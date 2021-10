Megváltozott a világ, új kockázatok tartják lázban a világ legnagyobb cégeinek vezetőit

Egyre nagyobb az optimizmus a világ legnagyobb vállalatainak vezérigazgatói körében, a súlyos járványhullámokkal teli időszakot követő periódus kedvező fejleménye, hogy a vállalatvezetők ismét hosszabb távban gondolkodnak, a stratégiai kihívások kerültek a fókuszba - derült ki a KPMG szerdai sajtóeseményén, ahol a cég globális vezérigazgatói felmérésének eredményét ismertették. Rózsai Rezső, a KPMG magyarországi irodájának vezetője többek között arról is beszélt, hogy a részvényesi érdek vezérelte kapitalizmus helyébe új modell lépett, a stakeholderek kapitalizmusa. A következő időszak meghatározó trendje marad az ESG-szempontoknak való vállalati megfelelés, de kiemelkedő téma lesz az adózás területén a globális minimumadó gyakorlati alkalmazása. Az elhangzottak szerint Magyarországon 3000 céget fog érinteni a globális minimumadó.

A tanácsadó cég hazai vezére a Portfolio keddi Budapest Economic Forum 2021 című konferenciáján mutatta be az évenként elvégzett felmérés főbb eredményeit, majd ezekről a témákról beszélgetett az előadást követő vállalati kerekasztalbeszélgetésben. A KPMG szerdai eseményén a társaság hazai vezére és a tanácsadó vezető partnerei részletezték a főbb megállapításokat. A KPMG 2021 CEO Outlook kutatása során 2021 nyarán a világ legjelentősebb piacainak 1300 meghatározó vezérigazgatóját kérdezték a cége három évre előre tekintő üzleti és gazdasági kilátásairól, illetve az ezeket meghatározó legfontosabb trendekről.

Átalakuló kockázatok

Rózsai Rezső azt emelte ki bevezetőjében, hogy a járvány miatt minden vállalatvezető egyfajta hadvezérré lépett elő, hiszen krízishelyzeteket kellett kezelni, legyen az akár az ügyfél, vagy éppen a munkavállalók oldalán. A rizikóval kapcsolatos várakozásaikat meghatározták a működési kockázatok. Az idei felmérés viszont már változást hozott, ugyanis ismét a hosszú távú jövő fel fordult a vállalatvezetők fókusza.

Fotó: KPMG

A növekedésre leselkedő veszélyeket vizsgálva a felsővezetők idén – nagyjából egyforma súllyal – első helyen három területet emeltek ki: a klímaváltozás jelentette kockázatok mellett a kiberbiztonság és az ellátási láncok állnak a középpontban. A lenti táblázatból kiderül, hogy míg tavaly az első helyen szerepelt kockázatként a tehetségek, a munkaerő állt, az idei jelentésben ez az első hat közé sem került be.

„Ez azt mutatja, hogy a pandémia idején a vezérigazgatók nemcsak a munkatársak kiesésétől féltek, hanem aggódtak a munkahelyi együttműködés új kereteinek működőképessége miatt is, ennek kockázata az elmúlt évben jelentősen csökkent,

a távmunka és a digitális kollaboráció azóta bizonyított

– mondta Rózsai Rezső.

A növekedést fenyegető kockázatok a következő 3 évben 2021 CEO Outlook 2020 CEO Outlook gyorsfelmérés (2021 július / augusztus) (2020 július / augusztus) Növekedési kockázat Helyezés Növekedési kockázat Helyezés Kiberbiztonság 1 Tehetségek 1 Környezet / klímaváltozás 1 Ellátási láncok 2 Ellátási láncok 1 Territorializmus 3 Diszruptív technológiák 2 Környezet / klímaváltozás 4 Szabályozók 2 Kiberbiztonság 5 Működés 2 Diszruptív technológiák 6 Forrás: KPMG

Újfajta kapitalizmus

A tavalyi válságtünetek közül csak az ellátási láncok miatti aggodalom maradt meg a kockázati listák élén, ami nem meglepő annak fényében, hogy a járvány kitörése óta a világcégek 56 százalékánál jelentkezett ilyen probléma.

A cégvezetők 27 százaléka fejezte ki aggodalmát azzal kapcsolatban, hogy amennyiben nem felelnek meg a klímacéloknak, az negatív hatással lesz a versenyképességükre és az eredményességükre, továbbá a befektetők szempontrendszereinek való megfelelésre. A vezérigazgatók 58 százaléka tapasztal fokozódó érdeklődést a fenntarthatósággal kapcsolatos adatok iránt a különböző stakeholder csoportok (befektetők, szabályozók, munkavállalók és ügyfelek) részéről.

A klímaváltozás miatti aggodalmak mellett a cégvezetőket foglalkoztató témák fontossági sorrendjében előbbre kerültek és a tavalyinál is hangsúlyosabbá váltak a társadalmi kérdések, például a vállalati felelősségvállalás vagy a munkaerő értékének védelme. A megkérdezett vállalatvezetők érzékelik az elvárásokat, 71 százalékuk véli úgy, hogy a vezérigazgatók személyes felelősséggel tartoznak a társadalmi célok teljesítéséért is.

A változások mögött egyértelműen az érintetti körök (stakeholder csoportok) elvárásainak átalakulása és erejük növekedése áll – foglalja össze a fentieket Rakó Ágnes, a KPMG ESG partnere, aki szerint az ESG elvárásoknak és szempontoknak való megfelelés hosszabb távon a vezérigazgatói teendők listáján maradhat.

Rózsai Rezső erre alapozva úgy fogalmazott, hogy

a részvényesi érdek vezérelte kapitalizmus helyébe új modell lépett, a stakeholderek kapitalizmusa.

Rakó Ágnes úgy vélekedett a sajtóeseményen, hogy sok társaság elindult már az ESG szempontoknak történő megfelelés útján és ők már látják a buktatókat, de másokat érhetnek még meglepetések. Arra is kitért a partner, hogy a fenntarthatósági célokra a társaságok jelentős része tervez érdemben költeni, és külön megemlítette a KPMG saját lépéseit és terveit is ezen a téren.

Rakó Ágnes, a KPMG ESG partnere, Rózsai Rezső vezérigazgató, Srankó Zsolt, a KPMG közvetett adózásért felelős partnere és Gódor Mihály, a KPMG transzferárazásért felelős adó partnere. Fotó: KPMG

A felmérésből kiderül: az adózás új megvilágításba kerül, már nem annyira teher, mint inkább hozzájárulás a közös fenntarthatósági célok megvalósításához. Négyből három vezérigazgató gondolja úgy, hogy a járvány idején nyomás alá került állami költségvetések miatt szükséges a globális adórendszerben a többoldalú együttműködés. Ennél is nagyobb arányban (77 százalék) vélekednek úgy, hogy a globális minimumadó megnehezíti cégük növekedési elképzeléseinek megvalósítását.

Gódor Mihály partner arról beszélt, hogy a globális minimumadóval kapcsolatos bizonytalanságok és várakozások – a részletszabályok kidolgozásáig, elfogadásáig – velünk maradnak, az érintettek esetében már javában zajlik a bevezetésére való felkészülés, hatástanulmányok készítése és ez kiemelt téma marad a közeljövőben. Arra is kitért, hogy

a várakozások szerint 3000 céget érinthet a globális minimumadó Magyarországon.

A legjobban a magyar adóhatóság tudja, hogy kiket fog ez érinteni idehaza - tette hozzá az adószakértő. Az érintett multinacionális vállalati körnek ugyanis 2017 óta jelentést kell tennie a cégközpont adóhatósága felé nem publikus formában, melyben a legfontosabb pénzügyi adatokat osztják meg. Ez alapján például a NAV ki tudja számolni, hogy mi volt az az adóteljesítmény, amit az érintett vállalat eddig megtett. Kérdés, hogy cél-e ez Magyarország szempontjából.

Arra is kitért, Magyarország az utolsók között csatlakozott a globális megállapodáshoz és úgy tűnik, hogy a magyar kormány lobbitevékenysége hasznos volt. Azt is kiemelte ugyanakkor, hogy valójában nem volt kérdés, hogy ehhez csatlakozni fogunk mi is.

Optimizmus

Az idei eredmények szerint a világ legnagyobb vállalatainak vezérigazgatói egyre optimistábbak saját cégeik kilátásait illetően, és a világgazdaság talpra állásába vetett hitük a koronavírus-járvány kezdete óta nem látott szintekre emelkedett – annak ellenére, hogy a delta variáns terjedése lelassítja a visszatérést a normális kerékvágásba. A vezetők 60 százaléka bízik a világgazdaság növekedésében a következő három évben, és ez jelentős ugrás az előző évi 32 százalékos, illetve a január-februárban készült gyorsfelmérés 42 százalékos értékéhez képest. A bizalmi szint ezzel visszatért a 2019-es, járvány előtti szintre, az optimizmus újra visszaköltözött vezérigazgatói „board roomok”-ba - állapítja meg a felmérés. A megerősödő gazdaság a cégvezetőket arra sarkallja, hogy terjeszkedésbe és átalakításba invesztáljanak. Ezt a felsővezetők 69 százaléka nem organikus növekedés – tehát, felvásárlások, összeolvadások, stratégiai szövetségek – formájában képzeli el. Tízből nyolc cégvezető kész a következő három évben akvizíciót végrehajtani.