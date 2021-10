Elszálló energiaárak és beszakadó népszerűség: rezsiáfa-csökkentés jöhet a briteknél a Brexit „hatalmas” hozadékaként

A brit pénzügyminiszter azt mérlegeli, hogy a lakossági rezsiszámlákban megjelenő 5%-os áfakulcsot csökkentik, hogy ezzel igyekezzenek javítani a népszerűségen, illetve segíteni a fogyasztóknak az elszálló energiaárak mellett, másrészt megpróbálják eladni, hogy ez is a Brexit „nagy” hozadéka, hiszen az EU-ban nem engedték az ennél alacsonyabb áfakulcsot – tudta meg a Financial Times. Közben a Politico egy friss felmérésre hivatkozva azt érzékelteti, hogy nagyot esett a kormány és Boris Johnson népszerűsége az elszabaduló energiaárak miatt, illetve a legtöbben a kormányt látják hibásnak emiatt.

A Financial Times vasárnapi értesülései szerint Rishi Sunak brit pénzügyminiszter a lakossági rezsiszámlákban megjelenő 5%-os áfakulcs csökkentését mérlegeli, legalábbis van erre irányuló politikai nyomás, de közben a költségvetési fegyelem szemszögéből ez az 1,5 milliárd fontos kiesés és az általa küldött szignál nem lenne jó. Másrészt az áfa-csökkentés a gazdagabb, nagyobb fogyasztással rendelkezőknek is segítene, illetve problémás lenne kommunikálni éppen a két hét múlva kezdődő ENSZ klímavédelmi csúcs előtt, ami éppen Glasgowban lesz.

Abból a szempontból viszont politikailag jól el lehetne adni, hogy a kormány meghallgatja az emberek szavát, reagál az elszálló energiaárakra, másrészt lehetne mutogatni a Brexit által adott „hatalmas” szabályozási szabadságra, miszerint a brüsszeli szabályok nem engedték az energiahordozókra az 5%-os áfánál alacsonyabb kulcsot, de most ezt meg lehet lépni.

Márpedig a politikai szempontok most fontosak lehetnek, hiszen a Kekst CNC felmérése, amelyet a Politico közölt, azt hozta ki, hogy a britek egyre jobban aggódnak az elszálló energiaárak miatt, ami így rontja a fogyasztói hangulatot és amely a kormány ellen kezd fordulni. Az adatok szerint

az elszálló energiaárakért a megkérdezettek 40%-a a kormányt teszi felelőssé, 24%-a az energiacégeket.

A megkérdezettek 90%-a növekvő megélhetési költségekkel és 88%-uk növekvő adókkal számít, és a májusi felméréshez (28%) képest most már csak az emberek 21%-a mondta azt, hogy jobb anyagi helyzetre számít a következő 3 hónapban, közben 23%-uk pedig már romlásra számít. A politikai nyomást fokozhatja az is, hogy Boris Johnson miniszterelnök személyes megítélése 2020 decembere óta most a legrosszabb.

Címlapkép forrása: Ian Forsyth/Getty Images