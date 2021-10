Szuper időt jósolnak: 20 fok feletti hőmérséklet és napsütés várható a héten

Meleg, jellemzően napsütéses lesz az idő a következő napokban, a hét közepén többfelé 20 fok feletti csúcsértékek is lehetnek. A hétvégén viszont ismét lehűlés várható, ekkor már 10-15 fokos maximumokra lehet számítani - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfőn reggel, délelőtt jobbára közepesen vagy erősebben felhős lesz az ég, majd a déli óráktól északnyugat felől gyorsan csökken a felhőzet, és délután már többnyire napos, gomolyfelhős idő várható. Csapadék nem lesz, és a szél is gyenge marad. A minimumok általában mínusz 1 és plusz 5 fok között alakulnak, de a hidegre érzékeny helyeken akár mínusz 3 fok is lehet. A csúcsértékek 13 és 17 fok között alakulnak.

Kedden és szerdán a köd feloszlása után több-kevesebb napsütés várható. Az északi megyékben eső is lehet, de másutt nem valószínű csapadék. Kedden a minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 7, a maximumhőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű. Szerdán a hajnali 2-10 fokról, délután 15-21 fokig melegszik a levegő.

Csütörtökön általában több órára kisüt a nap, majd nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A nap második felében a nyugati, északnyugati országrészben előfordulhat eső, zápor. Többfelé megerősödik, a Dunántúlon néhol viharossá fokozódik a szél is. A leghidegebb órákban 3-13 fok lesz. Napközben 18-24 fok várható.

Pénteken többfelé valószínű eső, záporeső és sokfelé erős lesz a szél is. Hajnalban 9-14, délután 11-17 fok valószínű, de a tartósan csapadékmentes keleti tájakon akár 18-21 fok is lehet. Szombaton, október 23-án napos idő várható. Az eső délen és keleten is megszűnik, napközben lokálisan fordulhatnak elő záporok. A legalacsonyabb hőmérséklet 1 és 10, a legmagasabb hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű. Vasárnap is általában napos idő, csapadékra kicsi az esély. A leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 3, délután 10 és 15 fok között alakul a hőmérséklet - olvasható az előrejelzésben.

