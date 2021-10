Koronavírus Magyarországon: megérkeztek a friss adatok, április óta nem láttunk ilyet

Már második napja regisztráltak 4000-nél is több új esetet Magyarországon, a ma reggel közölt esetszám kettővel nagyobb a tegnapinál, és 59%-os emelkedést jelent egy hét alatt. Az elmúlt hét napban átlagosan 2799 új esetet regisztráltak naponta, ami csaknem duplázódást (92%-os emelkedést) jelent.

A kórházban lévők száma egy hét alatt 73%-kal 2130-ra, a lélegeztetőgépen lévőké 36%-kal 230-ra emelkedett, egy nap alatt 160-nal, illetve 26-tal emelkedett a két szám, ami az egészségügyi ellátórendszer fokozódó terhelését mutatja. Adataink szerint március vége óta nem ugrott egy nap alatt ennyivel a lélegeztetőgépen lévők száma.

A halálesetek száma is magasabb a hétnapos mozgóátlagnál. Az elmúlt 24 órában 37-en hunytak el, az elmúlt hét napban napi átlagban 34-en a koronavírus-fertőzöttek közül, utóbbi is nagyon magas, 68%-os növekedést jelez az egy héttel korábbihoz képest.

A tavalyi adatokhoz képest azt látjuk, hogy az esetszámok most már meredekebben emelkednek, a delta variáns láthatóan Magyarországon is agresszívabban terjed - az oltások ellenére is - a vuhani változatnál.

A súlyos esetek száma - valószínűleg az oltásoknak köszönhetően - egyelőre kisebb az egy évvel ezelőttinél, de már a tavalyihoz hasonló ütemben emelkedik sajnos a kórházban ápoltak száma is.

A halálesetek száma is elmarad az egy évvel korábbitól, de az esetszámok gyors felfutása miatt félő, hogy ebben is jelentős romlás fog bekövetkezni a következő hetekben.

Rohamosan emelkedik a pozitív tesztek aránya is az elvégzett mintavételeken belül: az elmúlt 24 óra adatai már 17,5%-os, az elmúlt egy hét számai 14,6%-os pozitivitási rátát mutatnak.

A beoltottak száma 5 950 259 fő, közülük 5 731 651 fő a második oltását is megkapta, 1 millió 191 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. Az első oltást mindössze 3174-en vették fel tegnap, a másodikat 3626-an, a harmadikat viszont mintegy 27 ezren.

Címlapkép: Getty Images