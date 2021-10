Jön az EU-csúcs: letörnék az energiaárakat a lengyelek a klímacsomag módosításával

Egy nem-hivatalos papírt küldött körbe kedden a lengyel kormány a tagállamoknak a csütörtök-pénteki EU-csúcs előtt, amelyben azt szorgalmazza, hogy meg kell vizsgálni a 2050-es klímacél elérését szolgáló „Fit for 55” csomag minden olyan elemét, ami az energiaárak emelkedését okozhatja és meg kell fontolni ezek halasztását, vagy módosítását, továbbá az ETS-rendszer kiterjesztési terveit is módosítani célszerű – tudta meg a Politico.

Az energiaárak elszállása és a Fit for 55 csomag

Az október 21-22-i EU-csúcs napirendje alapján az már nyilvános, hogy az energiaárak is fontos témaként szerepelnek az állam- és kormányfők tanácskozásán, igaz diplomatikusan csak ennyi olvasható az összefoglalóban: „Az uniós vezetők az energiaárak közelmúltbeli emelkedéséről fognak tárgyalni. Megvizsgálják majd, hogy nemzeti és európai szinten milyen intézkedésekkel lehetne enyhíteni az áremelkedés hatásait.”

A lengyel csomag nem az első javaslat erre az EU-csúcsra, hiszen amint október 6-án az akkori informális EU-csúcs alapján megírtuk: öt nagy tagállam elkezdte ütni az asztalt egy közös javaslattal, amelyben az energiaárak elszabadulása miatt többek között azonnali koordinált beavatkozást sürgettek az energiapiaci folyamatok miatt és szorgalmazták a közös iránymutatást a gáz tárolásánál, valamint a szorosabb koordinációt a tagállamok gázvásárlásainál.

Az „Irány az 55%!” nevű (Fit for 55) csomagot július 14-én hozta nyilvánosságra a javaslattevő szerv, az Európai Bizottság azért, hogy a 2050-es nettó zérókibocsátású uniós célhoz vezető megemelt 2030-as célt (40% helyett legalább 55%-os kibocsátáscsökkentés az 1990-es szinthez képest) el tudja érni az EU. Ehhez pedig felülvizsgálta az éghajlat- és energiapolitikai, valamint a közlekedéssel kapcsolatos jogszabályait, hogy megteremtse az összhangot a rögzített 2030-as cél és az oda vezető út között.

A csomagban rengeteg intézkedés szerepel azért, hogy az EU a 2030-as 55%-os kibocsátáscsökkentési célt el tudja érni és ezek egyes elemeinek módosítását vetette fel a lengyel kormány is:

az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) felülvizsgálata és kiterjesztése a hajózásra, a légi közlekedésből származó kibocsátásokra vonatkozó szabályok felülvizsgálata, valamint a közúti közlekedésre és az épületekre vonatkozó külön kibocsátáskereskedelmi rendszer létrehozása

az EU ETS-en kívüli ágazatokat érintő tagállami kibocsátáscsökkentési célkitűzésekre vonatkozó közös kötelezettségvállalási rendelet felülvizsgálata

a földhasználathoz, a földhasználat-változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátás és -elnyelés beillesztéséről szóló rendelet (LULUCF-rendelet) felülvizsgálata

a megújulóenergia-irányelv felülvizsgálata

az energiahatékonysági irányelv átdolgozása

az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló irányelv felülvizsgálata

a személygépkocsikra és kisteherautókra vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási előírások meghatározásáról szóló rendelet módosítása

az energiaadó-irányelv felülvizsgálata

az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus

ReFuelEU légiközlekedés – fenntartható légijármű-üzemanyagok

FuelEU tengerészet – Zöld európai tengeri térség

Szociális Klímaalap

A lengyel törekvés, ahogy egy friss magyar kormányzati jelzés is érzékeltette, többek között arra irányulhat, hogy az ETS rendszer kiterjesztése a személygépkocsikra és az ingatlanokra ne, vagy később történjen meg, mert ez közvetlenül érintené a lakosság terheit. Ahogy azt a magyar kormány rendszeresen hangoztatja: ne az emberekkel fizettessék meg a nagy klímarombolók által okozott károkat. Steiner Attila ITM-államtitkár a minap azt mondta: az ETS-rendszer személygépkocsikra és épületekre tervezett kibővítésével havi 4-12 ezer forinttal nőne a családok kiadása és ezt szeretné megakadályozni a kormány a V4-ekkel összefogva. Steiner Attila erről a témáról a Portfolio-nak is nyilatkozott a nyáron:

Emellett a lengyel módosítás azt a problémát is célozhatja, hogy a CO2-kibocsátás költsége (karbonár) is egyre drágább az ETS-rendszerben, amiben a feltételezések szerint spekulatív szereplők árfelhajtó hatása is benne van és az ilyen szereplőket ki kellene „űzni” erről a piacról. A feltételezések szerint ugyanis a karbonár tonnájának elszállása is kihat az áram- és gáz áremelkedésére, de amint a Bizottság múlt heti csomagjában rögzítette: az áram- és gázárak mostani elszabadulásában ennek csak kis szerepe volt, sokkal inkább a kereslet-kínálat felborulása a fő ok.

Szeptember elején az Európai Bizottság klímaügyi főigazgatóságának igazgatója a Portfolio konferenciáján hangsúlyozta a testület álláspontját a Fit for 55 csomag kapcsán:

Hogyan állunk a 2050-es klímacélhoz vezető úton?

Érdemes egyébként megnézni azt is, hogy a legutóbbi (2019-es) adatok alapján hogyan állnak a tagállamok a kibocsátás-csökkentés terén, hogy lássuk azt is, ki előtt mekkora további erőfeszítések állnak. A GKI Gazdaságkutató Zrt. készített ehhez a múlt héten egy összefoglalót és megjegyezte, hogy csak 1995-től állnak rendelkezésre összevethető adatok, így az 1995-től 2019-ig bekövetkezett kibocsátás-csökkenést vizsgálta meg tagállamonként, illetve a GDP-hez viszonyítva. Az alábbi eredményeket kapták:

Az EU27 országainak szén-dioxid kibocsátása 18%-kal csökkent 1995 és 2019 között, ugyanezen időszak alatt a GDP arányos kibocsátás 63%-kal csökkent. Magyarország az EU27 átlaghoz közel áll 19%-os szén-dioxid kibocsátás csökkenéssel, viszont jobb a GDP arányos kibocsátás tekintetében (80%-os csökkenés). Az elmúlt 25 évben 11 tagállamban volt 20-40% közötti, illetve 11 tagállamban 0-20% közötti csökkenés, valamint 5 országban növekedés volt a vizsgált időszak során. A legnagyobb növekedés Cipruson (+25%), Luxemburgban (+19%) és Írországban (+10%), a legnagyobb csökkenés pedig Dániában, Romániában (-40%) és Észtországban (-35%) volt.

A teljes szén-dioxid kibocsátás változás nagyban függ a gazdasági teljesítménytől, a GDP alakulásától. A GDP arányos kibocsátás adatokból jól látszik, hogy a fejlettebb tagállamok esetében kevesebb CO2 kibocsátás szükséges egymillió euró GDP előállításához, mint a keleti tagállamok esetében. Ennek, többek között, az lehet oka, hogy a keleti régiók országaiban nagyobb súllyal van jelen az ipar a GDP-ben, ami negatívan befolyásolja a kibocsátást, mivel az ipar (és a hozzá kapcsolódó szállítás) jellemzően nagy szennyező. Egy másik ok lehet, hogy a fejlettebb tagállamokban a háztartások saját, energiamegtakarító, energia termelő beruházásai jelentősebbek, a korszerűbbek épületek pedig nagy mennyiségű fűtési/hűtési és világítási energiát takarítanak meg. Jelenleg Magyarország is a szennyezőbb tagállamok közé esik, de a régió tagállamaival közel egyező adatokkal rendelkezik, ami szintén azt támasztja alá, hogy egy ország gazdasági szerkezete jelentős befolyásoló tényező.

A karbonlábnyom szempontjából pozitív előrelépés, hogy 1995 óta minden EU27 országban legalább 50%-kal csökkent az egymillió euró GDP-re jutó CO2 kibocsátás. A legnagyobb csökkenés Észtországban volt 93%-kal, ezt követi Románia 92%-kal és Litvánia 90%-kal. A legkisebb csökkenés a szomszédos Ausztriában volt 50%-kal. Magyarország ebben a tekintetben is a középmezőnyben helyezkedik el 80%-os csökkenéssel.

