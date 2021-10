Energiaválság: belenyúl a távhő rendszerbe a kormány

„Fontos ügyeket tárgyaltunk a ma délutáni Gazdasági Kabinet ülésen. … Az energiaszektorban végbement változások miatt elfogadtunk egy energetikai törvényeket módosító csomagot. Ezek is hamarosan parlament elé kerülnek” – utalt rá csütörtök délutáni Facebook-posztjában Varga Mihály pénzügyminiszter. Információink szerint az energetikai csomag a távhőkasszával kapcsolatos módosítást takarja, ami azért vált szükségessé, mert az elszálló világpiaci gázárak, illetve a lakosság felé fix, rezsicsökkentett árak különbsége hatalmas nyomás alá helyezte a távhő szektort, így az ágazat kompenzálására szolgáló kasszát jócskán, nagyjából a duplájára meg kell emelni.

Távhő-kassza

Varga Mihály rövid Facebook-posztjában „Az energiaszektorban végbement változások”-ra utalt, amelyek miatt a Gazdasági Kabinet elfogadott egy energetikai törvényeket módosító csomagot. Információink szerint a távhőkassza ügye is napirenden volt a kabinet ülésén.

Ez leegyszerűsítve egy olyan kassza, amely a távhőszolgáltatók kompenzálására szolgál olyan esetekre, ha a rendszerint májusban a soron következő gázévre (októbertől szeptemberig) beszerzett gáz nem fedi le a ténylegesen szükséges gázmennyiséget, ezért a többlet mennyiséget piaci áron be kell szerezniük. A piaci árak viszont most borzalmasan magasak, az idén májusi 20-25 euró/MWh helyett ma például a holland gáztőzsdén a novemberi kontraktus ára 87 euró körül zárt.

Forrás: ICE, a holland TTF gáztőzsdén a 2021. novemberi határidős kontraktus ára (euró/MWh)

Legalább duplázódni fog a kassza

Arra, hogy a távhőkassza terén lépni akar a kormány, már hétfőn brüsszeli tárgyalásai során utalt Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, aki Kadri Simson energetikáért felelős uniós biztossal tárgyalt. A miniszter rámutatott:

a kormány azon dolgozik, hogy lakossági rezsicsökkentett gázárhoz hasonló árrendszer működhessen a távhőkassza esetében is.

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MaTáSzSz) illetékese a minap a hvg.hu-nak azt mondta, hogy a kompenzációs célú távhőkassza irányába a szolgáltatók felől a most lejárt gázévben mintegy 43 milliárd forintnyi igény jelentkezett és kalkulációik szerint a most indult új gázévben ez 84 milliárd forintra nőhet. A lap utalt rá, hogy erre a kasszaduplázásra nincs fedezet, így az költségvetési támogatási igénnyel jár és ezért már kérték az Innovációs és Technológiai Minisztérium segítségét is.

Közben az Átlátszó arról írt: a gázkereskedők olyan leveleket küldtek ki a napokban a távhőszolgáltatóknak, hogy ha a korábban megvett gázon felüli, opciós szerződéssel biztosított gázmennyiséget is meg akarják venni, azt már csak az aktuális piaci áron tudják megvenni, ami ugye a fent jelzettek szerint borzalmasan elszállt. A lap forrása szerint ezt akár egyoldalú szerződésmódosítással is megtehetik a kereskedők, a közszolgáltató pedig tehetetlen és közben a másik oldalról kötelező őt törvényileg a rezsicsökkentett távhő ár.

Arról, hogy komoly nyomás van a távhőszektoron, egy minapi szolnoki példa is utal: az eddigi városi szolgáltató helyett hirtelen egy másik cégnek kellett "beugrania" szolgáltatni.

Egyelőre nem világos, hogy a cikkben említett 310 milliárd forintos távhőkassza méret honnan jött, hiszen a MaTáSzSz igénybecslése a most indult gázévre friss és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) lapnak küldött válasza nem utal arra, hogy tömegesen jártak volna eddig úgy a távhőszolgáltatók, hogy a már leszerződött mennyiségen felüli opciós részt piaci áron lennének kénytelenek beszerezni. A MEHK a válasz szerint mindössze egyetlen ilyen szolgáltatóról tudott. Nyilván ha a mostani gázárak májusig is fennmaradnának, illetve a lakossági fixált távhőár is, akkor elképzelhető, hogy az eddigi távhőkassza méretének sokszorosára lenne igénye a távhőszektornak együttesen és akkor elképzelhetőnek tűnik akár százmilliárdos méretű költségvetési támogatási igény is.

Címlapkép forrása: Getty Images