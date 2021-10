Rossz hír érkezett a Szputnyikkal oltott magyarok számára

Legalább 2022 első negyedévéig nem várható döntés az Európai Gyógyszerfelügyelet részéről a Szputnyik vakcina engedélyezése ügyében - tudta meg a Reuters hírügynökség. A Kreml csütörtökön erre úgy reagált, hogy az EMA és Moszkva között technológiai különbségek vannak a benyújtott papírok tekintetében. Közben a Kormányinfón kiderült: van menekülőút az orosz vakcinával oltott magyarok számára, erre példaként Gulyás Gergely saját esetét hozta fel.

A felülvizsgálathoz szükséges adatok még mindig hiányoznak, ezért húzódik az engedélyezési folyamat - írta a hírügynökség az ügyre rálátó forrásaira hivatkozva. Az EMA év végi döntése mostanra teljesen lehetetlenné vált - jegyezte meg.

Ha a hiányzó adatokat megkapja a hatóság, akkor feltehetőleg jövő év első negyedévéig fejeződhet be az engedélyezési eljárás - tette hozzá. A hírügynökség cikke emlékeztet arra, hogy a koronavírus elleni védőoltást széles körben használják Oroszországban és 70 további ország is jóváhagyta. Többek között Magyarország is, az adatok szerint 900 ezer magyart oltottak ezzel a vakcinával.

A Kreml csütörtökön csak röviden reagált a hírre, miszerint technológiai nézeteltérések vannak a felek között.

Az orosz oltás engedélyezésének ügye a csütörtöki Kormányinfón is előkerült. Mivel az EMA jóváhagyása még hiányzik, ezért a Szputnyikkal oltott magyarok nehezebben utaznak, akár Európán belül is. Ha valaki kap egy nyugati típusú vakcinát, akkor sincs garancia a biztos határátlépésre, mert az unió két adagot vár el azokból is. Ebben az esetben kerül elő a Janssen vakcinája, ami csak egy adagos, azonban a hivatalos magyar ajánlás szerint nem adható azoknak, akik korábban Szputnyikot kaptak, mert mindkettő vektorvakcina.

Amikor Gulyás Gergely erről beszélt, akkor elárulta saját esetét: maga is Janssen vakcinát kapott a Szputnyik után harmadikként.

„Megkérdeztem két orvost, akik azt mondták, két hónapra rá nem ajánlanák, de nyolc hónapra rá nyugodtan lehet Janssent adni” - fogalmazott a 444 beszámolója szerint. A portál ugyanakkor emlékeztet arra, hogy a központi utasítást nem módosították.

Az utazni vágyó magyarokat azzal nyugtatta, hogy információi szerint az államok jelentős része az első Pfizert vagy Modernát is elfogadja, ha a Szputnyikkal duplán oltott magyarok azokat veszik fel harmadik oltásnak. Ő személy szerint nem az utazás szabadsága miatt kérte ezt, hanem mert az mRNS-technológiát annyira modernnek tartja (Pfizer, Moderna), hogy még várni akart vele. Ez az ő személyes véleménye.

A Miniszterelnökség a portál megkeresésére azt válaszolta, hogy „a főszabály szerint az oltóorvossal történt konzultációt követően kell meghatározni a harmadik oltás típusát, így történt a Miniszterelnökséget vezető miniszter esetében is. Gulyás Gergely minden oltottat arra biztat, hogy vegye fel a harmadik oltást, amely - az oltóorvos egyetértése esetén - a Szputnyik után lehet a Janssen is.”

Címlapkép: Oltáshoz előkészítik az orosz Szputnyik V koronavírus elleni vakcina első adagját a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház oltópontján 2021. július 16-án. Forrás: MTI/Krizsán Csaba