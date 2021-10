Koronavírus: 800 ezer antigén gyorstesztet kapnak a háziorvosok

Újabb közel 800 ezer antigén gyorstesztet biztosít a kormány a háziorvosoknak, hogy ezzel is segítse a járvány megfékezését. A háziorvosok eddig is végeztek gyorstesztet most még több lehetőségük lesz arra, hogy kiszűrjék koronavírus-gyanús betegeket a nagyszámú szezonális légúti betegségek tüneteivel jelentkezők közül. A koronavírus gyanúról továbbra is a háziorvos dönt – közölte a koronavirus.gov.hu