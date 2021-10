Még a dobogóra sem volt elég a brutális magyar áremelkedés

Szeptemberben Magyarországon 5,5%-kal nőttek a fogyasztói árak, de voltak országok az Európai Unióban, ahol még a magyarnál is jelentősebb mértékű volt az éves áremelkedés az Eurostat friss közlése szerint. Az eurózónában 3,4% volt az áramelkedés mértéke, amely megfelelt az előzetes becslésben közölt számnak.

Szeptemberben 3,4%-kal nőttek a fogyasztói árak az euóróznában, amely jelentős növekedést jelent az augusztusi 3%-hoz képest. Ez nem jelent meglepetést, az előzetes becslésben ugyanekkora áremelkedést mért az Eurostat szeptemberre. A növekedés ugyanakkor jelentős, és arra lehet számítani, hogy a következő hónapokban további gyorsulást látunk, főleg az energiaárak és az ellátási problémák miatt.

Jól szemlélteti a helyzetet, hogy egy éve ilyenkor még csak 0,3% volt az éves infláció.

A tagállamokban rendkívül eltérőan alakult a helyzet. A déli országokban láttuk a legalacsonyabb áremelkedést. Máltában mindössze 0,7%-kal, Portugáliában 1,3%-kal nőttek az árak, ami azt jelenti, hogy ezekben az országokban még az eurózónában optimálisnak tekinthető 2%-nál is alacsonyabb volt az áremelkedés éves üteme.

Ezzel szemben több országban is jelentős áremelkedést látunk, főleg Kelet-Közép-Európában. Észtországban és Litvániában 6,4% volt a pénzromlás éves üteme, és Lengyelországban is 5,6%-os inflációt láttunk. Magyarország nem fért fel a dobogóra, a mi 5,5%-os inflációnk ugyan messze az uniós átlag felett van, van, ahol még a miénknél is kedvezőtlenebbül alakulnak az inflációs folyamatok. A nagy nyugati gazdaságok közül egyedül a német infláció haladta meg a 4%-ot.

Az eurózónán kívüli tagállamokban (így például a magas inflációt mutató lengyel és magyar gazdaságban) némileg ront a helyzeten, hogy az energiaválság és a kínai növekedési gondok miatti kedvezőtlen nemzetközi hangulatban a befektetők kiáramlása leértékeli a helyi devizát, amelyen a jegybankok kamatemelései sem tudnak érdemben és tartósan segíteni. A magyar forint és a lengyel zloty is jelentős mértékben gyengült az előző hetekben.

Címlapkép: Getty Images