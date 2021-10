Kijött egy friss rangsor, amin Magyarország megelőzi az USA-t, Szingapúrt és Ausztráliát is

Magyarország figyelemre méltó helyen végzett a KPMG által kiadott felkészültségi mutatóban, a Net Zero Readiness Indexben (NZRI), amely a dekarbonizációs stratégiák szerint értékeli az egyes országok teljesítményét. Olyan szereplőket szorítottunk e tekintetben magunk mögé, mint az USA, Szingapúr vagy Ausztrália. Ennél is jobban hangzik, hogy azon 5 országok egyike vagyunk, akik maximális pontszámot értek el a jogalkotás szintű intézkedések területén. A felmérésre a közelgő Glasgow-i COP26 klímacsúcs szolgáltatta az apropót, a cél pedig a transzparencia és a globális összefogás előmozdítása.

A KPMG a Portfolio-t arról tájékoztatta, hogy az NZRI az első ilyen jellegű felmérés a szervezésükben, amely 103 mutató alapján azonosítja a 25 legjobban teljesítő országot és további 7 országot vesz fel a „megfigyelendő” listára.

A szempontok a következő területeket érintik:

milyen jogi lépéseket tesz az ország kormányzata,

hogyan kezeli a területet a pénzügyi szektor,

és hogy mennyire vannak felkészülve a vállalkozások a széndioxid kibocsátás teljes mértékű visszaszorítására.

„Nem kétséges, hogy az üvegházhatásért felelős széndioxid kibocsátás visszaszorítása korunk nagy egzisztenciális kihívása” – mondta el a kutatás kapcsán Richard Threlfall, a KPMG IMPACT globális vezetője. Amennyiben holnaptól zéróra csökkenne az emisszió, a hatásai még úgy is hosszú évszázadokig fennmaradnának. Bár az ENSZ 2050-re tűzte ki a karbonsemlegesség elérésének határidejét, az erőfeszítések ellenére az utóbbi 5 évben nemhogy megállítani nem sikerült, de világszinten tovább növeltük hozzájárulásunkat a globális a felmelegedéshez. A buktatókat nem az elhatározásban és tervezésben, hanem a megvalósításban kell keresni”.

A felmérés egyik alapvető megállapítása, hogy míg a globális pénzügyi szektor egyre inkább figyelembe veszi az éghajlati kockázatot a befektetési és hitelezési döntéseiben, kormányzati szinten még sok országban elmaradnak az olyan intézkedések, mint a fenntartható finanszírozási stratégiák, szakpolitikai és szabályozási keretek megteremtése vagy a zöldülést elősegítő adótámogatások.

Élen Norvégia, Magyarország a 13. helyen

Az élmezőnyt az északi országok vezetik, ezek közül is a világ egyik legnagyobb olaj- és gázexportőreként ismert Norvégia végzett a dobogó legfelső fokán. Az előkelő helyezését a villamos közlekedés térnyerésével, a megújuló energiába való intenzív befektetéseivel, illetve a norvég parlament azon szavazatával érte el, amellyel a zéró kibocsátás céldátumát 2050-ről 2030-ra hozták előre.

Második helyen az Egyesült Királyság végzett, itt is hasonlóan erős a politikai támogatás, ugyanakkor tennivaló még akad bőven pl. a fűtés és az épületek zöldítése terén. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára Svédország állhatott, a klímapolitika, a zöld energia és a technológia nemzetközi szószólójaként, amely ország következő lépése a mezőgazdasági exporttól és importtól való folyamatos függőség csökkentése.

Magyarország összesítésben elért 13. helyezése komoly erőfeszítések eredményeként jöhetett létre - vélik a KPMG szakértői, és igazán elismerést érdemel, különösen azért, mert a kelet-európai országok közül még Lengyelország vett részt a felmérésben és a 19. helyen végzett.

Érdemi ösztönzők a magyar rendszerben

Magyarországon törvényhozási szinten az utóbbi két évben felgyorsult a széndioxid-kibocsátás csökkentésére tett intézkedések üteme, ezek közül is kiemelendő az a 2020. júniusi törvénymódosítás, amely 2050-re tűzte ki a karbonsemlegesség elérését. Ezt kormányzati közvetlen forrásokkal (pl.: elektromobilitás, intermodális logisztikai központok kialakítása, energiahatékonyság, stb.) adókedvezményekkel és egyéb eszközökkel (pl.: tőkekövetelmény-kedvezmény) ösztönözte a magyar kormány, illetve a jegybank.

Rakó Ágnes, a KPMG ESG Partnere a konkrét lépések kapcsán megjegyezte: „A nemzetközi cégek hazai gyárai ugyan általában kedvezőbb helyzetből indulhatnak, hogy magasabb környezeti standardoknak tehessenek eleget, de az index értékelte Magyarország azon erőfeszítéseit, hogy az uniós támogatást - így segítve a zökkenőmentes besorolást a dekarbonizációs pályákra - a hazai kis- és középvállalkozások környezetvédelmi célú projektjei felé terelte”.

A pénzügyi szektor is határozott intézkedésekkel lépett fel, az MNB 2019-ben indította el a zöld programját és most vezette be zöld jelzáloghitel programját (NHP Zöld Otthon Lakáshitel). Ugyancsak idén tette közzé a Magyar Nemzeti Bank az első zöld beszámolóját, és – az uniós országokban az elsők között - Zöld ajánlást adott ki, amelyben fontos környezetvédelmi lépésekre szólítja fel a pénzügyi szektor szereplőit.

A reálgazdaságnak ugyanakkor sokkal több kihívással kell megküzdenie.

Ehhez azonban nagy segítség, hogy jó pontszámot kapott Magyarország például az energiagazdálkodás szempontjából, többek közt olyan okokra visszavezethetően, hogy a hazánkban megtermelt villamosenergia kb. 40%-a atomerőműből származik, ráadásul hosszútávon is megmarad a szerepe az energiamixben. Mindez stabil alapot jelent a Net Zero kibocsátási cél felé. Az index továbbá elismeri az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) bevezetését is, ami 2021-től szankciókat vezet be azon villamosenergia, gáz és üzemanyag kereskedők számára, akik nem teljesítik az előírt hatékonysági beruházásokat.

Az épületek tekintetében Magyarország a 10. helyen végzett, köszönhetően a geotermikus fűtési megoldásoknak, a kötelező energetikai tanúsítványoknak, illetve a lakásfelújítási támogatásoknak: az újonnan épített lakások energiahatékonysága eléri az előírt standardokat, a régiek felújítása képezi a szűkebb keresztmetszetet.

Címlapkép: Getty Images