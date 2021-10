Teljes a káosz Törökországban – Ez már Erdogan politikai játszmája?

Váratlan kamatvágás, amit semmi nem indokolt

A múlt hét mozgalmasra sikerült Törökországon, hiszen csütörtökön a jegybank meglepetésre 200 bázisponttal 16%-ra csökkentette az irányadó kamatot, amit követően a líra ismét erőteljesen gyengült a dollárral szemben.

Persze a gondok nem most kezdődtek, a líra évek óta mélyrepülésben van. 2018-ban még 4 lírát kellett adni egy dollárért, most a 10-es lélektani szintet közelíti a jegyzés. Ennek egyik oka pedig a tartósan magas infláció és a monetáris politikára nehezedő nyomás. Erdogan többször kijelentette, hogy szerinte a túl magas jegybanki kamat gerjeszti az áremelkedést, ezért sürgősen kamatot kell vágni. Ezt közgazdaságilag semmilyen elmélet nem indokolja, éppen ellenkezőleg, a jegybankok általában magas kamattal küzdenek az infláció ellen. Az elnök az utóbbi években többször lecserélte a jegybank vezetését lojális döntéshozókra. A múlt heti kamatvágás sem volt előzmények nélküli, hiszen már szeptemberben 100 bázisponttal csökkentették az irányadó rátát, majd néhány nappal az októberi döntés előtt három döntéshozót is leváltottak az ottani monetáris tanácsból, vagyis Erdogan biztosra akart menni.

A kamatcsökkentés azért volt meglepő, mert az infláció emelkedett az utóbbi hónapokban, szeptemberben már 19,6%-os drágulást mértek, miközben tavasszal ez még 16 százalék körül volt. Akkor a visszafogottabb infláció mellett emeltek 200 bázispontot a kamaton, míg most két hónap alatt már 300 bázispontot lazított a jegybank. Ráadásul az inflációs kockázatok az egész világon felfelé mutatnak, az energiaárak emelkedése miatt nehéz hónapokra lehet számítani, így