Nincs vége a magyar árrobbanásnak, most jönnek az újabb rekordok

Magyarországra is megérkezett a koronavírus-járvány negyedik hulláma, de az átoltottságból fakadóan olyan korlátozásokra nem számítanak a Raiffeisen Bank elemzői, mint ami a korábbi hullámokban volt. „Ha a járványügyi intézkedésekből fakadóan nem is, de más forrásból azonban előgördültek olyan akadályok, amelyek visszavetik a gazdasági helyreállás és növekedés folyamatát” – áll a bank negyedéves makrogazdasági előrejelzésében.

Alapanyaghiány

Az egyik ilyen probléma az alapanyaghiány miatti termeléscsökkenés a feldolgozóiparban. Ennek legismertebb és leglátványosabb megjelenése a félvezetők (chipek) hiánya miatti autóipari problémák. De ez csak a jéghegy csúcsa, hiszen egyre több feldolgozóipari vállalat kénytelen szembesülni azzal, hogy bizonyos alkatrészek esetében - amelyek korábban bőségesen rendelkezésre álltak, és akár több beszállítót is meg lehetett versenyeztetni - ma már egyáltalán nincs bőség, adott esetben leszűkült a beszállítói kör és megdrágult a termék. Ez a jelenség pedig kezdve a nyers alapanyagoktól és az energiától egészen a chipekig egyre több esetben fordul elő.

A rendkívül sokrétegű problémahalmaz hátterében a Covid miatti hirtelen lezárások (ami 2020 második negyedévében volt jellemző Európában, némileg korábban Kínában), majd a gazdaságok újraindulása miatti hirtelen keresletnövekedés állnak. A valóság ugyanis megcáfolta azt a várakozást (már-már közgazdászi alapfeltevést), hogy simán és zökkenőmentesen sikerül a nagy leállást és a gazdasági helyreállást menedzselni a világgazdaságban.

Ráadásul olybá tűnik, hogy az igazán komoly problémákkal csak most szembesülünk, négy-öt negyedévnyi gazdasági helyreállással és növekedéssel a hátunk mögött

- vélekedik Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető közgazdásza.

Maguk a leállások számos gazdasági tevékenység esetében olyan aktivitás-csökkentéssel, illetve az gazdasági aktivitás kényszerű felhagyásával jártak, amelyek nem tudnak varázsütés-szerűen egy csettintéssel újraindulni. Márpedig a gazdasági újraindulás során éppen a kereslet hirtelen megugrása miatt égető szükség lenne erre. A kereslet-kínálat közötti súrlódások következménye az árak gyorsuló ütemű emelkedése, és ez a másik komoly probléma. Míg korábban, a covid előtt, a kínálati piac volt a jellemző, mára fordult a kocka, és keresleti piacról beszélünk. Az előző modellben a vásárló volt jobb tárgyalási pozícióban, ma azonban az eladó. Ráadásul általánossá vált a hiány, és a sorban állás (egyelőre még inkább virtuálisan). Török úgy véli, hogy

lassanként érdemes lehet elővenni a hiánygazdaságról szóló közgazdasági munkákat.

Sorakoznak a problémák Magyarországon

A magyar gazdaságba is megérkeztek a problémák a harmadik negyedév során. Az elektronikai ipar és az autóipar (a kettő együtt a feldolgozóipari termelés négytizedét adja) júliusban már kevesebbet termelt, mint egy évvel korábban, augusztusban pedig az autóipari visszaesés meghaladta a 33%-ot. Az első félévben a feldolgozóipar hozzájárulása a 7,6%-os GDP-növekedésből 3,6% volt, a második félévben várakozásaink szerint legfeljebb 1%-ot tud hozzátenni. A feldolgozóipar köhögni fog a következő hónapokban, ami lassítja a hazai gazdasági növekedést – vélekedett Török Zoltán.

A Raiffeisen aggasztónak tartja a globális hiánygazdaság hatásait a sérülékeny ágazatoknak jelentős mértékű kitettséggel rendelkező hazai feldolgozóipari szerkezet miatt. Nagy valószínűséggel 2022-ben még találkozni fogunk azokkal a bajokkal, amelyek hátráltatják a feldolgozóipari helyreállást. Azonban a választások előtti kormányzati osztogatásnak az eredményeképpen a hazai kereslet még a korábban vártnál is élénkebben nőhet, ami lehetővé tesz a gyors – várakozásuk szerint 5,5%-os – gazdasági növekedés elérését jövőre is.

Összességében a feldolgozóipari lassulást kompenzálja a gyors jövedelemkiáramlás, a béremelkedés és a magas foglalkoztatás, illetve a kormányzati jövedelemtranszferek, amelyek elég vastagok lettek a választásokat megelőzően – mondta Török Zoltán. Szerinte a lakossági fogyasztás, beruházásnövekedés, illetve az állami költekezés támogatja a növekedést.

2021 novemberében a nyugdíjprémium és a visszamenőleges nyugdíjkorrekció, 2022 elején pedig a családi adójóváírás mindösszesen közel 900 milliárd forint egyszeri jövedelemkiáramlást eredményez. Ehhez jönnek az egyéb intézkedések (rendvédelmi dolgozók prémiumának kifizetése, jelentős béremelés a közszféra különböző területein, 20%-os minimálbéremelés, 25 éven aluliak SZJA mentessége, 13. havi nyugdíj kifizetése) amelyek további többszáz milliárdos többletjövedelemként csapódnak majd le.

A fentieken túl is jöhetnek még addicionális intézkedések, amelyek a választói közérzet javítása mellett a gazdasági növekedést is támogatják majd.

- véli a bank szakembere. Azonban a választások után célszerűnek tartják azt, hogy az újonnan felálló kormány a költségvetési fegyelemre helyezze a hangsúlyt.

Tartósan magas infláció

Addig is komoly kockázatok néznek még a gazdaságra, ugyanis egyre csúnyább inflációs számok jönnek. Szeptemberben 5,5%-os volt a fogasztói árak éves emelkedésének az üteme, októbertől már 6% fölé ugrik az infláció, és novemberben 6,6%-on tetőzhet a bank szerint. Ami a későbbieket illeti, 2022 első negyedévében még 5% fölötti érétkekre számítunk, majd a második negyedévben már „csak” átlagosan 4,7%-ra, a harmadik negyedévben 4%-ra, és egy év múlva, 2022 utolsó negyedévében mérséklődhet az infláció 4% alá.

Ennél lehet sajnos rosszabb kimenetele is annak, hogy az infláció globális problémává vált. Vannak egyes tőzsdén is kereskedett termékek (pl. energiahordozók, termények), amelyek esetében az áremelkedés igencsak látványos. De a szállítási díjak esetében is ötszörös-hatszoros drágulásról lehet beszélni éves összehasonlításban (hajórakomány, Ázsia-Európa irány). A fogyasztói árak emelkedése mögött ott vannak mind a kínálati, mind a keresleti tényezők. Ami a kínálati oldalt illeti, a globális áremelkedés (energiahordozók, nyersanyagok, szállítási díjak, stb.) jól tükröződik a hazai mezőgazdasági felvásárlási árakban (pl. a szántóföldi termények esetében 50% körüli éves áremelkedés) és ipari termelői árakban (hónapok óta bőven 10% feletti ipari termelői áremelkedés).

Egyelőre még közel sem vagyunk a végén annak, hogy mindezek az árfelhajtó hatások keresztülmenjenek a termelési értéklánc egészén.

A drágább takarmány néhány hónap távlatában drágább feldolgozott hústermékek formájában jelenik meg, vagy a dráguló búza után a liszt majd a kenyér is drágább lesz – ráadásul a magasabb energiaárak, és az emelkedő munkabérek is tolják felfelé a költségeket mindenhol. Ami a keresleti oldalt illeti, ott pedig a gyorsuló jövedelemkiáramlás miatti fogyasztásbővülés húzza felfelé az árakat. „Persze nem vagyunk tévedhetetlenek, és egyáltalán nincs kizárva, hogy az inflációs hullám cunamivá növi ki magát, és a rezsidíjak változatlansága dacára is – ismét – a vártnál magasabb lesz. Ez pedig valóban az 5-6%-os tartomány lenne” – teszi hozzá Török Zoltán.

Kamatemelések

Úgy véli, hogy az infláció miatt kamatemelések sora van még előttünk. A kamatemelés a forint árfolyamára van jótékony hatással úgy, hogy stabilizálja, esetleg erősíti azt, de legalábbis megakadályozza a jelentős további leértékelődést. Ez egy nagyon fontos csatorna, hiszen megakadályozható, hogy további forintgyengüléssel az importált infláció még magasabb szintekre ugorjon. Az MNB számításai szerint az árfolyam gyengülés egynegyede épül be a fogyasztói árakba nagyjából egy év alatt, ám a Raiffeisen szerint ennél nagyobb része jön keresztül a forintgyengülésnek. A másik természetesen a kamatcsatorna: ha drágulnak a hitelek, és emelkednek a betéti kamatok, akkor - teoretikusan – kevesebb hitelt vesznek fel fogyasztásra és beruházásra az emberek, és többet takarítanak meg. A speciális hazai viszonyok – pl. lakossági állampapírok kiszorító hatása, hozzáférhető támogatott hiteltermékek – között a kamatcsatorna csak erősen korlátozott módon tud hatni az inflációra, véli Török Zoltán.

Szerinte a fentiek miatt az év végéig további, havi gyakoriságú kamatemelésekre lehet számítani, valamint a kamatemelés folytatására 2022-ben is; akkor már talán nem havi, hanem negyedévi gyakoriság mellett). Idén év végén 2,1% lehet az MNB alapkamat, majd 2022 közepén tetőzhet 2,4%-on. Azonban elképzelhető, hogy ez nem lesz elegendő a forint árfolyamának stabilan tartásához sem, és ha valóban így lesz, akkor ennél agresszívabb kamatemeléseket kell az MNB-nek foganatosítani a szakértők szerint, ennek a forgatókönyvnek a valószínűsége pedig egyre növekszik.

