A vártnál lassabban nőtt az USA gazdasága

A várt 2,7%-kal szemben mindössze 2%-kal nőtt az Egyesült Államok gazdasága évesített negyedéves alapon július és szeptember között.

Gyengébben teljesít az Egyesült Államok gazdasága annál, mint ahogy azt az elemzők előzetesen várták. A gazdasági növekedés lassulását támasztják alá az előzetes GDP-adatok, amelyek még nagyobb lendületvesztésről tanúskodnak, mint ahogy azt az elemzők várták. A negyedéves növekedés mindössze 2%-os volt, ilyen alacsony ütemet a koronavírus-válságból való kilábalás során még egyszer sem mértek. A szakértők azt feltételezték, hogy 2,7%-ra lassul a gazdasági növekedés üteme, vagyis az adat csalódást keltett. Az előző negyedévben egyébként még 6,7%-os növekedésről számoltak be, ehhez képest még inkább értékelhető, hogy milyen erőteljes a romlás.

A lakossági állóeszköz-beruházások és a szövetségi kormányzati kiadások csökkenése visszahúzta a növekedést, csakúgy, mint a külkereskedelmi hiány megugrása, amely augusztusban közel rekordszintre, 73,3 milliárd dollárra nőtt. A gazdaság közel 70%-át adó lakossági fogyasztás mindössze 1,6%-os ütemben nőtt, miután a második negyedévben 12%-kal emelkedett. Összességében úgy tűnik, hogy a járvány okozta bizonytalanságok, az alapanyaghiány és a termelési nehézségek továbbra is meghatározzák a gazdasági helyzet alakulását, miközben a kormányzati támogatások hatásának kifutása - amelyeket a járvány időszakában vezettek be - is lassít.

