Drágulásra számíthatnak a háziorvosnál az érvényes TAJ-szám nélküliek

Kidolgozta a térítésköteles háziorvosi ellátások díjtételtáblázatát a Magyar Orvosi Kamara (MOK) munkacsoportja a Háziorvosok Online Szövetsége és az Országos Alapellátási Szövetség (OASZ) segítségével. A változás azokat érintheti majd, akiknek nincs érvényes TAJ-számuk.

A díjtételajánlat a háziorvosoknál elérhető azon beavatkozásokra vonatkozik, amelyeket a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nem támogat, és hatóságilag sincs meghatározva az áruk - írja a Világgazdaság Nagy Ákosra, a MOK alelnökére hivatkozva.

A díjtáblázatban meghatározott díjtételek minimum és maximum díjakat tartalmaznak a 6500 háziorvos és házi gyermekorvos számára.

A MOK alelnöke példaként említette, hogy

a legalacsonyabb díjtétel 2550 forint, a legmagasabb pedig 13 250 forint.

A díjtételeket azoknál a betegeknél alkalmazhatják az alapellátó orvosok, akik barna taj számmal rendelkeznek, vagyis érvénytelen a tajkártyájuk, esetleg külföldön élnek, de magyarországi tartózkodásuk alatt az alapellátást szeretnék igénybe venni, vagy szeretnék, hogy például a háziorvosi rendelőben kössék be az infúziójukat.

Az ajánlott díjtételeket, amelyek szakvéleményeket, vagy külföldi utazáshoz szükséges gyógyszerszedés magyar nyelvű igazolását, vagy a barna TAJ-számmal rendelkező betegek ellátásához szükséges ellátásokat tartalmazzák, 2021. november elsejétől alkalmazhatják a háziorvosok - tették hozzá.

Nagy Ákos a lapnak elmondta, a MOK táblázata összesen 18 díjtételt sorol fel, ám a betegeket ez nem éri váratlanul, mert eddig is volt a rendelőkben kifüggesztve ilyen árlista, amelyen a NEAK által nem finanszírozott eláátásokat sorolták fel. A mostani táblázat egyfajta ajánlás is a MOK részéről, amellyel most egységesebbé válnak az árak, ezáltal pedig megszűnnek a területi egyenlőtlenségek.

Címlapkép forrása: Getty Images