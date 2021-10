Nagyon nagy a baj: az üzemanyaghorror elképesztő élelmiszerdrágulást hozhat Magyarországon

Az üzemanyagárak és az alapanyag költségek emelkedése miatt jelentős élelmiszerár-növekedés várható a következő hónapokban – mondta az InfoRádiónak a Magyar Gabonafeldolgozók,Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetségének főtitkára. Pótsa Zsófia hozzátette, az állattenyésztés nagyon nagy bajban van, a gazdák kénytelenek lesznek árat emelni, mert ha ezt nem teszik meg, akkor az egész iparág tönkre fog menni.

Az Infostart beszámolója szerint Pótsa Zsófia felhívta a figyelmet arra, hogy az energiaárak drágulása a malomipart, a takarmányipart és a gabonafeldolgozó ipart sem kíméli, miközben az alapanyagárak igen jelentős mértékben megemelkedtek.

Véleménye szerint emiatt kettős présben van az ágazat, ami mind-mind jelentkezni fog a végső termékek áraiban is.

Pótsa Zsófia példaként a lisztet említette, ami az alapanyagok miatt már bizonyos mértékben drágult, ráadásul a búzaárak azóta is csak emelkednek, amihez már az energiaárak növekedése is párosul, ezért további drágulás várható, ami bizonyosan begyűrűzik majd más termékek, például a kenyér árába. De ugyanez igaz a takarmányiparra is, ami szintén komoly energiafogyasztó iparág.

A Gabonaszövetség titkára megjegyezte, a kukorica november–decemberi jegyzéseit illetően már 90 ezer forintos árról hallani, ami szintén jelentkezni fog a takarmányárakban, így előbb-utóbb a hús, a tej vagy a tojás, tehát az állati termékek árában is.

Pótsa Zsófia az Inforádió érdeklődésére elmondta, az alapanyagok árainál, a búzánál és a kukoricánál egyaránt,

50-60 százalékos emelkedésről lehet beszélni az előző év azonos időszakához viszonyítva, míg a lisztnél és a takarmányoknál nagyjából 10 százalékosról, ami nagyon elmaradt az említett 50-60 százalékos drágulástól.

És akkor még nem beszéltünk az energiaárak emelkedéséről

– emelte ki, kiegészítve azzal, hogy mindig van fáziseltolódás a drágulást illetően.

Meglátása szerint a legnehezebb helyzetben az álláttenyésztés lehet, ugyanis a húsok áraiban a drágulás még nem igazán mutatkozik, és kérdéses, hogy mikor fogják tudni ezeket a tenyésztők érvényesíteni.

Egyelőre tehát csak annyi látszik, hogy nagyon nagy a baj, ami első reakcióként az állatlétszámra lehet negatív hatással. De az biztos, hogy az áraknak is emelkedniük kell, máskülönben az egész iparág tönkre fog menni – zárta szavait a titkár.

