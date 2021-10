Fontos kiváltságot adtak Magyarországon a háromszor oltottaknak

Magyarország összes szakosított ellátást nyújtó szociális intézményében az intézmény vezetője saját hatáskörben dönthet és rendelhet el az intézményre vonatkozóan elhagyási és látogatási tilalmat hétfőtől - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK). A háromszor oltott gondozottakra és látogatókra ugyanakkor a látogatási tilalom nem fog vonatkozni.

A közlemény szerint a vezetőknek a döntés előtt figyelembe kell venniük, hogy a gondozotti létszám öt százalékát meghaladja-e a koronavírus-fertőzöttek száma az egy épületben lévő bentlakók körében, és az izoláció biztosítható-e a többi gondozottól és azok látogatóitól.

Jelezték, hogy a járvány korábbi hullámaitól eltérően a szociális intézmények is jóval védettebbek a vírus ellen; az oltási program keretében a szociális gondozottak és dolgozók az elsők között kapták meg az oltást az év elején, közülük sokan már a harmadik oltást is felvették.

A gondozottak oltása igény szerint továbbra is biztosított,

a csütörtökön megjelent jogszabály szerint az állami fenntartású szociális intézményekben dolgozók számára már munkafeltétel az oltás felvétele

- mutattak rá.

Úgy folytatták, ha az intézményvezető látogatási és intézményelhagyási tilalmat rendel el,

az nem terjed ki a háromszor oltott gondozottakra és a háromszor oltott látogatóikra.



A védettségi igazolvány eddig is különleges jogokat adott a birtokosuknak, ami egy potenciálisan halálos vírus okozta világjárvány közepette nem meglepő. Ugyanakkor eddig a harmadik oltáson átesettek nem igazán kaptak különösebb kiváltságokat, most azonban már a védett (kétszer oltott) és a harmadik oltáson átesettek között is különbséget tesz a szabály. Elképzelhető, hogy a következő lépcsőként a harmadik oltottakra is más, kevésbé korlátozó szabályok fognak vonatkozni a következő időszakban.

Az oltottság tényét minden esetben igazolni kell - hangsúlyozták. Felmentés adható továbbá abban az esetben, ha valaki végstádiumú hozzátartozójától szeretne elbúcsúzni. Az intézmény a látogatási és intézményelhagyási tilalom idején is köteles a kapcsolattartás lehetőségét biztosítani az erre vonatkozó szakmai szabályok szerint - írták.

Kiemelték, hogy intézményelhagyási tilalom esetén csak indokolt esetben, például munkavégzés, vagy egészségügyi ellátás miatt, vagy az intézményvezető engedélyével különösen indokolt esetben lehet elhagyni az intézményt, illetve a fogyatékos személyek, a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító intézmények szervezett szabadidős céllal hagyhatók el.

Továbbra sem jelenti az intézmény elhagyását, ha valaki az intézmény kertjében, területén tartózkodik, így arra a korlátozás sem vonatkozik - fűzték hozzá.

Az NNK közölte azt is, hogy a betegek védelme és a járvány megfékezése érdekében rendelte el az országos tisztifőorvos november 1-jétől, hétfőtől a látogatási tilalmat Magyarország valamennyi fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményében.

Müller Cecília határozatának indoklásában kifejtette: a koronavírus okozta járvány negyedik hullámára és a fertőzött személyek számának növekedésére tekintettel, az egészségügyi ellátórendszer működőképességének megőrzése és folyamatos biztosítása érdekében járványügyi érdekből ismételten szükségessé vált a fekvőbetegellátó intézményekben a látogatási tilalom elrendelése.

A látogatási tilalom nem érinti a különösen méltányolandó eseteket, például a végstádiumban lévő betegektől való búcsúzást. A látogatási tilalom alatt a kiskorú, valamint az értelmi fogyatékossággal élő beteg mellett ott lehet szülője, törvényes képviselője, valamint a szülő nő mellett is folyamatosan tartózkodhat egy nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt. Ezekben az esetekben a szolgáltató köteles megfelelő védőöltözetet biztosítani a látogatóknak. A látogatási tilalom november 1-jétől visszavonásig érvényes - közölte az NNK.

