Keverhetik az oltásokat Amerikában, mert sokkal jobb a védelem

Az amerikai gyógyszerhatóság mérlegeli annak engedélyezését, hogy a harmadik, emlékeztető oltás eltérjen az eredetileg kapott vakcinától – írja az ügyre rálátó forrásokra hivatkozva a The Wall Street Journal

Közeli források szerint az amerikai FDA engedélyezni fogja, hogy az eredetileg kapott koronavírus elleni oltástól eltérő legyen a harmadik, emlékeztető oltás. Úgy tudni, a gyógyszerügynökség már ezen a héten jóváhagyhatja a vakcinák keverését, emellett a Moderna és a Johnson & Johnson booster oltásának is zöld utat adhat.

Az FDA eddig a Pfizer/BioNTech oltásából és a Modernából engedélyezett harmadik oltást beadatni, a veszélyeztetett célcsoport számára. A Pfizert az idősebbeknek és a súlyos betegségnek kitettebbek számára is belehet adni Amerikában. Az ügynökség most azon dolgozik, hogy a vakcinák booster adagját minden más vakcina emlékeztető oltásaként be lehessen adni – állítja egy forrás.

Az előzetes adatok azt mutatják, hogy érdemes keverni a vakcinákat, mivel sokkal jobb immunválaszt és védettséget alakítanak ki, különösen azok körében, akik első oltásként a Johnson & Johnson vakcináját kapták.

Az ügyre rálátó egyik forrás szerint a szakemberek most azon gondolkodnak, hogy azoknak, akik korábban Pfizert vagy J&J-t kaptak, 50 vagy 100 mikrogrammos Moderna emlékeztető oltást kellene-e adni. Ugyanez a forrás azt állítja, hogy azok, akiket korábban két, 100 mikrogrammos Modernával oltottak be, harmadiknak csak 50 mikrogrammosat kapnának ugyanebből a vakcinából.

Az előzetes tanulmányok azt mutatják, hogy ha valaki ugyanabból a vakcinából kapja meg a harmadik oltást, amiből az elsőket is kapta, 4-20-szoros antitest-emelkedésre számíthat, míg az első kettőtől különböző harmadik oltás 6-76-szoros emelkedést jelent.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 10. 15. Jó hírt kaptak a Modernával oltottak, hamarosan jöhet a harmadik oltás az Egyesült Államokban

Címlapkép: Getty Images