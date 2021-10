Mekkora az esélye, hogy Lengyelország kilép az Európai Unióból?

A lengyel alkotmánybíróság múlt heti döntésében kimondta, hogy az Európai Bíróságnak (EUB) nincs beleszólása a lengyel igazságügyi reformba, hasonló döntésre pedig még nem volt példa. A lengyel döntést nagyon sokan értelmezték az EU-ból való kilépés deklarálásának, a kormány viszont azonnal igyekezett elhessegetni ezeket a gondolatokat. Több ok miatt is azt gondolhatjuk, hogy a kormánynak valóban nem áll szándékában az EU elhagyása, a makrogazdasági mutatók pedig azt mutatják, hogy a kilépés csak súlyos gazdasági következmények árán hajtható végre. Ez persze nem jelenti azt, hogy a lengyel kormányt européernek nevezhetjük, sőt: a lengyelek a jelenlegi magyar kormánnyal együtt a jövőben az egyik zászlóshajói lehetnek az EU további mélyítése elleni tudatos kampánynak.

A 2015 óta kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt több ízben verbálisan is megkérdőjelezte az európai politikai integráció létjogosultságát, a liberális demokrácia rendszerét fokozatosan lebontó lépései pedig egyre súlyosabb EU-s ellenlépéseket váltottak ki. Múlt héten viszont egy újabb, történelmi jelentőségűnek is bátran nevezhető fejlemény történt, amikor a lengyel alkotmánybíróság kimondta, hogy az Európai Bíróság joghatósága nem terjed ki a tagállami igazságügyi reformra, azaz a kormánynak nem is kell figyelembe vennie az EUB elmarasztaló ítéletét a bírói rendszer függetlenségének korlátozása miatt.

Arra ugyan már korábban is volt példa, hogy egy tagállam nem hajtotta végre az EUB ítéletét, az viszont példa nélküli, hogy az EU-s joganyag és a tagállami szabályozás közti „szürke zónáról” kimondta egy nemzeti alkotmánybíróság, hogy ott az Európai Bíróságnak semmi keresnivalója nincs. Abban kétségkívül igaza van a lengyel alkotmánybíróságnak, hogy az EU-s alapszerződés nem köti ki, hogy a közösségi jognak elsőbbsége van a tagállami jog felett, de a bírósági gyakorlatban eddig mindig ez érvényesült (és nem kötelező érvényű EU-s dokumentumok szólnak róla). A döntés jogi szempontú értelmezésére egy EU-s jogot ismerő szakértőt kértünk fel:

A döntés olyan horderejű volt, hogy a közbeszédben azonnal felmerült a lengyel kilépés réme.

Elsőként európai parlamenti képviselők nyilvánultak meg úgy, hogy a lengyel döntés nem értelmezhető másképp, mint az ország kilépési folyamatának megindítása, később pedig Donald Tusk, az Európai Tanács korábbi elnöke, a lengyel ellenzék vezetője nyilatkozta ezt:

A Lengyelország kiléptetését célzó művelet teljes sebességre kapcsolt Jarosław Kaczyński vezetése alatt. Ha tétlenek maradunk, semmi sem állítja meg őket.

Tusk egy több tízezres tüntetésen beszélt. A tüntetést az EU-s tagság melletti kiállás céljából szervezték, de nemcsak az állampolgárokban nőtt az aggodalom az EU-s kilépés lehetősége miatt. A lengyel parlament felső háza – ahol ellenzéki többség van – megszavazott egy határozatot, amelyben elítéli a lengyel alkotmánybíróság döntését és kiáll az ország EU-tagsága mellett. A külföldi sajtóban egymást követték a szalagcímek, amelyek a „polexitről”, azaz a lengyel kilépésről írnak.

Megkérdőjelezhetetlen érdeme volt az EU-nak Lengyelország felzárkózásában

A lengyel kormány ezzel szemben határozottan cáfolta, hogy a céljuk az EU-s kilépés lenne, Mateusz Morawiecki kormányfő szerint az ellenzék a lengyel kilépés rémével feleslegesen kelt politikai indulatokat és bomlasztja az Unió egységét.

A politikai kommunikációt persze minden esetben érdemes fenntartásokkal kezelni, de Morawiecki alighanem azért is állt ki az EU-s tagság mellett, mert a lengyelek az egyik legnagyobb haszonélvezői voltak a tagságnak. Ez az előny közvetlenül az EU-s transzferek szempontjából is belátható, Lengyelország ugyanis (a többi fejletlen kelet-közép európai tagállamhoz hasonlóan) nagyon sok forrást kapott a közös kasszából. Az EU-s kifizetések összege a GDP 2 és 4%-a között mozgott, azaz tetemes összegek érkeztek az országba évről évre, amelyeket a kormány gazdaságfejlesztésre fordíthatott (ez a bruttó kifizetéseket jelenti, a lengyeleknek ugyanis – mint mindenki másnak – a bruttó nemzeti termék arányában hozzá kell járulniuk a közös kasszához, de a lengyelek mérlege ebben a mutatóban is tetemes pluszokat mutat).

A forrásfelhasználás viszont csak az egyik aspektus, és nem is a legfontosabb, ha az EU-tagság gazdaságra gyakorolt hatását vizsgáljuk (ha ez lenne a legfontosabb mutató, akkor a nettó befizetőknek számító fejlett nyugati és déli tagállamok nem lennének érdekeltek a tagságban). További pozitív előnyök a külkereskedelmi akadályok lebontásában, az EU tagság következtében pozitívabb befektetői megítélésben, szabad tudástranszferben, kedvezőbb (EU-n kívüli) külpiaci feltételekben és egységes keretrendszerben is tetten érhetők. Való igaz, hogy a később csatlakozó tagállamok a közös piac hátrányait is jobban megszenvedték, leginkább a szabad munkaerő áramlását, miközben a nyugati piacokhoz való hozzáférés kevésbé volt releváns, a vállalati szektor ugyanis kevésbé versenyképes, mint a régi tagállamokban.

Mindent összevetve viszont a lengyel EU-tagság egyértelmű sikertörténet.

Lengyelország mutatta a kelet-közép-európai gazdaságok közül az egyik leggyorsabb növekedést 2005 óta, a fejlettségi mutatókban a régió átlaga felett javult (igaz az is, hogy a bázis is alacsonyabb volt, mint Magyarországon, Csehországban vagy Szlovákiában).

A vezető lengyel politikusok természetesen tisztában vannak a közös piac rendkívül pozitív hatásaival, így alighanem valós, pragmatikus szemléletű meggyőződésen alapul, amikor Morawiecki az EU-tagság mellett foglalt állást.

A polexit forgatókönyve – avagy az instant összeomlás

A lengyel kormány már csak azért sem gondolkodhat az EU-ból való kilépésen, mivel azt egész egyszerűen nem áll módjában megtenni. Ha eljátszunk a gondolattal, hogy milyen hatásokkal járna a polexit bejelentése, akkor előbb meg kell néznünk az ország kitettségét a nemzetközi környezetnek. A Brexit óta természetesen tudjuk, hogy a tagállamok kiválása nem feltétlenül disztopikus jövőkép, hanem nagyon is realitássá válhat,

a lengyelek viszont messze nincsenek olyan helyzetben, mint a britek.

A 38 millió fős lengyel gazdaságban jelentős potenciál van, ha további felzárkózást produkál a fejlettségi mutatókban, akkor néhány évtizeden belül az EU egyik legnagyobb gazdaságává válhat. Jelenleg a kevésbé fejlett országok között van, ám lakosságszáma következtében már most is a hatodik legnagyobb gazdaságnak tekinthető.

Az Egyesült Királyság jelentős relatív súlya (a második legnagyobb gazdaság volt az EU-ban) mellett még a fejlettségi mutatókban is az élmezőnyben volt, és nettó haszonélvezője volt az EU-n belüli munkaerő-áramlásnak (más kérdés, hogy a populista brexiter politikai erők a kelet-közép-európai munkavállalók beáramlását a kampányban épp a negatívumok között említették). A fejlettségbeli mutatók azt jelentik, hogy a brit vállalati szektor nemzetközi szinten is versenyképesebb volt, mint a lengyel, és az ország tőkepiaca önmagában is sokkal attraktívabb a befektetők számára, mint amennyire egy EU-tól független lengyel piac lenne. A lengyel zloty árfolyam-változása kiválóan szemlélteti ezt: a fizetőeszköz árfolyama jelentős kilengéseket mutatott az előző napokban, és még a meglepően nagy lengyel jegybanki kamatemelés sem tudott érdemi erősödést kiváltani, a zloty ugyanis majdnem olyan mértékben kiszolgáltatott a spekulatív keresletnek, mint a forint. Az alábbi ábrán látványosan tetten érhető az október 6-i kamatemelés erősítő hatása, és hogy azt tökéletesen ellensúlyozta az október 7-i alkotmánybírósági döntés.

Amennyiben a polexit a hivatalos kormányzati kommunikáció szintjén is megjelenne és reális forgatókönyvként jelenne meg a belátható időhorizonton, a zloty árfolyama markáns leértékelődést mutatna, amely együtt járna a finanszírozási források megdrágulásával. Amit egyébként már most is látunk, bár a kötvényhozamok jelenlegi emelkedéséért inkább okolható a jegybanki kamatemelés és a nemzetközi hozamkörnyezet emelkedése, mint a polexitről szóló félelmek (a magyar tízéves hozama például 100 bázisponttal magasabb, mint a lengyel).

A befektetők egyáltalán nem tartják reális forgatókönyvnek a lengyel kilépést.

Könnyű elképzelni, hogy milyen hatást gyakorolna a lengyel finanszírozási feltételekre a polexit bejelentése. Bár a közeljövőben az országnak nem keletkezik jelentős bruttó finanszírozási igénye, és az államadóssága is relatíve alacsony, az államadósságon belül magas a külföldiek által birtokolt állomány.

A külföldi befektetők a lengyel kilépés bejelentése esetén minden bizonnyal igyekeznének megszabadulni kötvényeiktől, azaz a hozamkörnyezet rohamosan emelkedne. Ez nemcsak az államadósság finanszírozását nehezítené (a külföldi állomány egy része is zlotyban keletkezett, ezt a kiesést pedig a jegybank közbelépésével viszonylag könnyen enyhíthetné a kormány), de a lakosságra is rendkívül kellemetlen hatást gyakorolna, Lengyelországban ugyanis a kihelyezett hitelállomány 100%-a változó kamatozású hitelekben áll. A lakossági hitelek kamatainak hirtelen megugrása visszavetné a fogyasztást, amely tovagyűrűző hatásként nagy ütést vinne be a reálgazdasági aktivitásnak.

Alighanem optimista forgatókönyv, hogy a kilépés esetén a lengyelek megússzák átmeneti recesszióval.

A lengyelek nem britek

Amellett, hogy a brit gazdaság mérete és fejlettsége is messze elmarad a britektől, van még egy fontos különbség, amelyen keresztül az EU-kilépés nemcsak a rövid, de hosszú távon is kellemetlenebb helyzetet okozna Lengyelországban, mint amire a britek számíthatnak. Míg ugyanis a brit gazdaság nem számít extrém nyitottnak, a lengyel gazdaság még úgy is szélsőséges mértékben kiszolgáltatott a külpiacoknak, hogy a nyitottsága a régiós átlag alatt van. A lengyel külkereskedelem meghaladja a GDP 100%-át, a briteknél ugyanez a mutató 55%.

A lengyel gazdaság teljesítménye nagyban függ a külpiacok felvevőképességétől. Ha az ország kiszakadna az EU-ból, és a kereskedelmi tárgyalások során nem sikerül elérnie, hogy az ország a közös piac tagja maradjon, a külkereskedelmen keresztül a GDP kimutatható mértékű ütést szenvedne, mivel a lengyel külkereskedelemben meghatározó súlya van az EU-s országoknak, főleg Németországnak.

Természetesen egy ilyen forgatókönyv esetén a németek is érdekeltek lennének egy átfogó kereskedelmi megállapodásban a lengyelekkel, de a merkeli korszakhoz képest minden bizonnyal kevésbé konformista új német kormány (erre leginkább a Zöldek és az FDP szinte biztosra vehető szerepvállalása miatt számíthatunk, de az SPD vezető szerepe is ebbe az irányba vinné el a német külpolitikát) már nem feltétlenül mondana le az EU stratégiai érdekeiről a rövid távú nemzetállami haszon miatt. Németországnak nem lenne annyira fájdalmas átstrukturálnia ellátási láncait Lengyelországból Csehországba vagy Magyarországba, ha a lengyel kilépés valóra válna.

És arra is nagy lenne az esély, hogy az EU a lengyelekkel sokkal keményebben bánna, mint a britekkel.

Egyrészt a brit vezetés Boris Johnson ámokfutásáig valóban a megegyezésre törekedett az EU-val, miközben a kilépésről a nép közvetlen szavazással döntött, amit a May-kormány igyekezett a lehető legkevésbé fájdalmasan végrehajtani. Másrészt pedig a brit kilépés az EU számára is fájdalmasabb lett volna kereskedelmi egyezmény híján, az ír-kérdés miatt pedig nem is jöhetett szóba a határellenőrzés.

A lengyelek ezzel szemben évek óta következetesen megkérdőjelezik az EU-s értékeket, bírálják az EU nemzetállamok feletti jellegét, a friss döntésükkel pedig veszélyes precedenst teremtenek, amelyet majd több tagállam gyakorlata követhet, élükön elsősorban Magyarországgal (bár azt hozzá kell tenni, hogy a német alkotmánybíróság volt az első, amely döntésével kvázi felülbírálta az Európai Bíróság ítéletét az EKB eszközvásárlásáról, kitaposva ezzel az utat az olyan döntéseknek, mint amit most látunk. A német testület végül elfogadta az EKB érvelését). Úgy is mondhatjuk, hogy a lengyel kormány mesterségesen provokálta ki a konfliktust az EU-val, így a kilépés utáni tárgyalásokon nem is számíthatna olyan bánásmódra, mint amiben a britek gazdasági súlyuk és az ír-kérdés miatt részesültek.

De akkor mi ez az egész?

Ha végigtekintünk a fenti kockázati mutatókon, már önmagában egyértelmű, hogy a lengyel kilépés egyszerűen nem kivitelezhető. Mindezek felett további tényezők miatt is biztosak lehetünk benne, hogy a lengyel kormánynak nem áll szándékában kivezetni az EU-ból az országot. Az egyik tényező politikai természetű: a lengyelek többsége masszívan EU-párti. A legutóbbi felmérés szerint a lakosság 88%-a szerint az országnak az EU-ban a helye, és mindössze 7% gondolja úgy, hogy ki kell lépni. Emellett a lakosság 57%-a még az alkotmánybírósági döntés után sem tartja reális veszélynek a kilépést, és mindössze 30% tart ettől. A lengyel kilépésről nem lehetne népszavazás nélkül dönteni, ilyen szintű EU-s elköteleződés mellett pedig nem lenne kérdéses a kimenetel.

A másik tényező geopolitikai természetű: a lengyelek számár a nyugati integráció létkérdés, történelmi okokból ugyanis kifejezetten fontos számukra, hogy valamilyen módon biztosítsák magukat az oroszokkal szemben. A NATO-tagság és az atlanti elköteleződés még a mai, populista-nacionalista kormány számára is megkérdőjelezhetetlen fontosságú, az EU-tagság pedig további védelmet nyújt az oroszoknak való kiszolgáltatottságtól.

Ha mindent figyelembe veszünk, akkor a lengyel ellenzék EU-kilépéssel való riogatása valóban nem tűnik másnak, mint politikai kampányfogásnak.

Ne feledjük, az a Donald Tusk, aki jelenleg a legnagyobb hangadója a lengyel EU-kilépés rémének, az ellenzéki erő vezető politikusa, aki saját érdekei mellett politizál, és az EU-kilépéssel riogatás egy ennyire EU-párti környezetben politikai hasznot hozhat számára (a felmérésekben ez ugyanakkor ez még nem látszik, tegyük hozzá – a PiS erősödik, a Tusk vezette KO gyengül). Az Európai Parlament hangadói pedig szintén pártpolitikusok, akik az utóbbi időben az EU-s szervek „renitens” tagállamokkal szembeni határozottabb fellépése mellett foglaltak állást (hovatovább, még a Bizottságot is beperelték, mert a tagállami alkuk miatt az nem alkalmazta Magyarországon és Lengyelországon a jogállamisági mechanizmust).

Ideje visszavenni a hangerőből

Mindez persze nem jelenti azt, hogy a lengyel kormány nem mélységesen euroszkeptikus. A lengyel (és a magyar) kormány minden kétséget kizáróan elveti az EU politikai uniót erősítő lépéseit, és bár a friss lengyel döntéshez hasonló erejű deklaráció az EU kormányközi jellege mellett még nem volt, a föderalizációt elvető, kormányközi szemlélet már az EU megalapítása óta jelen van a kontinensen. A lengyel vezetésnek ezen a téren ma is vannak szövetségesei (mint például a Fidesz, a francia Nemzeti Gyűlés, az olasz Liga vagy a Fratelli’d Italia, akik minden jel szerint előbb-utóbb átveszik az ország vezetését). Erről itt írtunk bővebben:

Kapcsolódó cikkünk 2021. 06. 06. Új erő formálódik Európában, és Orbán Viktor lehet az egyik legfőbb vezetője

Ez az új jobboldal várhatóan minden erejével blokkolja majd az EU integrációnak mélyítését, és adott esetben akár a szupranacionális szervek hatáskörének szűkítésére is kísérletet tehetnek,

nem szabad viszont az EU-s szerződések hatáskörének világos és vitát kiváltó kijelölését azonnal egyenlővé tenni azzal, hogy az ország deklarálta kilépési szándékát.

Persze az európai integrációt az ilyen kormányzati magatartás blokkolja (amit ők cseppet sem bánnak), a kilépéssel való felelőtlen riogatás szintén veszélyes, mert a közhangulat formálásával és a téma napirenden tartásával olyan hatást válthat ki, mint az inflációs várakozások: minél többet beszélünk róla, annál könnyebben válhat valósággá. Ma még viszont a lengyel (és ugyanúgy a magyar) EU kilépésre nem sok reális esély van.

Címlapkép: Getty Images