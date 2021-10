Elszálló gáz- és áramárak: jól elvitatkoztak egymással a miniszterek, decemberben visszatérnek a témára

Jelentős viták vannak a tagállamok között abban, hogy az uniós karbonkvóta árának emelkedése mekkora hatást gyakorolt a gáz- és azon keresztül az áram árának elszállására, de jelenleg nincs erős bizonyíték arra, hogy az ETS-rendszer lenne a fő felelős, sokkal inkább világpiaci fundamentális okokról beszélhetünk, így nem szabad rohanni az uniós szintű lépésekkel, be kell várni a következő hónapok elemzéseit – hangsúlyozta az energiaügyi miniszterek mai rendkívüli luxemburgi tanácsülésén Kadri Simson a nyilvános rész videója szerint.

Az Európai Bizottság energiaügyekért felelős biztosa egyúttal elárulta: már 19 tagállam jelezte, hogy élni kíván a Bizottság által minap bejelentett intézkedéscsomag valamely elemével, hogy az árak elszállásának leginkább kitett sérülékeny lakossági és céges fogyasztóknak segíthessen.

A következő hónapokban mélyebb információkat is megosztanak majd a tagállamokkal

az uniós áram- és gázpiac működéséről, illetve a karbonkvóták piacán (ETS) történt kereskedési gyakorlatokról, ugyanis az számos miniszter (illetve helyettes) felszólalásából is látszott, hogy sokan úgy látják, ennek fontos szerepe volt az árak ugrásában, így a tisztán spekulatív szereplőket mindenképpen ki akarják zárni erről a piacról.

Kadri Simson jelezte, hogy az Európai Értékpapír-piaci Felügyelet (ESMA) november közepén már kijön az előzetes anyagával arról, hogy az ETS-en milyen ügyletkötési gyakorlatokkal, viselkedéssel találkozott. Emellett a következő időszakban lesznek már előzetes vizsgálati eredményei az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségének (ACER) is az árampiaci folyamatokról, így ezeket már meg tudják vitatni a decemberi újabb energetikai tanácsülésen, közvetlenül a december 16-17-i állam- és kormányfői tanácskozás előtt.

Amint az a múlt heti EU-csúcs záró következtetéseiből is kiderült: rövid távon a tagállamok azokból az intézkedésekből válogathatnak, amelyeket a Bizottság a minap közzétett.

Közben azonban alapvető viták vannak arról is, hogy mi vezetett az áram- és gázárak elszállásához és milyen uniós szintű lépéseket kellene tenni, illetve egyáltalán hozzá kellene-e nyúlni az energetikai és klímavédelmi szabályozáshoz, vagy sem. Erről, illetve a főbb táborok által képviselt álláspontokról déli anyagunkban már írtunk:

Kadri Simson jelezte beszédében, hogy a Bizottság elkezdte begyűjteni a nagy gázpiaci szereplőktől a viselkedésüket, üzletkötési gyakorlatukat jelző adatokat, és utalt rá, hogy már folytatott tárgyalásokat az Egyesült Államokkal, Norvégiával és Katarral és további egyeztetései is lesznek a gázpiaci helyzet javítására. Leszögezte:

abban mindenki egyetért, hogy a gáznak továbbra is lesz szerepe az energia átmenetben

és szükség van egy jól működő, a különböző viszonyoknak jól ellenálló gázpiacra (jelezte: decemberig dönteni kellene a nukleáris energia és a gáz engedélyezett szerepéről). Utalt arra is, hogy decemberre jöhet egy hidrogén és gázpiaci csomag a Bizottságtól, illetve megjegyezte, hogy a gáztárolás terén nagyon széttöredezett helyzetet lát a Bizottság Európában, de megvizsgálják, hogy a közös gázbeszerzés milyen módjai lehetségesek.

Jelezte azt is, hogy a kőolaj 97%-át, a gáz 90%-át importálja az EU külső országoktól, így főleg a gáz esetén erősödött az import az utóbbi tíz évben, nem pedig csökkent, és éppen ezért kell növelni a megújuló energiák súlyát, hogy ez a függőség csökkenni tudjon. Utalt arra is, hogy most az unió területén található gáztárolók töltöttségi szintje a kitárolás kezdetén 77%-os, ami érdemben elmarad az elmúlt 10 évi ilyenkor szokásos mennyiségből (kb. 90%), így „nagyon oda kell figyelni” a helyzet alakulására és utalt rá, hogy sajnos legalább tavaszig magasabbak maradhatnak az árak, mint a mostani gázválság előtt.

Címlapkép forrása: az Energiaügyi Tanács 2021. október 26-i rendkívüli ülésének niylvános videója, Európai Unió, Európai Tanács médiatár