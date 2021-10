Ritkán hallani annyira cinikus választ egy problémára, mint amit most az egyik minisztérium adott

Külső megfigyelőként cinikus, az érintett több száz, ezer család számára viszont szomorú és elkeserítő választ adott az Emberi Erőforrások Minisztériuma arra a kritikára, hogy a most már kizárólag csak az állami intézményekben elérhető meddőségi eljárásokra nagyon hosszú a várakozás.

A Portfolio is beszámolt Reprosys Termékenységi Központ szerdai eseményéről, melyen a centrumvezető főorvos bejelentette: az utolsó beültetéseket végezték az intézményben, miután a kormány döntése értelmében 2021. szeptember 30-tól csak állami fenntartású egészségügyi szolgáltató, illetve a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény szerinti klinikai központ végezhet Magyarországon reprodukciós eljárást. Emiatt a törvény július elsejei hatályba lépéséig megmaradt két, magántulajdonú reprodukciós centrum (Reprosys, Versys) idén októbertől már nem kezdhetett meg ilyen tevékenységet. A döntést a kormány „anyagi visszaélésekkel” magyarázta, de azóta sem derült ki, hogy ez tulajdonképpen mit jelent.

Az állami intézményekben a kezelés ingyenes, azonban az átvétel óta arra panaszkodnak az érintettek, hogy alig jutnak be az eljárásokra, mivel kevés az intézmények kapacitása.

Az RTL Klub a szerda esti híradójában példákkal támasztotta alá a lehangoló aktuális helyzetet a meddőségi klinikáknál. Ezek szerint nyitó konzultációkra is már nemcsak hónapokat, hanem fél évet, vagy annál is többet kell várni. Több állami központba próbáltak időpontot kérni telefonon konzultációra. Az egyik helyen azt mondták, hogy két hét múlva telefonáljanak, mert a jövő évi időpont lehetőségeket még nem nyitották meg, és azt is megjegyezték itt, hogy hozzájuk június óta nem lehet időpontot foglalni. Egy másik helyen is azt mondták, hogy rengeteg érintettnek még nem tudtak időpontot adni jövőre sem. A csatorna akkor megkereste az egészségügyért is felelős Emberi Erőforrások Minisztériumát, amelytől a riportban három idézetet vágtak be.

"A családok gyermekvállalását segíti a kormány."

"Az eljárások kiszámíthatók, így azok várólistákat sem eredményeznek."

"Örömmel látjuk, hogy a családok érdeklődése jelentősen nőtt az utóbbi hónapokban, a kormányzati intézkedések eredményei már látszanak."

A téma szóba került a csütörtöki Kormányinfón, ahol Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt felelte, hogy az állam erre a célra pénzt adott és kész bármennyi pénzt adni, hogy a lehető legrövidebb várakozási idő legyen, illetve ne kelljen várni. "Ez Magyarországnak érdeke, ezért bármilyen pénzügyi forrás rendelkezésre áll. Ha ezt nem így szervezik, akkor annak személyi és szervezeti következményei kell, hogy legyenek" - tette hozzá a miniszter az RTL csütörtök esti beszámolója szerint.

A jelek egyértelműek: bár az állami finanszírozás bőkezű a meddőségi beavatkozásoknál (5 próbálkozást fizet a tb, és a gyógyszerek is térítésmentesek), a hozzáférés szűkös és nem valódi, ezért a várólista-helyzet nem tud javulni, sőt. Az állami hátterű központokban ugyanis nincs elegendő szakember, pedig a kapacitásokat növelni kellene, hiszen a magánintézményekből ide szorulnak át az érintett párok. Illetve a hírek szerint már tömegesen keresik fel a külföldi intézményeket.

A fenti negatív gyakorlati tapasztalatok fényében igencsak cinikus az EMMI azon válasza, amiben cáfolják, hogy létezne várólista (várólistára sem lehet felkerülni, hiszen nem lehet előre érdemben időpontot foglalni a jelek szerint) és arról beszél, hogy a családok érdeklődése jelentősen nőtt.

