A kormány látja, hogy a járványadatok okot adnak az aggodalomra, de szigorítás nem lesz, sőt inkább lazít

Egyre komolyabb a magyarországi koronavírus-járványhelyzet és ezt már nemcsak a szakértők, hanem a kormány is elismeri. Ennek ellenére a védekezési stratégián nem módosít a kabinet - derült ki a csütörtöki Kormányinfón. A kötelező maszkviselést nem hozzák vissza, ezt az emberek belátására bízzák, más korlátozásokról egyelőre nem döntenek, sőt a tömegrendezvényeket is mentesítik a szigorúbb járványügyi intézkedések alól. Nem nehéz mindezek alapján belátni, hogy ezek a fejlemények egy kedvezőtlenebb járványlefutási (és kórházleterheltségi) forgatókönyv bekövetkezéséhez vezetnek.

Romlik a helyzet

Már hetekkel ezelőtt érzékelhető volt a koronavírus-járvány magyarországi begyorsulása, és pont két héttel ezelőtt mutattunk rá arra, hogy kritikus ponthoz ért a hazai járványhelyzet, már az akkori adatok is arra figyelmeztettek bennünket, hogy a járvány felett elveszítette a kontrollt Magyarország (ez összefügg a megakadó átoltottsággal is). Az azóta beérkező friss adatok és szakértői vélemények is megerősítik, hogy új szakaszába lépett a fertőzés terjedése és a fertőzötti szám egyre aggasztóbb méreteket ölt. A romló tendencia a vakcináknak köszönhetően (még) nem csapódott le a kórházban ápoltak számában és a magasabb halálozásban.

Az egyre gyorsabban emelkedő járványgörbe miatt egyre több szakértő fogalmazta meg azon véleményét az elmúlt hetekben, miszerint a vakcinára épített védekezési stratégia önmagában már nem lesz elegendő.

És már a kormány is belátja

Új helyzet viszont, hogy a csütörtöki Kormányinfón elhangzottak szerint már a kormány is látja, hogy bizonyos szempontból a jelenlegi járványügyi adatok adnak okot az aggodalomra. Gulyás Gergely tárcavezető ugyanis úgy nyilatkozott a friss kormányrendelet kapcsán, hogy "egyértelművé szerettük volna tenni, hogy ez egy szabad ország és bár a jelenlegi járványügyi helyzet bizonyos szempontból ad okot aggodalomra, de nem teszi indokolttá, hogy akár ellenzéki nagygyűlést, akár állami rendezvényt betiltsunk".

A friss kormányzati helyzetértékelés és szakértői javaslatok ellenére a kormány nem változtat a vírus elleni védekezési stratégiáján (miszerint a vakcina az egyetlen hatásos eszköz), sőt.

Az alábbi ábrák jól mutatják, a járványadatok mely része adhat okot aggodalomra és tegnap óta azt is tudjuk, hogy a vírus terjedési sebességét mutató reprodukciós ráta értéke már 1,3. Ha ez a szám ezen a szinten stabilizálódik, akkor akár ugyanakkora hullámra is lehet számítani, mint amekkora a 2. és a 3. hullám volt.

De a kormány nem lép

Gulyás Gergely válaszaiból ugyanis az tűnik ki, hogy

A kötelező maszkviselést a kormány nem hozza vissza, annak hordását a felnőtt magyarokra bízza. Szerinte nem a maszk, hanem az oltás a megoldás.

Figyelik a járványügyi számokat, konzultálnak az NNK-ban dolgozó kollégákkal, virológusokkal, orvosprofesszorokkal és ha szükséges, szigorít a kormány. A jelek szerint most nem szükséges.

Az október 23-i és november 1-i ünnepeket pedig korlátozásmentessé tette a kormány, vagyis még lazított is a tömegrendezvények szabályain.

Mindezek alapján tehát a kormány részéről nem várható nagyobb szigor a romló adatok ellenére, minden szinten az egyének védekezésének felelősségét hangsúlyozzák, például a maszkhordás és a vakcinák felvétele terén. Gulyás Gergely csütörtökön úgy fogalmazott ezzel kapcsolatban, hogy a negyedik hullám más, mint a korábbi hullámok, mert aki akarta, az beoltathatta magát, és aki akarta, az három oltást is kaphatott. Mindenki tisztában van a saját korával, saját egészségi állapotával és az ezzel együtt járó kockázatokkal - mondta.

Mindezt úgy teszi a kormány, hogy az egyetlen védelmi pajzs, az átoltottság nem erősödik érdemben (továbbra is naponta 2-3 ezer új első oltott van Magyarországon) és a vakcinafelvételi hajlandóság növelése érdekében új döntéseket nem hoz a kormány. Úgy tűnik, hogy a kormány a védekezési stratégiáját nem szofisztikálja túl: a teljes tiltás és a korlátozásmentesség közötti árnyalatokkal nem foglalkozik.

Igaz ugyanakkor, hogy a fertőzötti számok látványos növekedését nem követi a kórházban ápoltak és az elhunytak számának növekedése (egyelőre, feltehetően a vakcináknak köszönhetően), azonban nem nehéz belátni, hogy a fenti változatlan stratégia esetén a növekedés ezekben a számokban is elkerülhetetlen.

A kormány tehát nem hoz nem-farmakológiai intézkedéseket (maszk, védettségi igazolvány szerepének növelése) feltehetőleg ezért, mert a társadalom jelentős része azokat nem támogatja és ezzel a kormány nem akar szembemenni, még ha a járványadatok ezt indokolnák is (hasonló stratégiát alkalmazott a korábbi hullámokban, amikor viszonylag későn döntött szigorításokról). A kormány valószínűleg csak a kórházak terhelésére fókuszál, ami egyébként szintén emelkedik, és tovább fog emelkedni a következő időszakban. Ennek nyomán könnyen előállhat ismét az a helyzet, hogy több ezer Covidos kórházi kezeltnél a járványhullám a nem Covidos ellátást is nagyon meg fogja nehezíteni. Amennyiben továbbra sem lesz semmilyen védekezés az oltáson kívül Magyarországon, akkor ez növeli annak az esélyét, hogy hamarabb következik be ez a forgatókönyv. Ez lehet az Oroszi Beatrix epidemiológus által felvázolt három szcenárió közül a második lehetséges forgatókönyv (a rossz), amikor is csökken a társadalom immunitása, az oltási program nem tudja hatékonyan megtalálni a leszakadó térségeket, a kockázati csoportok védelme nem lesz megfelelően magas, így a kórházi kezelések és a halálesetek száma sem tartható alacsony szinten. A járvány ilyenkor egész egyszerűen nem tud gyorsan lecsengeni, elnyújtott plató várható magas szinten hullámzó járványgörbével. Egy ilyen helyzetben a plusz óvintézkedések (de nem lezárások, amire a gazdaság érzékenyen reagálna) még időben történő alkalmazása sok emberéletet tudnának megmenteni.

Ami a közép távú kilátásokat illeti: a nemzetközi példákból figyelmeztető jel kellene legyen Nagy-Britannia esete (de akár Ausztria és Szlovénia is), ahol a lecsengés és platózás után ismét romlani kezdtek a járványfolyamatok, a magyarnál magasabb átoltottság közepette.

Címlapkép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében 2021. október 21-én. Forrás: MTI/Soós Lajos