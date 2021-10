Újabb egyetemen kötelező a maszkhasználat

Kötelező maszkviselést írt elő a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem (BME) a hallgatóinak a járványügyi helyzet változása miatt.

"A járványhelyzet változása miatt 2021. november 2. napjától az Egyetem belső, zárt tereiben (tanterem, folyosó, iroda stb.) a szájat és orrot egyaránt takaró maszk viselete kötelező. A maszkviselés alól az éppen órát tartó oktató mentesül. A maszkot nem viselő hallgató tanórán, teljesítményértékelésen, vizsgán való részvétele megtagadható. Kérjük, hogy a maszkviselési előírás betartásával segítse a járvány elleni védekezést, az egyetemi polgárok egészségének védelmét!"

- olvasható az egyetem honlapján, amit a Telex szúrt ki.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, egyre több iskolában, gimnáziumban és egyetemen vezetik be a kötelező maszkviselést. Ez enm véletlen, ugyanis az előző héthetz képest - már nem is olyan alacsony bázisról - duplázódnak az esetszámok, és már az elhunytak és intenzív ellátásra szorulók száma is meredeken emelkedik.

