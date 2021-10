Már csak magyar frisshúst forgalmaz az Aldi - Interjú Bernhard Haiderrel, az Aldi országos ügyvezető igazgatójával

Újabb mérföldkőhöz érkezett az Aldi Magyarország, októbertől már a teljes sertés és marhahús szortiment magyar forrásból érkezik, mivel ezt a szárnyas húsoknál már tavaly nyáron bevezették, így a teljes frisshús kínálat magyar beszállítóktól érkező magyar termék lesz, az általunk értékesített évi mintegy 6000 tonnányi friss hús magyar munkahelyek megőrzését és bővítését teszi lehetővé a húsiparban – mondta a Portfolio-nak Bernhard Haider. Az Aldi országos ügyvezető igazgatója egyebek mellett beszélt nekünk arról, hogy a német diszkontlánc magyarországi befektetéseinek értéke az indulás óta már meghaladja a 200 milliárd forintot. A fejlesztések között említést tett arról is, hogy az Aldi elsőként tette lehetővé a nagy diszkontláncok közül az online bevásárlás lehetőségét, ennek kapcsán a CEO azt is elárulta, hogy ennek megvalósítására saját fejlesztés helyett miért inkább egy hazai startupban találtak partnerre. Mára már 47 településen, köztük legújabb csatlakozóként Szegeden is elérhető a szolgáltatás, s további magyarországi településeken – nem kizárólag nagyvárosokban – is várható a terjeszkedés az idei és a jövő év során.

Már több mint 150 üzlete van már Magyarországon a német diszkontláncnak, az Aldinak, amely forgalma 2020-ban 357 milliárd forintra emelkedett az előző évi 300 milliárd forint után. A magyarországi megjelenése óta mennyit fektetett be a vállalat, mik voltak az elmúlt időszak legnagyobb invesztíciói?

A július 1-jén megnyitott szegedi, a július 8-án indult pécsi és a szeptemberben átadott második szigetszentmiklósi áruházunkkal együtt magyarországi beruházásaink összértéke meghaladta a 200 milliárd forintot. Az elmúlt időszak beruházásai közül a két legfontosabbat emelném ki: az egyik az új hűtőraktárunk Biatorbágyon, amelyet több mint 6 milliárd forintos beruházással hoztuk létre – 2008-as piacra lépésünk óta a legnagyobb egyösszegű beruházásunk. A fagyasztott területen 5500, a hűtött területen pedig 6500 palettányi árut tudunk maximálisan tárolni. A másik pedig hűtőraktár kapacitásának bővítését érinti, valamint a látványpékség bútorainak fejlesztéseit, ezekre idén mintegy 4 milliárd forintot fordítunk, összesen tehát 10 milliárd forintos beruházással tesszük lehetővé, hogy a hazai beszállítóink még több friss vagy hűtött magyar termékkel jelenhessenek meg vásárlóink előtt.

Az országban tavaly kampány indult a hazai termék vásárlásának ösztönzésére. Az Aldinál milyen arányt tesz ki a hazai termékek értékesítésének az aránya? Mennyi hazai beszállítójuk van?

A pandémia arra is rávilágított, hogy mennyire fontos az ellátási lánc, milyen nagy szerepük van a magyar termelőknek, élelmiszeripari cégeknek abban, hogy közösen képesek legyünk ellátni a magyar lakosságot alapvető élelmiszerekkel. A magyar piacra lépésünk óta célunk, hogy amit Magyarországon tudunk beszerezni, azt itt is vegyük meg. A velünk kötött partnerség a környezetvédelem szempontjából is előnyös mind a gyártóknak, mind a lakosságnak, hiszen minél rövidebb egy szállítási lánc, annál alacsonyabb az értékesítés karbonlábnyoma. Következetesen bővítjük a magyar árucikkek és beszállítók számát, a teljes állandó és akciós kínálatunkban 2019 és 2020 között 2 százalékponttal növeltük a magyar termékek arányát, ami így megközelíti a 60%-ot. 2020 nyara óta például kizárólag magyar szárnyashúst kínálunk üzleteinkben, de a – biotejet leszámítva – a tej, a trappista sajt valamennyi kiszerelése is csak magyar beszállítóktól kerül üzleteink polcaira.

Idén októbertől pedig a friss sertés és marhahús is kizárólag magyar beszállítóktól érkezik majd.

Stabil partnerei vagyunk annak a 260 magyar termelőnek és gyártónak, akik nekünk szállítanak, továbbá számos magyar cégnek segítünk kijutni a nemzetközi piacra, ebben szorosan együtt dolgozunk a Német-Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával. Olyan programot működtetünk közösen, amely segít magyar cégeknek megvetni a lábukat a külpiacokon.

Évente hány tonna magyar előállítású hús kerül az Aldi polcaira? Az Aldi kínálatában ezzel mennyire nő a magyar termékek aránya?

A magyar termékek aránya szezonálisan változik, hiszen nyáron a több mint 120 termékből álló zöldség-gyümölcs kínálatunk 80% feletti arányban érkezik magyar beszállítóktól, míg szezonon kívül mindez alacsonyabb. Összességében kínálatunk közel 60%-át biztosítják magyar beszállítók.

Milyen mutatókat használnak leginkább a versenytársakkal való összemérésre (bolthálózat mérete, bolthálózat teljesítménye, egy főre eső értékesítés stb.)? Ezekben hogyan áll most az Aldi, és az elmúlt években milyen trendek valósultak meg? Hol tudott az Aldi előre lépni, és hol van még tennivaló?

Ezeket a mutatókat a sajtó szereti elemezni, de mi nem ez alapján mérjük a teljesítményünket. Azért is nehéz ezt összehasonlítani, mert mindegyik versenytárs eltérő időben lépett be a magyar piacra, eltérő az üzlethálózat mérete, és a diszkontok között is vannak apróbb különbségek. A már említett úttörő környezetvédelmi intézkedéseink mellett

a nagy diszkontláncok közül elsőként tettük lehetővé az online rendelést.

2017-ben elindítottuk az Aldi Utazást, így ügyfeleink utazást is vásárolhatnak tőlünk, illetve 55 000 szállás közül válogathatnak. Diszkont üzemanyagtöltő-állomásokat nyitottunk – vagyis szélesebb körű szolgáltatásokat nyújtunk, mint egy élelmiszerüzlet, és a diszkont-értékekkel felruházott termékekkel és szolgáltatásokkal várjuk ügyfeleinket.

A koronavírus-járvány az e-kereskedelem területén több folyamatot is felgyorsított. Sok más áruház mellett az Aldi is bevezette termékeinek házhoz szállítását, amely biztosítására egy hazai startuppal működnek együtt. Mennyi ponton van jelen az országban a szolgáltatás, tervezik bővíteni az elérhető települések listáját?

Tavaly márciusban a kereskedelemben mindenki elkezdett gondolkozni azon, hogyan lehetne az online rendelés, házhoz szállítás iránt hirtelen megnövekedett vásárlói igényt mielőbb kiszolgálni. Mi sem voltunk kivételek ez alól. Az Aldi végül novemberben lépett, amikor is bevezette a házhoz szállítást Budapesten. A felfutó második hullámban, a szigorúbb kijárási korlátozások bejelentése után pár nappal indultunk, és a diszkontláncok közül elsőként jelentünk meg a Roksh kínálatában. A nagy érdeklődésre tekintettel tavasszal máris 34 Pest megyei településén vált elérhetővé a házhozszállítási szolgáltatás. Júliusban tovább léptünk az országos lefedettség kiépítése felé: Székesfehérváron, Pécsett és a Balaton Siófoktól Balatonfüredig tartó keleti régiójában is elindítottuk a házhozszállítási szolgáltatást. A Balaton keleti régiója egy nagyon gyorsan fejlődő térség, nem csupán a nyári időszakban a sok nyaraló miatt, hanem egész évben nagy fejlődési potenciált látunk benne. Az expanziós folyamat eredményeként mára már 47 településen, köztük legújabb csatlakozóként Szegeden is elérhető a szolgáltatás,

s további magyarországi településeken – nem kizárólag nagyvárosokban – is várható a terjeszkedés az idei és a jövő év során.

Saját fejlesztés helyett miért esett inkább a Roksh-ra a választás, hogyan értékeli a közös munkát?

A magyar startup, a Roksh keresett meg minket, bár szép számmal voltak más ajánlatok is az asztalunkon. Tetszett, hogy nagyon gyorsan reagáltak a járványra, és az Aldi által kért specifikációkra, elsősorban az IT-rendszerrel és a több mint 3000 termék belistázásával kapcsolatban. A személyes bevásárlókon alapuló modell egyszerűbb, mindemellett pedig költséghatékonyabban volt elindítható, mint ha egy állandó flottával, fixen alkalmazott munkatársakkal, menetidővel, lízingköltségekkel kellett volna számolni. A személyes bevásárló módszer mellett szóló másik megfontolás az volt, hogy az élelmiszertermékek házhoz szállítása nem összehasonlítható a műszaki termékekével – ha valaki rendel például egy tévét, az jó eséllyel elérhető, míg az élelmiszertermékeknél folyamatosan változik a készlet, és előfordulhat, hogy amit rendelt a vevő, abból nincs annyi a készleten. A személyes bevásárló ilyenkor felveszi a kapcsolatot a megrendelővel, és helyettesítő terméket ajánl, a megrendelő pedig akár módosíthatja is a bevásárlólistát, ha elfelejtett valamit az online rendeléskor leadni.

Számos előnye van az online vásárlásnak és a házhoz szállításnak, eddig milyen fogyasztói trendeket figyeltek meg?

Online sokkal tervezettebben vásárolnak, jobban működik a bevásárlólista-effektus, és jellemzően a heti nagybevásárlást bonyolítják le a kényelmi faktor miatt. Ennek következtében nagyobb is az online vásárlások kosárértéke, általában több mint háromszor annyit költenek az emberek, mint egy hagyományos bolti bevásárlás során.

A Roksh-on keresztül bonyolított forgalom jelenleg nagyjából egy átlagos Aldi-üzlet forgalmának felel meg, és folyamatosan növekszik. A prémium saját márkás termékekből, mint például a füstölt lazac, online adunk el többet. Meglepő módon a zöldség-gyümölcsvásárlás online is ugyanazt a részarányt tudja hozni, mint a boltokban. Ezen belül a banán trónja verhetetlen online és offline is, nyáron talán a dinnye tudja megszorongatni, míg az avokádó inkább online fogy.

Több versenytárs bevezette az önkiszolgáló pénztáraknál történő fizetést, az Aldinál fontolgatnak ilyesmit?

A diszkont filozófia kialakítójaként úgy látjuk, hogy a vásárlók az egyszerű és kényelmes bevásárlást preferálják, amihez hozzátartozik, hogy kasszáinknál munkatársaink gyorsan és hatékonyan végzik munkájukat, segítve a vásárlókat abban, hogy ne kelljen sok időt tölteni a fizetéssel. A gyors kasszákkal és a rövid sorban állással növeljük az ügyfélélményt, jelenleg nem tervezzük az önkiszolgáló kasszák bevezetését, hiszen akkor a vásárlóra hárítanánk a munka egy részét. Ugyanakkor nem zárom ki, hogy a jövőben olyan megoldást alkalmazzunk, ami nem ró semmilyen többletmunkát a vásárlóra, viszont a fizetést még gyorsabbá és egyszerűbbé teszi.

Már-már megkerülhetetlen kérdés napjainkban, hogy mit tesz egy vállalat a klímavédelem és a fenntarthatóság érdekében. A befektetésekben milyen súlyt képviselnek ezen szempontok?

Magyarországon számos környezetvédelmi intézkedésben elsők vagy úttörők vagyunk. 2017-ben például teljes magyarországi üzlethálózatunkkal és biatorbágyi logisztikai, illetve igazgatási épületünkkel zöldáram használatára tértünk át, így 40%-kal csökkentettük CO2-kibocsátásunkat. Immár három éve klímavédelmi projektek támogatásával ellentételezzük az operatív működésünkből származó üvegházhatású-gázkibocsátást, így karbonsemlegesen működünk. Karbonlábnyomunk csökkentésének részeként 2018-ban két üzletünknél helyeztünk üzembe háztartási naperőműveket. Az 50 kWp teljesítményű napelemes rendszerek az eddigi tapasztalatok alapján a vonatkozó üzletek mintegy kéthavi áramfogyasztását termelik meg. Most tovább bővítjük a háztartási naperőművel ellátott üzleteink számát, és országszerte további 16 áruházunknál helyeztünk el az üzletek tetején napelemeket. A most telepített rendszerek szintén 50 kWp teljesítményűek, így összességében néhány százmilliós beruházásról beszélhetünk, amit még idén ősszel befejezünk. Ennél is fontosabb, hogy jövőre, amikor minden napelemünk teljes kapacitással üzemel, a magyarországi áramfogyasztásunk 2%-át fogjuk kiváltani saját, fenntartható forrásból érkező elektromos árammal.

Mindezek mellett egyre több Aldi-áruház parkolójában érhetők el elektromos töltők, mik ezen a téren a legfontosabb számok?

Dinamikusan bővül az áruházaink parkolóiban elérhető e-töltők száma. Partnerünkkel, az E.ON-nal közösen 15 megyében 87 Aldi-áruháznál 133 töltőpont áll az elektromos és tölthető hibrid autót használók rendelkezésére. Az elmúlt hat hónapban 30%-kal növeltük a töltők számát.

Mennyi munkavállalójuk van országszerte? Kiket várnak a lánchoz?

Több mint 4500 munkavállalót foglalkoztatunk, akik számára átlagon felüli, más szektorokéval is versenyképes fizetést és hosszú távú karrierlehetőséget biztosítunk – nem csupán a kereskedelem és a logisztika, hanem immár az informatika területén is. 2018-ban hoztuk létre az Aldi International IT Services Kft.-t, amely két helyszínen, Budapesten és Pécsett működik. Ez a cégünk informatikai szolgáltatásokat nyújt 4000 európai Aldi-üzletnek, mindemellett 55 logisztikai központ és igazgatási irodaház IT-rendszerét is teljes körűen gondozza, így összességében 8 országban, közel 20 000 felhasználó IT-támogatásáért felelős. Az Aldi Déltől folyamatosan újabb és újabb megbízásokat kapunk, jelenleg közel 400 szolgáltatást nyújtunk a vállalatcsoportnak. Dinamikusan bővítjük a létszámot, és a jövőben várjuk mind a több nyelven beszélő pályakezdők, mind informatikai tapasztalattal rendelkező szakemberek jelentkezését.

