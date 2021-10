Kiderült: nem is annyira alacsony a magyar rezsidíj

Az Európai Unióban Magyarországon a legolcsóbb a lakosság által fizetett áram- és gáz ára, több nyugat-európai országban a többszörösét fizetik az itthoni díjaknak, ami a 2014 óta érvényes rezsicsökkentés eredménye, így ezt meg kell védeni a mai EU-csúcson az elszálló piaci energiaárak mellett is – hallhattuk az elmúlt napokban többször is a kormány érvelését. Ahhoz azonban, hogy almát az almával hasonlítsunk össze, érdemes inkább az ár- és bérszínvonallal együtt nézni, hogy hol mennyit kell fizetnie az embereknek. Éppen ezt tette meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a csütörtöki közleményében , amelyben már az idén szeptemberi rezsidíjak is benne vannak ezekkel az összevethető adatokkal. Az ábrákból kiderül, hogy az árszínvonalat figyelembe véve a gáz csak a második legolcsóbb nálunk, az áram lakossági ára pedig már inkább a középmezőny aljához tartozik. Ha pedig a nettó béreket vesszük figyelembe, akkor egy kétkeresős átlagos budapesti háztartás szintén a középmezőny alját jelentő részt fizet az együttes áram- és gázszámlára és többet fizet, mint a párizsi, berlini, brüsszeli, vagy bécsi háztartások.

Amiről beszél a kormány…

Orbán Viktor kormányfő múlt pénteken a rádióinterjúban, és Steiner Attila energiaügyekért felelős ITM-államtitkár egy sajtótájékoztatón, valamint Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a most csütörtöki Kormányinfón mind arról beszéltek, hogy az EU legolcsóbb áram- és gázdíjait kell fizetnie a magyar lakosságnak a 2014-ben bevezetett rezsifixálás miatt, és ezt az előnyt meg kell őrizni a magyar családok számára az elszálló energiaárak mellett is. Az is elhangzott, hogy a jelentős piaci áremelkedés mellett is fenntartott lakossági rezsicsökkentés havonta átlagosan 32 ezer forintnyi megtakarítást jelent a családoknak.

Az is elhangzott, hogy Bécsben kétszer, Berlinben háromszor többet kell fizetnie az embereknek a gázért, illetve Stockholmban nyolcszor többet kell fizetni az áramért, mint a magyaroknak. Ezek legfrissebb adatait éppen csütörtökön közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, amikor a szeptemberi adatokat is kiadták uniós szintre összeszedve. A nominális árakbeli különbségek tényleg jelentősek:

Forrás: MEKH

Forrás: MEKH

… és amiről nem

Arról azonban nem beszél a kormány, hogy ha az almát az almával vetjük össze, akkor azért már (kicsit) más kép tárul elénk.

A nominális díjakat úgy összevetni, hogy közben teljesen eltérő ár- és bérszínvonal jellemzi Európa különböző szegleteit, a helyzet jelentős leegyszerűsítését jelenti.

A MEKH jelentése azonban rámutat, hogy „az összehasonlíthatóságot még jobban segíti az árak vásárlóerő-paritáson való mérése”, ami azt jelenti, hogy az egyes tagállamok fővárosaiban elérhető standard fogyasztói árat korrigálják az egyes országok árszínvonalának uniós átlagos árszínvonaltól való eltérésével (a pontos módszertant lásd itt). Egy magas nominális végfelhasználói átlagár (pl.: Koppenhágában) egy relatív magas fogyasztói árszínvonalú országban oda vezet, hogy vásárlóerő-paritásra átszámítva már jóval olcsóbb árat kapunk, míg az uniós átlagos árszínvonaltól elmaradó országban (pl.: Budapesten) a vásárlóerő-paritásos ár már jóval magasabbra jön ki.

Ezt mutatja a MEKH alábbi két ábrája is, amelyek közül az elsőn az látszik, hogy

„hiába” a legolcsóbb az EU-ban a magyar lakossági áramár, az árszínvonalat is figyelembe véve már a középmezőny aljához tartozunk.

Forrás: MEKH

Az is igaz azonban, hogy

még a vásárlóerő-paritásos árak mellett is a második legolcsóbb nálunk a gáz lakossági ára.

Forrás: MEKH

A MEKH jelentése végül a bérszínvonalat figyelembe vevő összevetést is tartalmaz. Itt egy kétkeresős háztartás átlagos (mindenhol azonos) áram- és gázfogyasztására számolták ki, hogy az ottani nettó fizetésekhez képest mekkora részt tesz ki a havi áram- és rezsidíj. Azt kapták, hogy

Magyarországon (Budapesten) a kétkeresős háztartás az együttes nettó jövedelmének 2,7%-át költi el áram- és gázszámlára havonta, ami így a középmezőny alját jelenti,

és ennél kevesebbet kell költenie a párizsi, berlini, brüsszeli és bécsi háztartásoknak.

Forrás: MEKH

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor. Debrecen, 2017. október 27. A debreceni Dóczy lakóparkban az érdeklődők számára különböző alapterületű lakásokat rendeztek be bútorokkal, konyhai eszközökkel, kisgépekkel, kiegészítőkkel, eltérő textíliákkal és tapétákkal, hogy a későbbi beköltözők ötleteket merítsenek a új lakásuk berendezéséhez.