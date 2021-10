Viharfelhők gyülekeznek a Black Friday felett? - Így látja a helyzetet az Alza.hu

Kisebbek a gyártók raktárkészletei, szűkösebb a kínálat, továbbá a vásárlóknak idén nem kedvez a koronavírus-járvány, számolni kell drágulással - tudtuk meg Takács Csabától, az Alza.hu vezetőjétől. Az ügyvezető a Portfolio-nak adott interjújában azt is elmondta, hogy 2020-ban mintegy 16 millió megrendeléssel 1,4 milliárd eurós bevételt ért el a regionális multi és magabiztosak abban, hogy újabb rekordokat döntenek. Arra is kitért, hogy olcsón és nagyon gyorsan szállítaná ki a vásárlók megrendeléseit az Alza.hu, amely ezt a folyamatos fejlesztéseivel és az Alzaboxok országos telepítési akciójával érné el.

Az Alza fizikailag jelenleg négy országban van jelen, Magyarország mellett Csehországban, Szlovákiában és Ausztriában. A jövőben a meglévő területeken tervez a regionális multi bővülni és/vagy már új országokban való terjeszkedésekben gondolkodik?

Az említett négy ország mellett nagyon erős a jelenlétünk Németországban, annyira, hogy erősítjük ott a reklámtevékenységünket, a logisztikát stb. Nagy-Britanniában a Brexit megnehezítette a vámolást, a szállítást, a fizetést, azonban ezt az akadályt elhárítottuk, így visszaépítettük az Alzát oda, ahol a Brexit előtt volt, ma már a forgalom volumene megegyezik a korábbi időszakkal. Továbbá erősítjük a francia jelenlétünket, a megrendelőket saját nyelvű honlappal szeretnénk megszólítani. Magyarországra a termékek a szenci (szerk. Senec, Szlovákia) logisztikai központunkból érkeznek.

Szenc jelenleg még elég, de lehet, hogy közelebb hozzuk majd Magyarországhoz a raktárunkat.

Valószínű, hogy itt is lesz egy nagyobb, pár 10 ezer négyzetméteres raktár. Az Alza saját erejéből fejleszti magyarországi üzleti tevékenységét és teremt új munkahelyeket. Az Alza egy nagyon egészséges vállalat, ezt lehetett látni a koronavírus-járvány elején is, meg tudtuk tenni, hogy amikor láttuk, hogy bajok lesznek, termékínség lesz, akkor nagyon nagy bevásárlásokba kezdtünk. Ezt csak egy egészséges társaság tudja megcsinálni.

Nem a legfrekventáltabb helyen, ám impozáns bemutatóteremben kapott helyet Magyarországon az Alza, amely néhány éve Csehország és Szlovákia után nálunk is megvetette a lábát. Miben más a magyar piac az említett országokhoz képest?

Csehországban abszolút elsők vagyunk és Szlovákiában is. Magyarországon harmadiknak lettünk kikiáltva. Ez nagyon szép eredmény ahhoz képest, hogy 2016-ban jelentek meg az első tévéreklámok. A cseh internetes piac a többszöröse a magyarnak, igaz, hogy a magyar gyorsabban növekszik. Továbbá mivel ott több a szolgáltató, ezért nagyobb a verseny is. Úgy érzem, mintha Csehországban több mindent kellene kínálni a vásárlók megnyeréséhez, de ez már lassan gyűrűzik be hozzánk is.

Ahogy egy ötletünk sikeresnek minősül külföldön, azt Magyarországon is implementáljuk.

Nagyon sok kutatást olvastam arról, hogy mi az, ami a vásárlók döntését befolyásolja, Magyarországon ez még mindig az ár, pedig emellett még nagyon sok tényezőnek lehetne hatása. A cseh piacon szinte ugyanolyan fontos a kiszállítási idő, az ár és a megbízhatóság.

Mennyi volt a regionális multi árbevétele? Idén mire számít az Alza.hu?

Tavaly csoportszinten 1,4 milliárd euró volt, ez 28 százalékos növekedés. A magyar Alza valamivel kevesebbet növekedett, 27 százalékot. Szlovákiában viszont 36 százalékot, a többi európai országban pedig 56 százalékot. A terveink nagyon egyszerűek: mindig meg kell dönteni az előző rekordokat. Idén is ezt várjuk. Csoportszinten tavaly 15,8 millió megrendelés volt, ez is 28 százalékkal nőtt az előző évhez képest. A csomagszám 17 millió volt. 70 százalékos volt a kártyás fizetés, ebből online 30-ról 46 százalékra nőtt.

Már készül az Alza.hu az idei Black Friday-re, előreláthatóan mely globális problémák okozhatnak majd gondokat?

Közvetlenül Black Friday előtt általában az azonnali értékesítésre szánt termékek számát 12 ezerre csökkentjük, ezzel helyet biztosítva a kedvezményes termékeknek, amelyekből 6-8 ezer féle érkezik a szenci logisztikai központunkból. Úgy vélem, hogy a vásárlóknak idén nem kedvez a koronavírus-járvány, számolni kell drágulással a chiphiány miatt, mivel a gyártók azokat nem az alacsonyabb kategóriájú laptopokba rakják majd be. Emellett emelkedni fog a Kínában gyártott nagyobb termékek (pl. hűtők, mosogatógépek) ára is a szállítási költség drágulása miatt. A telefonnál nem fogjuk észrevenni, mert abból nagyon sok fér el egy konténerben. Kisebbek a gyártók raktárkészletei, szűkösebb a kínálat, de az Alza mindent megtesz annak érdekében, hogy vásárlók ne csalódjanak a Black Friday kínálatában.

Már az indulás óta jelen van az Alza.hu életében, kulcsfontosságú szerepet töltött bevezetőként a bázis kiválasztásában is, mekkora a budapesti raktár kapacitása?

Az Alza.hu kizárólag saját forrásból valósult meg, 13-16 ezer terméket tartunk a raktárban, ahol mindig hagyunk egy kis rést egy nagyobb akció érkezésére. A Marketplace-t mi is be fogjuk vezetni, Csehországban már működik, Magyarországon is biztosan fogunk segíteni a kisebb kereskedőknek, mert én ezt segítségnek látom. Azon dolgozunk, hogy az Alzára ne úgy tekintsenek, mint elektronikai webshopra. A cseh Alza fejlesztő helyként működik, ott van arra kapacitás, hogy fejlesztéseket is megvalósítsunk, amelyeket Magyarországon nem biztos, hogy lehetne.

Csehország a Škodák országa, most sikerült megoldani egy olyan kiszállítási módot, amit máshol nagyon nehéz elképzelni,

az autók csomagtartóiba szállítja ki és teszi be a futár terméket. Az átadáshoz a megrendelés és az autó rendszámát kell megadni, az Alzának a cseh járműipari vállalattal van egy szerződése, amely alapján megkap egy kódot, és azzal a szállító odamegy az autóhoz, ami valahol áll. Egy percbe sem kerül, benne van az autóban, és vihető már haza is a termék.

Ezt majd más autókra is ki lehet terjeszteni…

Igen. De először kell, hogy legyen rá igény. 2017-ben kezdtem itt dolgozni, a logisztikai partnereinket azóta is fokozatosan igyekszünk rávezetni arra, hogy mennyire jó az embereknek, ha hétvégén is ki vannak szolgálva, olyankor is megkaphatják a csomagot, és a válasz mindenhonnan az volt, hogy nincs rá igény. Már kezdenek másképp gondolkodni. Az Alzaboxokba ugyanannyi terméket rendelnek hét közben, mint hétvégén. A következő igény, amely szintén a szállítással kapcsolatos, hogy minél gyorsabban megkapják a termékeket a megrendelők.

A jövőben megpróbáljuk megoldani, hogy egy nap alatt kiszállítsuk a termékeket Budapest területén,

ez a boxba már most is működik, és ez a legolcsóbb megoldás, a személyes átvétel a bemutatóteremben ingyenes. Jelenleg több mint száz box áll a megrendelők rendelkezésére. Afelé tartunk, hogy cégcsoporton belül 3000-5000 boxra bővüljünk, most járunk 1300-nál. Magyarországon jövő év végére vidéken is szeretnénk telepíteni, jó lenne elérni a 800-1000 darabot. Ezeket az Alzaboxokat, mint platformot szeretnénk kiajánlani a többi logisztikai szolgáltatónak vagy webshopoknak. Az a célunk, hogy ezekbe az ő vásárlóik is tudjanak rendelni és belőle küldeni. Azokba nem mi szállítanánk a termékeket. Mindezek mellett azt is szeretnénk elérni, hogy ha valaki otthonra szeretné kérni a terméket, akkor se kelljen nagy összeget fizetnie az aznapi kiszállításért. Valószínűleg még idén sikerül ezt is megoldani. Mi ilyen karácsony ajándékot szeretnénk adni a budapestieknek.

Milyen arányban rendelnek boxba és házhoz?

Házhoz még többen. Ez azért is van, mert Budapesten és vonzáskörzetében vannak csak boxok. Csehországban az egyharmada boxokba megy. Magyarországon nagy hangsúlyt fektetünk az Alzaboxok bővítésére, országos jelenlétben gondolkodunk. Továbbfejlesztjük az Alzaexpressz szolgáltatást is, Budapest mellett az agglomerációt, később pedig nagyobb városokban is tudjuk nyújtani ezt a szolgáltatást, amelyet nagy termékek kiszállítására és beszerelésére indítottunk el.

Mi az öt legkeresettebb termék az Alza.hu-nál?

Kapszulás kávé, fitneszkarkötő, vezeték nélküli fülhallgató, elektromos fogkefe, kávéfőzőbe filter, és az első tízbe belefér egy Alza adattároló is. Ebből is látszik, hogy nem csak elektronikai áruház vagyunk, egyebek mellett rendelhető tőlünk tisztítószer is. A fejlesztés egyébként minden irányba kiterjed: a fizetési megoldásokra, a pénzvisszafizetési megoldásokra, a logisztikai szolgáltatásokra, és fejlesztésnek számít a portfólióbővítés is. Az utolsó termékcsoport az ékszerek forgalmazása, amelyet mostanában indítottunk. A termékkört jelenleg nem tervezzük bővíteni, erre az igényre a pandémia alatt reagáltunk. Amit akkor kerestek az emberek, azt tudtuk biztosítani megfelelő mennyiségben. Volt egy szupernyertes termék, a kamerák, ezek iránt több tízszeresére nőtt a kereslet. És van ennek a pandémiának egy olyan nyertese, amit úgy hívnak, hogy nyomtató. A kutya nem használta, nem kellett sehová, de hirtelen mindenkinek szüksége lett rá otthon. Most meg a kerékpár. Ezért is mondtam, hogy nem igazán lesznek kiárusítások, mert nem lesz mit és miért.

A saját márkás termékek egyelőre kis százalékot képviselnek.

Inkább a televízióban reklámozott márkákra van igény, az emberek azokat részesítik előnyben. Ennek ellenére vannak nagyon sikeres saját márkáink, a kávénk az egyik legnépszerűbb. Az Alza power az egyik legkedveltebb márka, 110-115 elektronikai terméket jelent.

Az összes kávéfőzőnk majdnem 40 százaléka szarvasi. Keressük a kapcsolatot a magyar gyártókkal, disztribútorokkal, a szarvasi egy sikertörténet. Az lesz a szép ebben, hogy a magyar termékeket külföldön is fogjuk tudni értékesíteni. Olyan hűségprogramot kell összeraknunk, ami minden országban jó lesz, és megfelel egy áfakérdésnek is.

Mekkora az átlagos fogyasztói kosár?

Valamennyit növekedett tavaly, most visszaállt a járvány előtti értékre. Viszont a vásárlás gyakorisága nő: aki eddig évente kétszer vásárolt, az most 5-6-szor. A koronavírus-járvány előtt voltak olyanok, akik csak elektronikai terméket vásároltak, és rájöttek, hogy élelmiszert is lehet. Sőt, amit az emberek jellemzően sportszaküzletekben vettek, sport- és hobbitermékek, ott óriási volt a növekedés a pandémia idején. Az Alzánál volt olyan, hogy tönkrement a futószalag, annyi súlyzót kellett rápakolni.

Sok cégnél problémát jelent a megfelelő munkaerő alkalmazása, az Alza.hu küszködik ilyen gondokkal?

Jelenleg 66 állandó munkavállalónk van. Folyamatosan keresünk raktárosokat, bolti kiszolgálókat, de menedzseri posztok is betöltésre várnak. A karácsonyi főszezonban 110-120 ember fog itt dolgozni, plusz 30-50 diák. Nagyon régóta figyeljük a bérezést mind a fehér-, mind a kékgalléros pozíciókban, és a mi fizetésünk bőven a medián felett van. Karrierlehetőség bőven akad majd nálunk a jövőben is, hiszen növekedési pályán vagyunk.

Végül, de nem utolsósorban a Gazdasági Versenyhivatal közel egymilliárd forintos bírságot szabott ki korábban az Alza.hu-ra. Sokak szerint ezzel példát statuáltak. Erről mit gondol?

Ugyan „csak” 862 millió forintra büntettek bennünket, de ez is nagy összegű büntetés, amelyet már befizettünk. Elfogadtuk a GVH-nak azt a döntését, hogyan kell megtenni bizonyos kijelentéseket, és mi a nem helyes megjelenítés, azóta ezt következetesen betartjuk, együttműködünk a GVH-val. Úgy teszünk eleget az hirdetésekre vonatkozó előírásoknak, hogy egy, a GVH előtt is járatos, a fogyasztóvédelmi jogban szakértő ügyvédi irodával mindig áttekintjük a következő reklámkampány szlogenjeit, mondanivalóját, hogy ez ne legyen félreérthető, és a magyar jognak megfelelő legyen.

