Internetes gyógyszerrendelés és házhozszállítás betiltása - Más megoldást javasol a HGYSZ

A Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége (HGYSZ) aggályosnak tartja az Országgyűlés által jelenleg is tárgyalt törvényjavaslatot, mely az internetes gyógyszerforgalmazás korlátozását célozza. A Szövetség szerint a gyógyszerek csomagküldésének tiltása hátrányosan érinti majd a lakosságot és a gyógyszertárakat egyaránt, ezért javasolják, hogy a szolgáltatások ellehetetlenítése helyett egy szakmai konszenzuson alapuló szabályozást vezessenek be - derül ki a szövetség közleményéből.



Az internetes gyógyszerforgalmazás az elmúlt években a lakossági gyógyszerellátás szerves részévé vált. Már közel 500 gyógyszertár, azaz minden ötödik patika egészíti ki a hagyományos gyógyszerellátási tevékenységét online szolgáltatásokkal. Ennek megfelelően a lakossági igény is egyre nő a vény nélküli kapható készítmények és egyéb termékek beszerzésére gyógyszertári webshopon keresztül. Egy átlagos hónapban közel 150 ezer online megrendelés érkezik a gyógyszertárakhoz, melynek jelentős részét a vény nélküli gyógyszerek teszik ki, és amelyek csomagküldés útján jutnak el a betegekhez. Ágazati becslések alapján az online nem vényköteles gyógyszerforgalom volumene éves szinten elérheti a 4,5-5 milliárdot.

Az elmúlt másfél évben a koronavírus-járvány rámutatott a gyógyszerek online vásárlásának közegészségügyi jelentőségére is. A fertőzésveszély csökkentését segíti, ha a potenciálisan fertőző betegek nem saját maguk keresik fel személyesen a gyógyszertárakat, hanem az otthonukban kapják meg a szükséges készítményeket. A koronavírus járvány csúcsán havi 300 ezer rendelést regisztráltak a gyógyszertárak, melyek közül tekintélyes számban voltak a koronavírus fertőzés tüneti kezelését lehetővé tevő készítmények. A HGYSZ szerint az internetes gyógyszerforgalmazás már nem csak kényelmi szolgáltatás, mivel előfordulhatnak olyan élethelyzetek, amikor ez a lehetőség kulcsfontosságú a betegek gyógyszerhez jutásában.

Az online gyógyszerkereskedelem iránti elvárások arra sarkallják majd a lakosságot, hogy megtalálják a módját a nem vényköteles gyógyszerkészítmények házhozszállításának. Amennyiben a hazai gyógyszertáraknak a korlátozások és az ágazatot sújtó munkaerőhiány miatt nincsen lehetősége kielégíteni a betegek szükségleteit, akkor fennáll annak a lehetősége, hogy más piaci szereplők fogják ezt megtenni helyettük. A gyógyszerek csomagküldésének betiltása okozta piaci rés lehetőséget ad a külföldi online gyógyszertáraknak és a nemzetközi technológiai vállalatoknak, hogy belépjenek a hazai gyógyszer-kiskereskedelmi piacra. Emellett jelentősen megnőhet a veszélye annak is, hogy egyre többen az illegális gyógyszerforgalmazó helyeken próbálják majd beszerezni a szükséges gyógyszereket, így a javaslat komoly betegbiztonsági kockázatot is jelent. Bármelyik lehetőség következik is be, az hátrányosan érinti majd a lakosságot a gyógyszerbiztonság megfelelő kontrolljának hiánya, a gyógyszertárakat a forgalom kiesése, a magyar államot az elmaradt adóbevételek miatt.

"Napi szinten tapasztaljuk, hogy az internetes gyógyszerforgalmazásra és a gyógyszerek csomagküldésére egyre nagyobb az igény a lakosság részéről, ami az elkövetkezendő időszakban minden valószínűség szerint tovább nő majd. Szövetségünk szerint a hazai gyógyszertáraktól nem szabad elvenni azt a lehetőséget, hogy tovább fejleszthessék online jelenlétüket és interneten keresztül is forgalmazhassanak gyógyszereket. Ezért kérjük, hogy az érintett minisztériumok és hatóságok a jelentősebb szakmai szervezetek bevonásával közösen alkossák újra az internetes gyógyszerforgalmazás szabályait, amely megfelel a lakosság szükségleteinek és a gyógyszertáraknak, valamint lehetőséget ad az innovációs megoldások alkalmazására is.” - mondta dr. Zlinszky János, a HGYSZ elnöke.

