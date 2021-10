További fejlesztések előtt nyitott utat az mRNS-technológia

Az mRNS-oltások technológiáját leginkább Karikó Katalin és kutatótársa, Drew Weissmann nevéhez kötjük. Legígéretesebb munkájuk a malária területén folyik: ez a betegség még mindig évente közel félmillió ember halálát okozza, főként öt év alatti gyermekekét. Az egyetlen, nemrégiben engedélyezett malária elleni vakcina, a Mosquirix négy oltásból álló sor, viszonylag alacsony hatékonysággal.

A Weissman és kollégái által választott mRNS egy olyan fehérjét kódol, amely az invazív stádiumú maláriaparazita burkán található. Stabil formáját a koronavírus elleni vakcinákban használtakhoz hasonló nanorészecskékbe zárták, és kimutatták, hogy egerekben olyan erős immunválaszt vált ki, amely elég erős ahhoz, hogy a humán vizsgálatokban további vizsgálatokra alkalmas jelöltként szerepeljen.

A Bill és Melinda Gates Alapítvány is fantáziát lát a technológiában, ezért dollártízmilliókat adott cégeknek, közte a Pfizer vakcináján a gyártóval dolgozó BioNTech-nek azért, hogy más, alacsony és közepes jövedelmű országokban endémiásan terjedő betegségekkel szemben fejlesszenek mRNS-vakcinákat.

A végét jelentheti a veszettség pusztításának is. A vírusos betegség fontos célpontja a vakcinafejlesztésnek, és jól kezelhető cél is, mivel a WHO pontosan meghatározta az immunválasz minimális szintjét. A CureVac már jóval a koronavírus megjelenése előtt megkezdte egy mRNS alapú, veszettség elleni vakcina tesztelését: ez szokatlan módon stabilizálja a nukleinsavat anélkül, hogy módosítaná a nukleotidjait. A vakcinát lipid-nanorészecskékbe zárják, amelyek nagyon hasonlítanak a Pfizer és a Moderna által használtakhoz. Ez olyan immunválaszt eredményez, amely közelebb áll a kórokozó által létrehozott természetes immunválaszhoz: a vállalat nemrégiben tette közzé egy embereken végzett kísérlet első eredményeit, és kimutatta, hogy a vakcina biztonságos és erős immunválaszt vált ki. A veszettségi program a világjárvány okozta szünet után most folytatódik.

Az influenza ellen védőoltásokról ismeretes, hogy évente új változatot kell előállítani az aktuálisan terjedő törzsekre optimalizálva, amihez idő kell, az mRNS-technológia használata azonban ezt lerövidíti.

