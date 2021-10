Hatalmas beruházás a svájci faipari Swiss Krono-nál

A svájci tulajdonosú Swiss Krono Kft. 17 milliárd forintos beruházással bővíti gyártókapacitását Vásárosnaményban, amelyhez a magyar kormány 2,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. A svájci faipari cég a beruházással a már meglévő 145 munkahelyet megerősíti és emellé 28 újat hoz létre, továbbá 10 évre vállalja, hogy tevékenységét fenntartja - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden sajtótájékoztatón, Budapesten.

Szijjártó Péter elmondta, a beruházással az OSB-lapok (farostlemezek) gyártásának kapacitása mintegy másfélszeresére növekszik.

A cég az új kapacitással előállított termékek több mint 70 százalékát nemzetközi piacokon értékesíti, így a magyar gazdaság exportja is növekedni fog.

A miniszter rámutatott arra, hogy a Swiss Krono is hozzájárul a magyar faipar egyre növekedő teljesítményéhez. A magyar faipar az idén az első nyolc hónapban 44 százalékos növekedést ért el, az ágazatban 14 ezren dolgoznak. A faipar teljesítménye is hozzájárul ahhoz, hogy a magyar gazdaság növekedése az idei év végére meghaladja az 5,5 százalékot, ami jó hír lesz a gyermeket nevelő családoknak is - tette hozzá.

Szijjártó Péter kiemelte, Magyarországon 800 svájci tulajdonban lévő vállalat működik, a svájci vállalatok a 11. legnagyobb beruházói közösséget alkotják az országban, több mint 31 ezer magyar munkavállalónak adnak munkát. A miniszter kijelentette, a magyar-svájci gazdasági együttműködés rendkívül hasznos. A Svájcból Magyarországra irányuló beruházások növekedése magával hozza a két ország közötti kereskedelmi forgalom bővülését is. Az idén a két ország közötti kereskedelmi forgalom 9 százalékkal emelkedett, a magyar export 14 százalékkal nőtt.

Martin Brettenthaler, a Swiss Krono Holdig Ag vezérigazgatója arról beszélt, hogy a vállalatcsoport számára fontos a vásárosnaményi gyár bővítése.

A cégcsoport több mint 50 éve állít elő faipari termékeket, 8 országban 10 telephellyel rendelkeznek, 5 ezer munkavállalót foglalkoztatnak, éves forgalmuk mintegy 2 milliárd euró.

A vezérigazgató felidézte, hogy öt évvel ezelőtt az egyik legmodernebb európai OSB-lapokat gyártó üzemet hozták létre Vásárosnaményben. A cég sokat fejlődött öt év alatt az innovatív, elkötelezett magyar csapatnak köszönhetően. Céljuk, hogy a bővített telephelyen 2022 decemberében megkezdődjön a gyártás - mondta Martin Brettenthaler.

