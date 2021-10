Nem áll meg 400 forintnál a kenyér ára

További drágulások várhatóak, amelyek mind begyűrűznek a kenyér árába, a 400 forintos lélektani határ fölé tolva azt.

A Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi, szeptemberi inflációs jelentéséhez kapcsolódó fogyasztói átlagár-táblázat szerint a fehér kenyér kilója januárban átlagosan 374 forint volt, szeptemberben viszont már 399 forintba került a boltokban, és vélhetően már túl vagyunk ezen is, hiszen a legutóbbi lisztáremelés hatása októberben jelenhetett meg a pékek áraiban is.

Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke az Index kérdésére elmondta, várhatóan nem áll meg itt a drágulás, tekintve hogy az előrejelzések további búzaáremelést valószínűsítenek.

A KSH szerint a sütőipari alapanyagok önmagukban is jelentősen drágultak. Szeptemberben az előző év azonos időszakához képest például az étolaj fogyasztói ára 32,6, a margariné 15,4 százalékkal emelkedett. Bár a sütőipar más beszerzési árakat kap ezekre, azonban a javarészben importált vajét például a forint–euró-árfolyam alakulása, gyengülése is erősen befolyásolja. A forint hétfőn ismét mélypont közelébe esett, 367 forint körül is volt az euró árfolyama. Az elmúlt időszakban az élesztő, a só, a cukor mellett az olyan töltelékek, mint a dió vagy a mák, illetve a szintén jórészt importált adalékanyagok ára is növekedett.

A malomipar már jövő januárban újabb jelentősebb áremelésre kényszerülhet, a sütőipar pedig folyamatosan próbálja áthárítani az emelkedő alapanyagköltségek, az ötszáz forint feletti literenkénti dízelárak, a növekvő logisztikai költségek és a munkabérek emelkedésének hatásait.

Septe József szerint az önköltség harmadát kitevő liszt beszerzési árában jelenleg akár tíz-tizenkét forintos kilogrammonkénti különbség is előfordulhat attól függően, hogy mekkora az adott sütőipari vállalkozás. Befolyásoló tényező emellett az is, hogy az adott vállalkozás mennyire számít megbízható és időben fizető partnernek, illetve mekkora a rendelés és milyen távolságra van az adott malomtól.

A Magyar Pékszövetség elnöke úgy látja, az is egyre nagyobb probléma, hogy a fiatalabb generáció már nem szívesen dolgozik éjjel és hétvégén. Elmondása szerint ezért a vállalkozások nemcsak a keverő- és dagasztógépek beszerzésével próbálják csökkenteni az élőmunkaigényt, hanem a fagyasztott és a kelesztéskésleltetéses technológiák bevezetésével is.

A cégek igen eltérő helyzete miatt egyre nagyobb kihívást jelent az árazás, mivel arra is fel kell készülniük a cégeknek, hogy januártól a várhatóan közel húszszázalékos garantáltbérminimum-emelést is ki kell gazdálkodniuk.

Címlapkép: Shutterstock