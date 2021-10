Koronavírus: ebben a három megyében a legrosszabb a helyzet

Idén hatalmas lutri, hogy mi érkezik majd meg karácsonyra, mivel a nemzetközi logisztikában bőven akadnak fennakadások, és ami most a briteknél történt, az Európa-szerte bárhol megtörténhet a következő években - világított rá a Trans-Sped ügyvezetője a Portfolio-nak adott interjújában. Fülöp Szabolcs arról is beszélt, hogy a meglévő infrastruktúra már nem bírja el az e-kereskedelem ősmodelljét, az ellátási láncokban alapvető átrendeződésre van szükség. Rendkívül fontos a Trans-Sped számára, hogy a Magyarországra jövő import- és a Magyarországról menő exportvérkeringésben is meghatározóvá vállaljon, ennek elérése érdekében fejlesztenek, jelenleg az is napirenden van, hogy hogyan tudnak a régióban is jelentős szerepet betölteni.