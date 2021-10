42 országban jelent meg a delta variáns újabb változata, a WHO vizsgálja

MTI Portfolio Cikk mentése Megosztás

A WHO megfigyelés alatt tartja a delta variáns egy újabb mutációját, amely már 42 országban ütött fel fejét. Egyelőre még nem tudni, hogy fertőzőbb-e, mint az eredeti variáns - számol be a hírről a MarketWatch. Mindeközben új Covid-19 elleni új stratégiát ismertetett a WHO, ennek megvalósításához 23,4 milliárd dollárra lenne szükség.