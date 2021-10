A gazdag országok felvásárolták a vakcinákat, ezért nem jut a szegény országokban élőknek

A gazdagabb országok több mint 16-szor annyi Covid-19 vakcinát kaptak fejenként, mint az Egészségügyi Világszervezet által támogatott Covax-programra támaszkodó szegényebb országok, derül ki a Financial Times elemzéséből.

Az adatok szerint az alacsony jövedelmű országokba 100 emberre mindössze 9,3 oltóanyag jutott, ebből 7,1 a Covaxon keresztül. Ehhez képest a magas jövedelmű országok 155 oltóanyagot kaptak, ebből 115-öt az ismert két- és többoldalú megállapodásokon keresztül, az Unicef által összeállított adatok szerint, írja a Financial Times.

A Covax, a tavaly létrehozott beszerzési rendszer, amelynek célja, hogy a szegény országokban élő emberek egyenlő hozzáférést biztosítson a vakcinákhoz, ez azonban eddig nagyrészt kudarcot vallott. A következmények messzemenőek, mivel a szegényebb régiókban az elégtelen oltás a megbetegedések számának növekedéséhez és a virulensebb törzsek megjelenéséhez vezethet, és hátráltathatja a globális gazdasági fellendülést.

Miközben Nyugaton a télre készülődnek, továbbra is nagy a szakadék a vakcinával rendelkezők és a nem rendelkezők között. Az alacsony jövedelmű országokban az emberek kevesebb mint 3 százaléka kapott legalább egy adagot - derül ki az Our World in Data adataiból, míg a gazdagabb országokban ez az arány háromnegyed.

"Tényleg alaposan meg kell vizsgálni a modellt" - mondta Kate Elder, az Orvosok Határok Nélkül szervezet New York-i hozzáférési kampányának vezető oltóanyag-politikai tanácsadója. "Strukturális változásra van szükségünk, ha el akarjuk kerülni, hogy ez a katasztrófa a jövőben megismétlődjön."

A WHO által támogatott rendszer megkerülésével a gyártóktól való oltóanyag-ellátásért folytatott versenyben az emlékeztető oltásokat bevezető gazdagabb gazdaságok megakadályozták, hogy a világ legszegényebb embereinek milliói megkapják az első oltást, így a Covax kénytelen nagymértékben az adományokra támaszkodni.

A program eddig csak közel 400 millió adagot szállított le a már lecsökkentett 1,4 milliárdos éves előrejelzésből. És miután a múlt hónapban csökkentette az ellátási előrejelzéseit, a 2021-es célok eléréséhez 68 nap alatt körülbelül 1 milliárd adagot kellene leszállítani, azaz majdnem 14 millió adagot naponta.

