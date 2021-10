827 embrió várja a sorsát Budapesten, a miniszter még nem lépett

A nyáron elfogadott 2021. CI. salátatörvény módosította az 1997. évi CLIV. egészségügyi törvényt és ennek keretében a parlament úgy rendelkezett, hogy 2021. szeptember 30-tól csak állami fenntartású egészségügyi szolgáltató, illetve a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény szerinti klinikai központ végezhet Magyarországon reprodukciós eljárást. Emiatt a törvény július elsejei hatályba lépéséig megmaradt két, magántulajdonú reprodukciós centrum (Reprosys, Versys) idén októbertől már nem kezdhetett meg ilyen tevékenységet.

A harmadik ilyen magántulajdonú meddőségi centrumból, a TritonLife Róbert Magánkórházból már nyáron is zajlott a meddőségi tevékenységek kiszervezése az állami vevő számára, amely tranzakció végül szeptember elején le is zárult. Dr. Vass Zoltán a Reprosys kapcsán előadásában hangsúlyozta:

ez nem államosítás, hanem betiltás, és a kártalanítás nevetséges, gyakorlatilag a kisemmizéssel egyenlő.

Ezzel arra utalt, hogy a 2017-ben elindult intézmény eddigi tevékenységét a törvény lehetetlenítette el, és az intézmény működési engedélye 2022. június 30-án meg fog szűnni. Felhívta a figyelmet arra, hogy az államosításhoz közeli helyzet a korábbi esetekre volt igaz, amikor a magántulajdonú, de állami finanszírozású Káli Intézeteket, a Forgács és Dévai Intézeteket vette meg az állam piaci áron.

A főorvos jelezte: a törvény júliusi hatályba lépése óta a szokásos havi ügyfélforgalom két-háromszorosát tapasztalták fogyatkozó stáb mellett, ami azt jelentette, hogy idén összesen 81 esetben végeztek inszeminációt (AIH/AID), 369 esetben petesejt-nyerést (OPU), 230 esetben friss embrió transzfert (ET), 228 esetben embrió mélyhűtést (Kryo), illetve 187 esetben mélyhűtésből felengedett embrió beültetést (FET). Ezek a számok az inszeminációt és a petesejt nyerést kivéve jóval magasabbak, mint a tavalyi (koronavírus miatti leállással tarkított) egész éves számok. A főorvos tájékoztatása szerint az intézmény mintegy 5 éves fennállása során összesen 376 esetben végeztek inszeminációt, 1548 esetben petesejt nyerést, 1098 esetben friss embrió transzfert,641 esetben embrió mélyhűtést, illetve 498 esetben mélyhűtésből felengedett embrió beültetést.

A 2019-es egész éves adatok alapján azt is elmondta, hogy az intézményben végzett beavatkozások mintegy felénél a hölgy életkora 39 év, vagy afeletti volt, illetve 2019-ben a 38 év alatti pácienseknél végzett beavatkozásoknál átlagosan 48%-os volt a siker aránya (kialakult a klinikai terhesség, azaz eljutott legalább a 6. hétig a terhesség és volt igazolt szívcső pulzáció). A 39-40 éveseknél ez az arány már 29%-ra csökkent és 41 év felett már csak 14,5%-os volt ez. Úgy fogalmazott, hogy 43 év felett a reprodukciós eljárással sikeres terhesség szakirodalmi ritkaságnak számít.

A siker kapcsán konkrét számokkal is bemutatta, hogy az elmúlt években a klinikai terhességi arányok a beültetésekre vonatkoztatva az alábbiak szerint alakultak (idén csak a június 30-ig elvégzett beavatkozásokra van adat):

Az inszemináció esetén az utóbbi négy évben 15-17% körüli volt az arány

A friss embrió beültetés esetén 35-43% között alakult az arány az utóbbi négy évben

A mélyhűtésből felengedett embrió beültetések esetén pedig 36-54% között alakult az egyes években a ráta.

Azt is bemutatta, hogy a más (állami) reprodukciós centrumokban elvégzett első, második, harmadik, stb. sikertelen beavatkozások után már az első, Reprosys-ban végzett beavatkozásnál is 40% körüli volt a sikeres klinikai terhességi arány.

A főorvos összegezte:

a Reprosys-ban végzett különböző beavatkozásoknak köszönhetően mintegy 550 baba született meg és a mélyhűtve tárolt 827 preembrióból az eddigi sikerességi rátát feltételezve még további mintegy 350 baba születhetne meg.

A gond azonban egyelőre az, hogy a törvény által rögzített 2021. szeptember 30-i határidőig a miniszter nem jelölte ki azt az átvevő szolgáltatót, aki majd átveszi az említett 827 preembriót, illetve a folyamatokat, így egyelőre semmit sem tudnak mondani az aggódó szülőknek sem. Sőt megjegyezte, hogy valójában még azt sem tudják, ki az illetékes miniszter, akinek ezt el kellett volna végeznie, ugyanis vagyongazdálkodási tárgyú volt a nyári salátatörvény, amely viszont egészségügyi törvényt módosította. Szavai szerint „mulasztásos törvénysértés” történt, de legalább a törvényből az következik, hogy az átvevő szolgáltató lesz a jogutódja az átvett folyamatoknak, így a preembriók sorsa biztosított.

A Reprosys kapcsán összességében úgy fogalmazott: nem tudja, hogy mi volt a valódi akarat törvénymódosítással, ami csak a Reprosyst és a Versyst érintette, de hisz abban, hogy most „egy folyamat közben vagyunk”. Leszögezte: miközben bőkezű az állami finanszírozás a meddőségi beavatkozásoknál (5 próbálkozást fizet az állami tb), aközben

a hozzáférés szűkös, nem valódi.

Rámutatott arra is, hogy az állami hátterű meddőségi centrumokban a kapacitásbővítést az akadályozza, hogy egyszerűen nincs elég szakképzett ember. A rendszerváltás óta az egyik legnagyobb adósságnak nevezte az egészségügy területén azt, hogy a mai napig „se embriológusokat, se IVF-eseket szervezett módon nem képeznek” sehol (IVF: In-Vitro Fertilization, lombikban megtermékenyítés).

Felvetette, hogy Magyarországon a most engedéllyel megmaradt 10 intézmény közül a nemrég kvázi-államosított intézmények szerződései is lejárnak jövő nyáron, illetve a két magántulajdonú intézmény működési engedélye is lejár, így valaminek történnie kell jövő nyáron. Hozzátette: miközben a kevesebb lakosságszámú Csehországban 55 meddőségi centrum van és jól működik (az állami és a magánintézményt is finanszírozza a tb), aközben a Magyarországhoz sok téren hasonlóan mozgó Lengyelországban teljesen betiltották az IVF-kezeléseket.

Dr. Vass Zoltán előadását élőben közvetítette szerdán a Reprosys, ez itt nézhető vissza:

