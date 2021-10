Csúnyán lábon lőtte magát Kína a kereskedelmi háborúval, a "megbüntetett" ország csak röhög a markába

Kína aligha fogja feloldani az ausztrál szénimportra kivetett büntetővámokat, pedig az országot jelentős mértékben sújtja az energiaválság, amelyre a szén jelentené a megoldást. Kína azután sújtotta büntetővámokkal az ausztrál importot, hogy a szigetország a koronavírus eredetének kivizsgálását sürgette.

Kína büntetővámokat vetett ki tavaly az Ausztráliából érkező importtermékekre, miután az ausztrál kormány a koronavírus eredetének kivizsgálását követelte. Mindez érintette a szénimportot is, amelynek 38%-a Ausztráliából érkezett Kínába a 2019-es adatok szerint.

A globális feldolgozóipari kereslet visszapattanása, a szigorodó kormányzati szabályozás és a szénellátás akadozása súlyos energiaválságot eredményezett Kínában, ezért megindult a találgatás, hogy az ázsiai ország vezetése esetleg feloldhatja az ausztrál importra kivetett vámjellegű korlátozásokat. Jelentések arról árulkodtak, hogy a kínai kikötőkben kis mennyiségben beengedik az ausztrál szenet, de a CNBC-nek nyilatkozó szakértők szerint

kevés az esélye arra, hogy a kínai vezetés visszakozzon a kereskedelmi háborúban.

Vivek Dhar, a Commonwealth Bank of Australia energiaügyi elemzője szerint a találgatások ellenére nem valószínű, hogy Kína feloldja a korlátozásokat ezen a télen az ausztrál behozatalra. Így gondolta Rory Simington, a Wood Mackenzie elemzője is, aki szerint nincs jel arra, hogy a kínai vezetés a kereskedelmi háborúzás beszüntetésén gondolkodna.

Ez egy politikai, nem gazdasági kérdés, és a politikai helyzet egyáltalán nem változott Kínában

- mondta a lapnak Simington.

Abhinav Gupta, az ACM elemzője szerint Kína vélhetően megpróbálja majd az indonéziai szénszállítókat több szén szállítására ösztönözni, de az elemző szerint a délkelet-ázsiai ország termelői már így is teljes kapacitáson pörögnek. Indonéziai részesedése egyébként idén január óta 57%-ra nőtt a kínai szénimporton belül, vélhetően épp az ausztrál import kiesése miatt. Gupta szerint Kína Oroszországhoz és Mongóliához is fordulhat, csakhogy az orosz szénért az európai kereslet is erős. Ezen kívül pedig az Egyesült Államok és Kolumbia jöhet még szóba.

A kínaiak bosszúságát csak tetézheti, hogy a kereskedelmi háborújuk Ausztráliát egyáltalán nem érintette hátrányosan: az ausztrál szénexport a kínai büntetővámok óta nőtt, a globális kereslet növekedése miatt - amit pedig épp Kína hajt fel - pedig az árak is elszálltak,

Ausztrália így jelenleg az egyik legnagyobb nettó haszonélvezője a részben Kína által előidézett helyzetnek.

