A Mészáros cégcsoportnál nem lesz kötelező az oltás

Több nagyobb munkaadót is megkérdezett a Telex arról, tervezik-e bevezetni a kötelező oltást a munkahelyen. A nagyobb társaságok még kivárnak a döntéssel, de a Mészáros Csoport már elárulta, hogy ők nem tervezik kötelezővé tenni az oltást.

A Telex megkérdezte a legnagyobb hazai munkaadó cégeket, hogy kötelezővé teszik-e az oltást, közülük sokan még nem válaszoltak de a Spar, az OTP, a Lidl, a Tesco és a Mol azt válaszolta, hogy később hoz majd döntést, a részletszabályok ismeretében.

A Mészáros Csoport viszont azt válaszolta alapnak, hogy nem teszi kötelezővé az oltást.

A cégcsoporthoz tartozó vállalatok – ahogy eddig is – bíznak munkavállalóik felelősségteljes döntésében, hiszen a járvány megfékezése közös érdekünk. Ugyanakkor, az előző három hullámhoz hasonlóan a cégcsoport most is minden óvintézkedést megtesz dolgozói és partnerei érdekében"– írták a Telex megkeresésére.

