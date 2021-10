Koronavírus: Egyre több helyen kötelező a maszk, újabb kórházakban lesz látogatási tilalom

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A világon 244 493 441 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak eddig hivatalosan a járvány alatt, a halálos áldozatok száma 4 963 243 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint szerda reggeli adatai szerint. A belga kormány szigorította a koronavírus terjedése elleni intézkedéseket, és országszerte QR-kódokat vezetnek be az éttermekbe, szórakozóhelyekre és sportlétesítményekbe való belépéshez. Magyarországon nem szeretnék korlátozni az embereket, ugyanakkor újabb kórházakban rendeltek már el látogatási tilalmat. A Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem kötelezővé tette hallgatóinak a maszkhasználatot, amelyről már egy budapesti önkormányzat is döntött, holnaptól pedig kötelező a maszk az OTP fióki dolgozóinak is.