Már Szlovákiában is lehet regisztrálni a harmadik oltásra

A cikk szerint az alacsony immunitású személyek már a második oltás után négy héttel megkaphatják a harmadikat is, de ehhez orvosi ajánlásra van szükség. Nekik abban az esetben is ajánlják az emlékeztető oltást, ha időközben átestek a betegségen. Mindenki más csak hat hónap elteltével kaphat harmadik dózist.

A harmadik oltást a Pfizer/BioNTech Comirnaty vakcinájával végzik,

kivéve azoknál, akiket Spikevax (korábban Moderna) vakcinával oltottak be, ők harmadszorra is ezt kapják. A Pfizer/BioNTech vakcináját kapják azok a gyenge immunrendszerű személyek is, akiket Szputnyik V-vel vagy a Janssen egyszeri vakcinájával oltottak be.

Előzetes regisztráció nélkül is el lehet menni a harmadik oltásra, elég felmutatni az oltóponton az oltási igazolványt (az EU digitális Covid-igazolványát). Az oltóponton azt ellenőrzik, hogy eltelt-e már fél év a második oltás óta.

