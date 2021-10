Naponta kaphat 20 ezer forintos büntetést, aki megakadályozza a parkolást a háza előtt

Egyre elterjedtebb az a jelenség, hogy tulajdonosok kőtömböket helyeznek el házaik elé, így megakadályozva mások számára a közterületen való parkolást. A balesetveszélyes illegális akadályokat mostantól napi 20 ezer forintra büntetik Szentendrén.

A szentendrei önkormányzatnak elege lett abból, hogy egyesek a sajátjuknak tekintik és lezárják a közterületet. A néhány napja indult közterület-használatot ellenőrző akció keretében néhány utcában összesen negyven ingatlannál találtak szabálytalanságot, ezért kemény fellépésre szánta el magát a város vezetése – számolt be a Budapest Környéke.

Sokan féltik a gondozott gyepet, és olyanok is akadnak, akiket egyszerűen idegesít, ha a házuk előtti közterületen parkolnak, azonban az önkényes területfoglalás nem csak szabálytalan, de veszélyes is: az ingatlanok előtti kőtömbök, néhol szikla méretű kövek kihelyezése a forgalom és a parkolás akadályozása mellett balesetekhez is vezethet, főképp havas, síkos időben. Szentendrén már okozott balesetet egy ház elé lerakott betontömb, így nem jogtalan a félelem.

Elsősorban a mentők, tűzoltók, hókotrók számára szükséges biztosítani a házak akadálymentes megközelítését, vagyis a közlekedő gépjárművek félreállásának, félrehúzódásának lehetőségét – olvasható Szentendre hivatalos honlapján.

Az önkormányzat először felszólítást küld a tulajdonosoknak és legalább 20 ezer forintra bírságolhatják meg minden egyes nap után, amely alatt bizonyítható az engedély nélküli közterület-használat.

Amennyiben a felszólítást követő három napon belül az érintett nem távolítja el az akadályt, az ismételt hatósági ellenőrzés után a Rendészeti Igazgatóság a kihelyező költségére elszállíthatja azokat, és büntetést szab ki.

Az ilyen tömbök építési hulladéknak minősülnek, amelyet az adott ingatlan tulajdonosának kell elvitetnie, vagy bejelentenie az önkormányzatnál. Azonban ezeket jellemzően akadályozási céllal teszik ki, így nem jelentik be az önkormányzatnál. Ha összetörik egy autó egy ilyen kőtömb miatt, akkor a ház tulajdonosa lesz a felelős, neki kell fizetnie a kártérítést.

Ha valaki azt állítja, hogy más tette oda a köveket, akkor szakértőt rendelnek ki, aki megállapítja, hogy tényleg pár órája került oda az akadály, vagy régebben van ott.

Címlapkép forrása: Getty Images