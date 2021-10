A sztárközgazdász szerint 380-ig is gyengül majd a forint a kormány politikai csatái és az infláció miatt

Magyarországon két fontos esemény fogja dominálni a gazdasági közbeszédet: az egyik az EU-val zajló konfliktusok sora, a másik pedig az infláció - mondta el Steen Jakobsen, a Saxo Bank vezető közgazdásza a Portfolio konferenciáján. A forinttal kapcsolatban pesszimista, szerinte akár 380-ig is gyengülhet az árfolyam. Jakobsen ezen kívül beszélt az energiaválság hatásairól is.

- kezdte előadását Steen Jakobsen, a Saxo Bank vezető közgazdásza és befektetési igazgatója a Portfolio Budapest Economic Forum című konferenciáján. Az időjárási viszonyoknak pedig korábban nem volt ekkora szerepe a gazdaságban. Az előrejelzések szerint nagyon hideg telünk lesz, amely az energiaválság miatt kifejezetten kellemetlen lesz.

Jakobsen ezen kívül több témát is érintett az előadásában. Beszélt például a zöld átmenetről. Szerinte ugyan jövőben az ESG fogja dominálni a gazdasági közbeszédet, de egyelőre megjósolhatatlan, hogy ennek pontosan milyen hatásai lesznek. Ma viszont még mindenki az energiaválságról beszél, amelynek több oka is van, többek között a helytelen kormányzati politika is. A politikai reakció az energiaválságra többé-kevésbé ugyanaz. Szerinte a politikusok kizárólag az ESG-re és a megújulókra koncentrálnak, amely szerinte elhibázott megközelítés.

Az előadásán szóba került az infláció is. Az nem is kérdés, hogy van infláció, a kérdés az, hogy ez mennyire lesz átmeneti. Jakobsen úgy gondolja, hogy erre is adhatnak a politikusok egy hibás megközelítést: a magas áremelkedésre magas béremelések ösztönzésével válaszolhatnak, ami szakmailag nem a legjobb megoldást jelentené. Az áremelkedés ugyanakkor egyenlőtlenségeket és a lakóingatlanok elérését is nehezítette, ami társadalmi válságot okozhat.

A tőzsdei torzulásokról is beszélt Jakobsen. Szerinte a koronavírus-járvány megjelenése óta mintha nem számítanának a fundamentumok, erős emelkedés volt jellemző az előző hónapokban.

Ingyenebéd van a piacokon

Magyarországról is beszélt előadásában. Két fontos esemény fogja meghatározni a jövőt itthon: az egyik a magas infláció, a másik az EU-val való konfliktusok. Jakobsen szerint majdnem elkerülhetetlen, hogy itthon magas legyen az infláció. A magyar forintot is említette, és nem voltak jók a kilátásai: példaként a török lírát említette.

A sztárközgazdász szerint 380-is gyengül majd a forint az infláció és a kormány csatározásai miatt

