Koronavírus: nagy a baj az európai oltottsági mintaállamban

Ha nem lett volna koronavírus-járvány Magyarországon, akkor nem került volna sor ekkora béremelésre - mondta Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász a Portfolio makrogazdasági konferenciáján, aki a magyar egészségügy helyzetéről is beszélt. Holchacker Péter, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) igazgatója elmondta: a gyógyszerek és terápiák engedélyeztetésben Magyarország nagyon le van maradva, de vannak pozitív fejlemények is. Az AIPM igazgatója elmondta azt is, hogy a következő évtizedekben hatalmas előrelépéseket láthatunk majd több betegség kezelésében is, ennek pedig mérhető hatása lesz a gazdasági aktivitásra.