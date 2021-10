Kivégez egy újabb piacot a kormány

Épp felfutóban volt - részben a koronavírus-járvány hatására - az internetes gyógyszerrendelés és házhozszállítás. Ezt a piacot alakítja most át egyetlen mondatos törvénymódosítással a kormány. Kimondja ugyanis, hogy csomagküldés útján semmilyen fajta gyógyszer nem szolgáltatható ki (eddig a vény nélkülieket lehetett). Ez a lépés épp a negyedik járvány látványosan felfutó szakaszában érkezik, ami ugyan nem jelentősen, de hozzájárulhat a kontaktusszámok emelkedéséhez, hiszen megszüntet egy hatékony távmegoldást. Az is kiderül az elmúlt napok híreiből, hogy a gyógyszerész kamara nyomására lépett a kormány.

Kedd este került a parlament elé az Emberi Erőforrások Minisztere által jegyzett javaslat az "Egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú, valamint kapcsolódó törvények jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról" címmel. Ennek legérdekesebb pontját szúrta ki a Népszava a péntek reggeli cikkében.

A 13 oldalas törvénymódosítás ugyanis többek között módosítja a "a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvényt" is.

A 63. § (6) bekezdésében a „vényköteles” szövegrész és a 63. § (6a) bekezdése hatályát veszíti.

A 63 § (6) bekezdésében így szólt egy mondat: "csomagküldés útján vényköteles gyógyszer nem szolgáltatható ki". Ebből venné ki most a kormány a vényköteles megnevezést, vagyis csomagküldéssel ezentúl nem lehet majd semmilyen gyógyszert rendelni, eddig vény nélkülieket lehetett.

A Népszava azt írja: a javaslat szerint a jövő évtől bármilyen gyógyszert kizárólag a gyógyszertárak szakdolgozói (gyógyszerész vagy szakasszisztens) vihetnek házhoz.

Az elmúlt hetekben, hónapokban pedig épp felfutóban volt ez a piac, meghatározó online kiskereskedelmi szereplők vágtak ugyanis bele ebbe a szegmensbe. Így például a Kifli.hu a BENU gyógyszertárhálózattal közösen, de a Wolt épp egy héttel ezelőtt kiadott közleményében jelentette be, hogy szeptemberben elérhetővé tette Budapesten a nem vényköteles gyógyszerek kiszállítását, gyógyszertárakból.

A kormány mostani javaslata gyakorlatilag ezt a gyógyszer kiszállítási lehetőséget lehetetleníti el, egész egyszerűen betiltja, hogy a gyógyszert futár szállítsa házhoz.

Kerestük a Wolt-ot, egyelőre nem kívánták kommentálni a módosító javaslatot. A Kifli.hu-t egyelőre nem értük el kérdéseinkkel.

Első ránézésre érdekes a javaslat és annak az időzítése. A patikák forgalmát ugyanis az online házhozszállítási megoldások inkább növelték, vagy növelik, tekintettel az online rendelések szélsebesen terjedő trendjére. Másrészt pedig a törvénymódosítás időzítése is meglehetősen furcsa. Ha ugyanis a parlament viszonylag gyorsan megszavazza ezt a módosítást, akkor épp egy felfutó járványhelyzetben tereli be még jobban az embereket a patikába, vagyis mérsékelten ugyan, de nő a kontaktusszám és így a veszély is a fertőzés továbbadására (és a patikákban gyógyulási céllal látogatnak a betegek, vagy hozzátartozóik, így a kockázat is nagyobb). A kormány ezúttal is a legegyszerűbb eszközéhez, a tiltáshoz nyúl ahelyett, hogy a mai piaci viszonyokhoz igazítaná a szabályozást és életszerűvé tenné azokat.

A módosító javaslat egy felfutó piacot akaszt el, a Népszava idézi az Inspira Visionary Research gyógyszerpiaci elemző cég legutóbbi reprezentatív kutatását, miszerint a vásárlók csaknem harmada vett az elmúlt évben gyógyszertári terméket az interneten. A Covid-járvány alatt tíz patikai vásárlásból négyszer az interneten, míg hat alkalommal a gyógyszertárban vették meg az emberek a szükséges készítményeket. A leggyakrabban vitaminokat, nyomelemeket, immunerősítőket, étrendkiegészítőket és vény nélkül kapható gyógyszereket rendelt házhoz a lakosság.

A gyógyszerész kamara nyomására lépett a kormány

A törvénymódosítás indoklása nagyon szűkszavú, csak az szerepel benne, hogy

a gyógyszerészszakmai szervezet javaslatára a betegbiztonság érdekében javasolt módosítás.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara elmúlt napokban és hetekben folytatott kampányából kiderül, hogy az MGYK volt ez a szervezet.

Ebben azzal érvelt a kamara, hogy az online gyógyszerrendelés és -szállítás ugyan kényelmes lehet a beteg számára, azonban jelenlegi formájában számos veszéllyel is járhat. A kamara elnöke, Hankó Zoltán a napokban több nyilatkozatot is adott ezzel kapcsolatban. A Gyógyzónának úgy fogalmazott, hogy "csomagküldő vagy futárszolgálat bevonásával történő gyógyszervásárlás esetén semmilyen biztosíték nincs arra, hogy garantált minőségben jut el a gyógyszer a megrendelőhöz".

"Nincs biztosíték a beteg adatainak a védelmére és arra pedig végképp nem számíthat senki, hogy szakértő tájékoztatást kap a gyógyszerei használatához. Tudni kell, hogy a gyógyszergyártás és -forgalmazás engedélyhez kötött és a gyógyszer útja a gyártástól egészen a betegnek történő átadásáig zárt rendszerű és hatóság által ellenőrzött. Ez azt jelenti, hogy az engedéllyel rendelkező gyártó és nagykereskedő is csak engedéllyel rendelkező gyógyszertárnak adhatja tovább a gyógyszert, a patika pedig – függetlenül attól, hogy vényen rendelt vagy vény nélkül is kapható gyógyszerről van szó – csak diplomás gyógyszerész vagy okleveles szakasszisztens személyes közreműködésével szolgáltathatja ki azt a betegnek vagy a hozzátartozójának" - magyarázta a portálnak. Arra is kitért, hogy "a gyógyszerésznek figyelnie kell az adagolásra, mert a gyógyszerből sem többet, sem kevesebbet nem szabad bevenni". "A csomagküldés során viszont olyan vállalkozás lép be a rendszerbe – ráadásul az esetek jelentős részében nagykereskedővel karöltve –, amelynek nemcsak engedélye, hanem értő szakembere sincs ehhez a tevékenységhez. Ez súlyos kockázatot hordoz gyógyszer- vagy betegbiztonsági szempontból" - emelte ki Hankó Zoltán azt sugallva, mintha ez az intézkedés elsősorban a betegek érdekeiről szólna.

Nyilatkozatában ugyanakkor egy másik szempontot is behozott: "ennek a gyakorlatnak az elterjedésével – és nagykereskedő által koordinálva – az országosan jelenleg egyenletes gyógyszertári hálózat fennmaradása is kérdésessé válhat". Vagyis felvetette, hogy az online rendelés bizonyos patikák fennmaradását kérdőjelezi meg. Azt ugyanakkor elfelejti megemlíteni, hogy ezek a szállító cégek jellemzően patikákból szállítják ki a termékeket, így a gyógyszertárak forgalmára nem egyértelmű a negatív hatás. Hankó Zoltán már a gyógyzónának nyilatkozva előrevetítette hétfőn, hogy indokolt a jelenlegi szabályozás korrekciója.

Úgy tűnik, hogy a kormány rendkívüli sebességgel elégítette ki a kamara igényét.

A kamara elnöke a Világgazdaságnak is nyilatkozott a napokban. Meglátása szerint veszélyeztetheti a gyógyszerbiztonságot, hogy az utóbbi időben egyre több gyógyszertári lánc kötött szerződést csomagküldő szolgálatokkal, bekapcsolva őket a gyógyszerellátásba. "Az MGYK a legutóbbi elnökségi ülésén döntött arról, hogy szakmapolitikai egyeztetést kezdeményeznek a témában" - árulta el a lapnak. Azt kérik a gyógyszerpolitikáért és -ellenőrzésért felelős vezetőktől, hogy egyrészt a lehető legrövidebb időn belül induljanak tárgyalások a jogszabályi keretek szükséges korrekciójáról, másrészt a megfelelő kiigazítások hatálybalépéséig az alvállalkozókhoz köthető csomagküldő tevékenységet ne támogassák, ne engedélyezzék, és következetesen lépjenek fel a jogszabálysértő gyakorlattal szemben.

A VG-nek is beszélt a zárt forgalmazási rend fontosságáról a kamara elnöke. Ennek része, hogy a gyógyszergyártó cég csak hatósági engedéllyel rendelkező gyógyszer-nagykereskedőnek értékesítheti a készítményeit, a nagykereskedő pedig csak érvényes működési engedéllyel rendelkező patikának szállíthatja ki. A gyógyszertár megfelelő végzettséggel és működési engedéllyel rendelkező szakembert köteles foglalkoztatni a gyógyszerek betegnek történő kiadásához, és ez a tevékenység szigorúan dokumentált.

Az új, online kiskereskedelmi szereplők beiktatásával ennek a folyamatnak szinte a legvégén történik változás, a kényelem és a gyorsaság érdekében (ami szintén a betegek érdekeit szolgálja). A patikus vagy a szakszemélyzet ugyanis a futárnak adja át a terméket, ebből a szempontból a patika szerepe és jelentősége nem csökken.

Online szereplőknek vág oda a kormány

A Wolt a korábbi közleményében arra is kitért, hogy egyre többen élnek az online gyógyszerrendelés lehetőségével , hiszen a pandémiás időszak megtanította az embereket arra, hogy betegen, fertőzéssel küzdve jobb otthon maradni, kerülni a személyes kontaktusokat. "Ez nem helyettesíti a patikai szaktanácsadást, de egy jó alternatívát jelent olyan helyzetekre, amikor az ember beteg, kerülné a tömeget, sorban állást, vagy sürgősen van szüksége recept nélkül elérhető gyógyszerre” – idézte az október elejei közlemény Sabjányi Lászlót, a Wolt ügyvezető igazgatóját. Akkor arról is szólt a közlemény, hogy októberben ingyenesen szállítják ki ezeket a termékeket a kínálatban szereplő patikákból. Azt is megtudtuk akkor, hogy a szájmaszkok, antigén tesztek és terhességi tesztek a legkeresettebb termékek a nem vényköteles gyógyszerek és gyógyászati eszközök között.

A másik nagy online bolt, a Kifli.hu idén márciusban jelentette be, hogy új szolgáltatást vezet be a Kifli, a Benu Gyógyszertár közreműködésével. Vitaminok, vény nélkül kapható gyógyszerek kiszállítását tették lehetővé az innovációval, 3-4 órás időablakban.

Címlapkép forrása: Getty Images