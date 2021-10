Kínában már a három éves gyerekeket is beoltják a koronavírus ellen

Kínában már a hároméves korú gyermekeket is beoltják a Covid-19 ellen, miután az országban továbbra sem sikerül legyőzni a delta variánst és a vírus egyre több helyen jelenik meg.

A helyi média beszámolói szerint Kína több pontján is bevezetik a vakcinát a 3 és 11 év közötti gyermekek számára. A hazai Sinovac Biotech és az állami tulajdonú Sinopharm gyógyszergyártók által kifejlesztett oltásokat már beadták a 12 éves és idősebb korosztály számára, és az ország júniusban zöld utat adott a három év felettieknek.

A nagy gazdaságok közül Kínában az egyik legmagasabb az átoltottsági arány, az 1,4 milliárd lakos 75 százaléka teljes mértékben be van oltva. Az ország most vezeti be az emlékeztető oltásokat, így azok a felnőttek, akik hat hónappal ezelőtt kapták meg az első oltást, már jogosultak rá.

Peking továbbra is elkötelezett a zéró tolerancia stratégiája mellett, amely még akkor is zárva tartja a határokat és karanténokat tart fenn, amikor más országok, amelyek eredetileg a vírus felszámolására törekedtek, kezdenek a gazdaságuk újbóli megnyitása és a vírussal való együttélés felé fordulni.

Globálisan egyébként több ország mérlegeli a gyerekek beoltását. A Pfizer és a BioNTech által közösen kifejlesztett mRNS-vakcina 91 százalékos hatékonysággal megelőzi a Covid-19-et az 5-11 éves gyermekeknél - mutatta ki egy tanulmány -, és az Egyesült Államokban azt tervezik, hogy az oltást elérhetővé teszik ebben a korcsoportban, az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal jóváhagyásától függően.

A Kínában a gyermekeknek adott oltások hagyományosan inaktivált vakcinatechnológiát alkalmaznak. Az Egyesült Arab Emírségek augusztusban engedélyezte a Sinopharm oltóanyagát a hároméves korú gyermekek számára. Argentína szintén a Sinopharmmal oltja a 3-11 éveseket. Chile, amely a széleskörű oltási program keretében nagyban támaszkodott a Sinovacra, most a hatéves és annál idősebb gyermekeket oltja vele.

A kínai oltások gyermekeknél való hatékonyságáról azonban csak minimális nyilvános adat áll rendelkezésre, a Sinovac azonban a News24 szerint klinikai kísérletet tervez dél-afrikai gyerekeknél.

A brazil gyógyszerfelügyelet augusztusban elutasította a Sinovac oltás kiskorúaknál történő alkalmazására vonatkozó kérelmet, és újabb adatokat kért a vakcina teljesítményéről.

(Bloomberg)

Címlapkép: Getty Images