24 a napokban adta át hivatalosan a multiklinikáját a Budapest One irodaházban.

A Portfolio szeptemberi Private Health Forum rendezvényén is az a kép rajzolódott ki, hogy a magánegészségügyi szolgáltatások iránti kereslet látványosan növekszik.

